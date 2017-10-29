به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته دوم آبان‌ماه توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شده که می توان بین آن ها، نشست‌هایی با محوریت سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، گرامیداشت روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، روز پدافند غیرعامل و همچنین برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی در قالب کلاس‌های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم؛ کارگاه‌های آموزشی نقاشی، داستان‌نویسی، خلاصه‌نویسی، قصه‌گویی، اوریگامی و تهیه روزنامه‌دیواری؛ نشست‌های شاهنامه‌خوانی و مثنوی‌خوانی، نشست‌های کتاب‌خوان کتابخانه‌ای و نشست‌های ادبی را مشاهده کرد.

معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه آبان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در قالب نشست‌های کتاب‌خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست‌های جمع‌خوانی نیز از دیگر برنامه‌های هفته دوم آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور هستند.

در ادامه مشروح این برنامه ها ارائه می شود:

آذربایجان شرقی

کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش «مهارت‌های زندگی»، ۸ آبان ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش «مهارت‌های زندگی»، ۱۰ آبان ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی آذرشهر، نشست قصه گویی ۹ آبان

کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی آذرشهر، کلاس آموزش نقاشی، ۱۰ آبان

کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش داستان نویسی ۱۱ آبان

کتابخانه عمومی شیخ شهاب‌الدین اهری کارگاه «مهارت‌افزایی بانوان» ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی شیخ شهاب‌الدین اهری نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ویژه کودکان ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت‌الله نجفی اهری نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت‌الله نجفی اهری نشست جمع خوانی کتاب «لبیک رضا» ویژه کودکان ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ولایت هوراند نشست نقد و بررسی کتاب «داستان‌هایی برای فکر کردن» + کلاس آموزش کاردستی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ولایت هوراند کارگاه «مهارت‌افزایی بانوان» ۱۱ آبان ساعت ۹

آذربایجان غربی

کتابخانه مرکزی ارومیه نشست جمع خوانی کتاب در یکی از مدارس ارومیه ۸ آبان ساعت۱۱

کتابخانه مرکزی ارومیه نشست جمع ‌خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مدرس پلدشت نشست قصه گویی کتاب «به من بگو خدا کیست؟» ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مدرس پلدشت نشست جمع ‌خوانی کتاب «بچه‌ها و ادب امام» ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ن والقلم شاهین دژ نشست قصه ‌گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی دانش کشاورز نشست کتاب‌خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امیرکبیر شوط نشست قصه ‌گویی ۶ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی امیرکبیر شوط نشست جمع ‌خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آیت‌الله کاشانی ماکو نشست کتاب ‌خوان «کتاب و نشاط» ویژه کودکان و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت‌الله کاشانی ماکو کلاس آموزش کاردستی ویژه کودکان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی آیت‌الله کاشانی ماکو نشست قصه ‌گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی آیت‌الله کاشانی ماکو نشست کتاب ‌خوان ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست کتاب ‌خوان ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست «کتابخانه، کودک، تفکر» ۱۰ آبان ساعت ۳۰/۱۶

کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست قصه ‌گویی ۱۱ آبان ساعت ۳۰:۱۱

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری بازرگان نشست قصه ‌گویی ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ولایت شهر محمدیار نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای با همکاری دبستان تربیت ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) نقده نشست جمع ‌خوانی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش ‌آموزی ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری شهرستان نقده نشست «کتابخانه، کودک، تفکر» ۹ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی فرهنگی شهرستان نقده نشست قصه ‌گویی از کتاب «معلم سبز: سبز بودن چه آسون» ۱۰ آبان ساعت ۱۰

اصفهان

کتابخانه عمومی الغدیر خمینی‌شهر کلاس شکوفه‌ها ویژه کودکان ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی الغدیر خمینی‌شهر کلاس شکوفه‌ها ویژه کودکان ۷ آبان ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی الغدیر خمینی‌شهر کلاس شکوفه‌ها ویژه کودکان ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی الغدیر خمینی‌شهر کلاس شکوفه‌ها ویژه کودکان ۹ آبان ساعت

