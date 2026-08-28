هوای روز جمعه اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۱۰ صبح جمعه ۶ شهریورماه با میانگین ۱۰۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
امروز شاخص ذرات معلق pm۲.۵ روی عدد ۱۰۵ AQI و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد و شاخص سایر آلایندهها در وضعیت مطلوب است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و انقلاب با عدد ۱۳۳، بزرگراه خرازی ۱۴۲، رهنان ۱۰۱، کاوه ۱۴۹، میرزا طاهر ۱۲۳ و شرق اصفهان (دهستان قهاب) با عدد ۱۱۵ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد؛ همچنین شاخص هوا در ایستگاه استانداری اصفهان با عدد ۱۰۰، پارک زمزم ۷۲، دانشگاه صنعتی ۸۴، رودکی ۸۹، زینبیه ۹۰، فرشادی ۹۳ و فیض ۸۸، کردآباد ۷۵ و شهرک منتظری ۶۹ AQI در وضعیت قابل قبول و سپاهانشهر با عدد ۵۰ پاک است.
شاخص هوا در بهارستان با عدد ۱۵۹ AQI وضعیت ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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