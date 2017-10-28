چهارمین شماره فصلنامه عکاسی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره از فصلنامه عکاسی در ۲۸۴ صفحه تمام گلاسه و همزمان با برپایی بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها منتشر و روی دکه های روزنامه فروشی توزیع شده است.

در این شماره پرتره های سیاسی از عکاسان بنامی چون محمد فرنود، آلفرد یعقوب زاده، کامران عدل، بهرام محمدی فرد، مجید دوخته چی زاده، محمد جامجو، ساتیار امامی، علیرضا صوت اکبر، حسن سربخشیان، محمد برنو، امیر پورمند، حسن قائدی، احمد حلبی ساز، امیر خلوصی، محبوبه کاظمی، روح الله وحدتی و مهدی قاسمی، به نمایش درآمده است.

شماره جدید فصلنامه عکاسی به معرفی و نمایش عکسهایی دیده نشده از ابوالفضل فتحی پرداخته به همراه عکسهایی کمتر منتشر و دیده شده از آرشیو بزرگ محمد جعفر و علی خادم.

همچنین در این شماره ضمن ارائه نظر مخاطبان و خوانندگان مجله، مطالبی به قلم محمدرضا طهماسب پور، دکتر محمد ستاری، کامران شریفی، امید امیدواری، فرشید رحیمی، آیتای شکیبافر، فاطمه یوسفی، مهسا طباطبائی، هومان مهرآذین، صمد قربان زاده، محمد جواد جهانگیر، نجف شکری قبادی، دکتر ناصر فکوهی، مرتضی حسنی، پژمان نظرزاد، حمید طبائی، رهام شیراز، ایمان میری کوهرودی، ابراهیم عرب بیگی، پریسا حسین پور، هوفر حقیقی، افسانه عابدین، زانیار بلوری، زروان روحبخشان _ نرگس مرندی، شهرام احمد زاده، شیوا بابابیگی، نفیسه باقری، آلفرد یعقوب زاده، حسن سربخشیان، امیر رضا بانی شرکا، مهدی فاضل، نسرین طالبی سروری، کیارنگ علایی، دکتر محمدرضا شریف زاده، زینب گلستانی _ شکیبا ذاکر حسینی، عباس صالح مدرسه ای، کاوه فرزانه، الناز امینی، احمد وریجی و هادی مومنی، پریسا رقمی و آیدین آغداشلو و مصاحبه ای با محمد فرنود آمده است.

شماره چهارم فصلنامه عکاسی (ویژه پائیز ۹۶) به مدیر مسئولی رضا وثوقی کرمانی و سردبیری سیوا شهباز و با بهای ۲۵ هزار تومان منتتشر شده اما در نمایشگاه مطبوعات با ۲۰ درصد تخفیف عرضه می شود.