کتابخانه عمومی الغدیر خمینی‌شهر نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوان ۱۰ آبان ساعت

کتابخانه عمومی الغدیر خمینی‌شهر نشست بلند خوانی ویژه نوجوان ۱۱ آبان ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) اندان خمینی‌شهر نشست قصه گویی ویژه خردسالان ۶ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) اندان خمینی‌شهر نشست جمع خوانی از کتاب «قصه‌های شاهنامه» ویژه نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) اندان خمینی‌شهر نشست «کتابخانه و کودک» ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی دانش خمینی‌شهر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دانش خمینی‌شهر کارگاه پرورش خلاقیت و نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی دانش خمینی‌شهر کارگاه داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سجادیه خمینی‌شهر کلاس آموزش نقاشی کودکان ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سجادیه خمینی‌شهر کلاس رنگ آمیزی + کلاس شعر خوانی به مناسبت روز بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شاهد خمینی‌شهر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی شاهد خمینی‌شهر کارگاه پرورش خلاقیت ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع) خمینی شهر نشست گروه مطالعاتیِ کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع) خمینی شهر نشست کانون ادبی کهندژ ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع) خمینی شهر نشست «با من بخوان» ویژه کودکان و نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع) خمینی شهر نشست «با من بخوان» ویژه خردسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچه نشست قصه گویی + کلاس نقاشی ویژه کودکان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچه نشست بلند خوانی کتاب «سؤال بزرگ» ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کوثر آدریان خمینی‌شهر نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کوثر آدریان خمینی‌شهر نشست «دورهمی کتاب» ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کوثر آدریان خمینی‌شهر کلاس «نمایش و نویسندگی» ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه میرداماد خمینی‌شهر کلاس آموزش نوسوادان ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی علامه میرداماد خمینی‌شهر کلاس حفظ قرآن کریم ۱۱ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی علامه میرداماد خمینی‌شهر نشست قصه گویی ویژه خردسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی هاشمیه خمینی‌شهر نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه امام صادق(ع) دینان خمینی‌شهر بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه ابتدایی وحدت از کتابخانه ۸ آبان

کتابخانه امام صادق(ع) دینان خمینی‌شهر برگزاری زنگ انشاء یکی از مدارس خمینی‌شهر در کتابخانه ۱۰ آبان

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) خمینی‌شهر کارگاه «آواورزی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) خمینی‌شهر کلاس آموزش و روخوانی قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) خمینی‌شهر نشست «با من بخوان» ۶ آبان ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) خمینی‌شهر نشست کتاب‌خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) خمینی‌شهر نشست «صبح دل انگیز با کتاب» ۱۱ آبان ساعت :۱۰

کتابخانه عمومی فرزانگان بهارستان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در مدرسه فاطمه بتول همزمان با روز بسیج دانش‌آموزی و شهادت محمدحسین فهمیده ۸ آبان

کتابخانه عمومی بدیع الزمان هرند نشست کتاب‌خوان ویژه بازنشستگان ۱۰ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان نشست جمع خوانی کتاب «زندگی حضرت رقیه(س)» ۱۱ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی آیت‌الله سیداحمد موسوی برزکی نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهیدان حسن‌پور سِن‌سِن کارگاه آموزش تلاوت قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهیدان حسن‌پور سِن‌سِن نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهیدان حسن‌پور سِن‌سِن نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهیدان حسن‌پور سِن‌سِن کارگاه آموزش تلاوت قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان ۷ آبان

کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست کتابخوانی و جمع خوانی ویژه دانش‌آموزان ۹ آبان

کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست کتاب‌خوان ۱۱ آبان

کتابخانه عمومی امام موسی کاظم(ع) یزدانشهر نشست جمع خوانی با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه آبان ۱۱ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی روح‌الامین گرگاب مراسم بزرگداشت روز نوجوان در کتابخانه ۹ آبان

کتابخانه عمومی روح‌الامین گرگاب نشست جمع خوانی با موضوع «نوجوانی و جامعه» ۱۰ آبان

