به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد اظهار کرد: به منظور ارتقای سطح امنیت اجتماعی، تحکیم نظم عمومی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان طرح‌های عملیاتی و مقابله با جرائم در یک هفته گذشته در سطح شهرستان همدان به اجرا درآمد.

وی افزود: ماموران انتظامی در جریان اجرای این طرح موفق شدند ۳۷ سارق را شناسایی و دستگیر کنند که در نتیجه بازجویی‌ها و اقدامات تخصصی، ۵۸ فقره انواع سرقت از جمله سرقت اماکن خصوصی، سرقت خودرو، کابل و تجهیزات برقی و سایر موارد کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان با تاکید بر اینکه طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و احساس امنیت شهروندان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک و غیرمجاز توسط افراد سودجو و مخل نظم عمومی مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.