کتابخانه عمومی روح‌الامین گرگاب نشست کتاب‌خوانِ نوجوان ۱۱ آبان

کتابخانه عمومی روح‌الامین گرگاب مسابقه نویسندگی با موضوع «نوجوانی» ۱۱ آبان

کتابخانه عمومی ونک کارگاه قصه خوانی ۷ آبان

کتابخانه عمومی استاد محمد بهمن بیگی کارگاه کاردستی ۷ آبان

کتابخانه عمومی استاد فضائلی نشست کتاب‌خوان ۶ آبان

کتابخانه عمومی سیدمحمد صدر چادگان مسابقه کتابخوانی ۱ الی ۲۸ آبان

کتابخانه عمومی سیدمحمد صدر چادگان بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه پسرانه فجر اسلام به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۲

کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه مسابقه نقاشی با موضوع عاشورا ویژه کودکان ۷ الی ۱۲ سال ۹ آبان

کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی نرجس خاتون از کتابخانه ۸ آبان ساعت۱۲

کتابخانه عمومی کاوه آهنگرروستای مشهد کاوه نشست محفل ادبی ۱۰ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی آیت‌الله محمدی گلپایگان نشست هم اندیشی «راهکارهای افزایش مطالعه» ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت‌الله محمدی گلپایگان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت‌الله موسوی گوگد کلاس قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی فاطمیه گلپایگان کلاس شعر خوانی ۹ آبان ساعت ۱۵

اردبیل

کتابخانه عمومی ولایت بخش فیروز شهرستان کوثر نشست کتاب‌خوان ۷ آبان ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی شهید سبزعلی‌پور روستای زرج آباد شهرستان کوثر نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی مشکین‌شهر نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در دبستان دخترانه هاجر ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی سعدالدین ورامینی مشکین‌شهر نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی سید عبدالرحیم خلخالی شهرستان خلخال مسابقه نقاشی به مناسبت اربعین حسینی ویژه کودکان ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید عاشوری زاده خلخال نشست قصه گویی وبژه کودکان ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید شاهرخ قلی زاده روستای لنبر شهرستان خلخال کلاس آموزش ساخت کار دستی وبژه کودکان ۱۱ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی روستای برندق شهرستان خلخال نشست جمع خوانی از کتاب «محرم» با حضور جمعی از دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مرحوم یحیی رنجبر کلور شهرستان خلخال نشست قصه گویی با حضور جمعی از کودکان پیش دبستانی کلور ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد مسابقه نقاشی ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید رجایی پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده» ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید اندرزگو ایران آباد شهرستان پارس آباد مسابقه نقاشی ویژه کودکان ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) قره قباق شهرستان پارس آباد نشست کتاب‌خوان ۱۱ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) اجیرلو شهرستان پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «وقتی مهتاب گم شد» ۸ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «قصه‌های شاهنامه» ۱۰ آبان ساعت۱۱

البرز

کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج نشست کتابخوان ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دکتر معین کرج کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی دکتر معین کرج کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد نشست کتاب‌خوان ۷ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهید چمران کرج کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد نشست کانون ادبیِ کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی ملاصدرا اشتهارد نشست کانون ادبیِ شعر ۱۰ آبان ساعت۱۷

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) اشتهارد کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه بانوان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس نقاشی ویژه خردسالان ۶ آبان ساعت۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی امام جواد(ع) نظ آباد نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس نقاشی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس قصه گویی ویژه کودکان ۱۱ آبان ساعت۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج نشست شاهنامه خوانی ویژه کودکان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت۱۴

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) نظرآباد نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) نظرآباد نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی اندیشه نظرآباد نشست کتاب‌خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهیدان نصیری کرج نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید چمران محمدشهر کرج نشست کتاب‌خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی علامه دهخدا کرج نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی فرهنگسرای حافظیه کرج نشست کتاب‌خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰

ایلام

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام مسابقه نقاشی ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام نشست جمع‌خوانی از عناوین ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه آبان ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پیامبراعظم(ص) ایلام نشست قصه‌گویی از کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰

بوشهر

کتابخانه عمومی شهدای هسته‌ای تمبک نشست قصه خوانی با اریگامی ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی غدیر کنگان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی غدیر کنگان نشست قصه‌گویی ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی فرهنگ کنگان کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام خامنه‌ای بنک نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حجت‌الاسلام محسنی جمی شهر جم بازدید جمعی از دانش‌آموزان یکی از مدارس جم از کتابخانه ۷ و ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید آذرپیک روستای آبگرمک کارگاه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حجت‌الاسلام محسنی جمی شهر جم کارگاه اریگامی ۱۰ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید عارفی ریز نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید آذریار روستای بهارستان نشست کتاب‌خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حقایق نگار خورموج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی دانش خورموج نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در دبستان دخترانه پردیس ۹ آبان ساعت۹

کتابخانه عمومی سیدعلی قمی شنبه نشست قصه‌گویی از کتاب «روزی بود روزی نبود» ۷ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) کاکی نشست جمع خوانی کتاب «شهیدفهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید عباس فقیه چارک نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست کتاب‌خوان ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست قصه‌گویی برای بچه‌های مهد کودک فرشته‌های بهشت ۸ آبان ساعت ۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست جمع خوانی ویژه پسران ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری شب شعر عاشورایی ۱۲ آبان ساعت ۲۰

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) دیلم بازدید جمعی از دانش‌آموزان یکی از مدارس دیلم از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهدای سپاه بنه‌گز نشست کتاب‌خوان ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای سپاه بنه‌گز نشست جمع خوانی + کلاس نقاشی ۹ آبان ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی شهدای سپاه بنه‌گز نشست قصه‌گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام خامنه‌ای شبانکاره بازدید جمعی از دانش آموزان کلاس دوم دبستان شاهد از کتابخانه ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام خامنه‌ای شبانکاره نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی امام خامنه‌ای شبانکاره نشست قصه‌گویی ویژه کودکان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام خامنه‌ای شبانکاره نشست کانون ادبی چکامه ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی امام خامنه‌ای شبانکاره نشست جمع خوانی ویژه کودکان ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رود فاریاب نشست کانون ادبی کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رود فاریاب مراسم اختتامیه کتابخانه‌ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست قصه‌گویی ویژه کودکان ۶ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت کارگاه اجرای بازی‌های بومی محلی توسط کودکان ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست جمع خوانی ویژه کودکان ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت کارگاه اجرای بازی‌های بومی محلی توسط کودکان ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست قصه‌گویی ویژه کودکان ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان نشست کانون ادبی دیدگاه ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس تجوید قرآن کریم ویژه مادران ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس حفظ و روخوانی قرآن کریم ویژه کودکان و خردسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس حفظ و روخوانی قرآن کریم ویژه کودکان و خردسالان ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهدای وحدتیه تشکیل کلاس درسی پایه دهم دبیرستان فاطمه زهرا(س) وحدتیه در کتابخانه ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای وحدتیه بازدید جمعی از دانش آموزان دبیرستان خیام از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهید بهشتی برازجان مسابقه مکتوب با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ۶ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهید نیکنام تنگ ارم نشست قصه‌گویی ویژه کودکان ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید نیکنام تنگ ارم نشست کانون بسیج در کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید اکبر خوشابی دهقائد نشست قصه‌گویی ویژه کودکان ۶ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید اکبر خوشابی دهقائد اجرای نمایش عروسکی با استفاده از متن‌ یکی از کتاب‌های گروه سنی کودک ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید اکبر خوشابی دهقائد اجرای نمایش عروسکی با استفاده از متن‌ یکی از کتاب‌های گروه سنی کودک ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید اکبر خوشابی دهقائد نشست «امر به معروف و نهی از منکر» ویژه دختران عضو کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) گورک سادات نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) گورک سادات نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) گورک سادات نشست قصه‌گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید محمد غلامی بوالخیر نشست کتاب‌خوان ۶ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست کتاب‌خوان ۶ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست قصه‌گویی ویژه کودکان ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام جواد(ع) چهار روستایی نشست جمع خوانی زیارت عاشورا ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای محراب محمد صالحی نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی وحدت اسلامی جزیره‌ها نشست قصه‌گویی ویژه کودکان ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی وحدت اسلامی جزیره‌ها کلاس نقاشی ویژه کودکان ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای محراب محمد صالحی نشست قصه خوانی ویژه کودکان ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهدای گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان ۶ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهدای گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهدای گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان ۸ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهدای گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه بزرگسالان ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهدای گمنام عالیشهر کارگاه کاردستی ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی شهدای گمنام عالیشهر نشست قصه‌گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای گمنام عالیشهر نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی شهدای گمنام عالیشهر اجرای برنامه کوله کتاب در یکی از پیش‌دبستانی‌های عالیشهر ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهدای باغ زهرا بوشهر کلاس آموزش خطبه خوانی نهج‌البلاغه ۷ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهدای باغ زهرا بوشهر کلاس آموزش حفظ قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهدای باغ زهرا بوشهر نشست قصه‌گویی ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک نشست معرفی و نقد کتاب ۶ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک نشست معرفی و نقد کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ویژه کودکان ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک بازدید مدرسه کودکان استثنایی چغادک از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر بازدید جمعی از دانش ‌آموزان یکی از مدارس بوشهر از کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر مسابقه کتابخوانی ویژه روز دانش آموز ۶ آبان

کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر حضور کتابدار در یکی از مدارس بوشهر و معرفی فعالیت‌ها و خدمات کتابخانه به دانش آموزان ۱۰ آبان ساعت ۷

کتابخانه عمومی شهدای گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان ۶ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در مدرسه دخترانه حضرت مریم ۶ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان مسابقات شطرنج ویژه نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان کارگاه آموزشی «فرزند پروری» ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان کارگاه آموزشی «روانشناسی کودک» ۹ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام هادی(ع) بردخون نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در مدرسه دخترانه عفت ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام هادی(ع) بردخون نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در دبستان فر هنگ ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام هادی(ع) بردخون کارگاه «شب رصدی» انجمن نجوم بردخون در کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۹

کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در مدرسه دخترانه معراج اندیشه ۷ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در بعثت ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) آبدان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۱۱ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی صادق آل محمد آبدان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ دختر ۱۱ آبان ساعت ۱۱

تهران

کتابخانه عمومی شقایق تهران نشست «قصه های قرآنی» ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شقایق تهران کارگاه آموزشی «مهارت‌های زندگی» ۷ آبان ساعت۸

کتابخانه عمومی شقایق تهران نشست شاهنامه خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شقایق تهران کارگاه آموزشی «مهارت‌های زندگی» ۷ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی فلسطین تهران نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی آیت تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی آیت تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه کودکان ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت تهران کارگاه آموزشی «مهارت‌های زندگی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کوهسار تهران نشست قصه خوانی + نشست کتابخوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کوهسار تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست جمع خوانی کتاب + کلاس آموزش اوریگامی ویژه نوجوانان ۱۰ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی معراج تهران نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی معراج تهران کارگاه آموزشی «مهارت‌های زندگی» ۱۱ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی دانشجو تهران نشست شعرخوانی + نشست حافظ خوانی ۸ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهران کارگاه آموزشی «مهارت‌های زندگی» ویژه کودکان» ۷ آبان ساعت۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی محقق حلی تهران نشست قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی امامزاده زید تهران نشست قصه خوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه کودکان و خردسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهداء تهران نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی شهداء تهران کارگاه آموزشی «مهارت‌های زندگی» ویژه کودکان ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی پیامبر(ص) تهران نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ویژه کودکان و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران کارگاه آموزشی «فلسفه» ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران نشست حافظ خوانی ویژه بانوان ۶ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران نشست داستان نویسی خلاق ۷ آبان ساعت۱۷

کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران کارگاه آموزشی «مهارت‌های زندگی» ویژه کودکان ۶ آبان ساعت۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی گلسار تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ۷ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی دانشمند تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق +کلاس آموزش «بازی‌های فکری» ۶ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی دانشمند تهران کارگاه آموزشی «مهارت‌های زندگی» ۶ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی پیروزی تهران نشست شاهنامه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی پیروزی تهران نشست قصه گویی +کلاس آموزش قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی پیروزی تهران کارگاه آموزشی «مهارت‌های زندگی» ویژه کودکان ۸ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی رسالت تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی بسیج تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ۱۰ آبان ساعت۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی بسیج تهران کارگاه آموزشی «مهارت‌های زندگی» ویژه کودکان ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست با هم خوانی آثار «جلال آل احمد» ۸و ۱۰ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست همینگوی خوانی ۸و ۱۰ آبان ساعت۱۷:۳۰

کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست «با هم خوانی» ۸ آبان ساعت۱۷

کتابخانه عمومی اندیشه لواسانات شمیرانات نشست قصه خوانی + نشست بلندخوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای لواسانات شمیرانات نشست کانون ادبی ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای لواسانات شمیرانات کلاس‌های آموزش قصه‌گویی و مصورسازی کتاب + کاردستی + داستان‌نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای لواسانات شمیرانات کلاس آموزش خوشنویسی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید حسینی فشم شمیرانات کلاس آموزش نقاشی ۶ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهدای امامه شمیرانات نشست تفسیر نهج البلاغه ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای امامه شمیرانات کلاس آموزش قرآن کریم + نشست قصه خوانی مذهبی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای امامه شمیرانات کلاس آموزش نقاشی + کلاس آموزش قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات نشست شاهنامه خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات نشست حافظ‌شناسی ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش داستان‌نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه آقایان ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه خانم‌ها ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مطهری پاکدشت نشست قصه گویی از مجموعه «مانیا» ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری پاکدشت نشست کتاب‌خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی شهید احمد پازوکی پاکدشت نشست شعرخوانی ویژه کودکان ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی پاکدشت کلاس آموزش کاردستی ۸ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی پاکدشت کارگاه فلسفه ویژه کودکان و نوجوانان ۶ و ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «سفر به اعماق زمین» ۹ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «آذرخش کربلا» ۹ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت کلاس آموزش اریگامی ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت نشست قصه گویی ویژه کودکان ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شیخ کلینی پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «ماه غریب من» ۹ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید رجایی ملارد نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید رجایی ملارد نشست کانون ادبی + معرفی کتاب ۹ آبان ساعت۱۵

کتابخانه های عمومی شهید شهریاری ملارد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۱۲

کتابخانه های عمومی شهید شهریاری ملارد اجرای طرح «بیست دقیقه با کتاب» ۶ آبان ساعت۱۲

کتابخانه های عمومی شهید سلیمی ملارد نشست معرفی کتاب در مدرسه باقرالعلوم(ع) ۷ آبان ساعت ۱۳

کتابخانه های عمومی شهید سلیمی ملارد نشست جمع خوانی کتاب‌های ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه آبان ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه های عمومی شهید قوشچی ملارد نشست جمع خوانی کتاب‌های ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه آبان ۹ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه های عمومی شهید قوشچی ملارد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی پانزده خرداد پیشوا نشست حافظ خوانی ویژه بزرگسالان ۷ آبان ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی پانزده خرداد پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا مسابقه کتابخوانی با موضوع دانش آموزان و بسیج ۱۰ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهدای امامی امین پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان، ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست قصه گویی ۶ و ۸ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست قصه گویی ۴ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۴ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید ثانی بهارستان نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی بهارستان نشست قصه گویی + نشست جمع خوانی ۴ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید پورغلامی بهارستان نشست کتاب‌خوان ۴ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید بهشتی بهارستان نشست کتاب‌خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) ورامین نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی سیار سفیر دانایی ورامین نشست قصه گویی + مسابقه کتابخوانی ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ورامین کارگاه داستان نویسی و نویسندگی ۸ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهید فتوحی شعار ورامین کلاس آموزش روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری کلاس آموزش تفسیر قرآن ویژه نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری نشست شاهنامه خوانی ۸ آبان ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری نشست قصه گویی ویژه کودکان ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) ری نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه دهخدا ری مسابقه انشاء نویسی با موضوع «اگر من... ن. بودم» ۸ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی علامه دهخدا ری نشست کتاب‌خوان ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی کوثر ری نشست کتاب‌خوان + نشست شعر خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کوثر ری نشست قصه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مسجد اعظم قلعه نو ری نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۷

چهارمحال و بختیاری

کتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه شهرستان فارسان مسابقه نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی ۶ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان نشست جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ویژه کودکان ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان نشست قصه گویی در مهد کودک ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان جلسه انجمن شعر ۷ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن نشست جمع‌خوانی به مناسبت روز دانش آموز ۷ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ نشست جمع خوانی از کتاب‌های طرح کتاب‌خوان ماه آبان ۷ آبان

کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگ کلاس آموزش نماز ۷ آبان

کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ نشست جمع خوانی از کتاب «شهید فهمیده» به مناسبت گرامیداشت شهید حسین فهمیده ۸ آبان

کتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله نجفی روستای شیخ شبان شهرستان بن نشست جمع‌خوانی به مناسبت شهادت حسین فهمیده ۸ آبان

کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد کلاس نقاشی ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «سبیل بابا نامیزونه» به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهرکرد مسابقه نقاشی و ساخت نشریه دیواری به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله نجفی دهکردی شهرستان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد نشست کانون ادبی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حافظ شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «روز خدا» ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید باهنر اردل نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید جعفرزاده سامان نشست جمع خوانی کتاب «حسین فهمیده» به مناسبت روز دانش آموز ۸ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی عمان سامانی شهرستان سامان نشست قصه گویی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» ۸ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر شهرستان فارسان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۲

کتابخانه عمومی روستایی ایثار سرتشنیز شهرستان کیار نشست جمع خوانی و معرفی کتاب «شهید فهمیده» ویژه دانش‌آموزان دختر ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی روستایی میرزا ملال دزک شهرستان کیار نشست جمع خوانی از کتاب «شهید فهمیده» با حضور دانش آموزان راهنمایی عضو کتابخانه به مناسبت روز نوجوان ۸آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید رجایی گهرو شهرستان کیار کلاس نقاشی با موضوع شهادت حسین فهمیده ویژه کودکان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای سادات بیدله شهرستان لردگان نشست قصه گویی و قصه خوانی از کتاب «من کوله پشتی نور الله هستم» ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان بازدید جمعی از دانش آموزان ابتدایی مدرسه عدل آلونی از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان نشست جمع خوانی کتاب «خلق عظیم پیامبر اکرم(ص)» ۹ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان کلاس قصه گویی با موضوع «نماز» ویژه کودکان ۹ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان جلسه انجمن شعر ۹ آبان ساعت ۳۰:۱۵

کتابخانه عمومی علامه دهخدا ناغان شهرستان کیار نشست قصه گویی به مناسبت «روز نوجوان» ویژه نوجوانان ۹ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ مراسم تقدیر از کتابخوانان برتر مدرسه راهنمایی حضرت زینب(س) ۹ آبان

کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگ مسابقه نقاشی با موضوع «نماز» ۹ آبان

کتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه شهرستان فارسان نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک شهرستان اردل نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهرکرد نشست کتاب‌خوان به مناسبت روز نوجوان ۹ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله نجفی روستای شیخ شبان شهرستان بن نشست معرفی کتاب با موضوع آسیب‌های اجتماعی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۹ آبان

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در مدرسه ابتدایی پسرانه شهید اشرفی ۹ آبان ساعت۱۲:۴۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن مسابقه روزنامه دیواری با موضوع «نماز» ۹ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن نشست جمع‌خوانی کتاب «تن تن و سندباد» در مدرسه راهنمایی پسرانه وحدت ۱۰ آبان ساعت۱۰:۴۰

کتابخانه عمومی شهداء بن نشست کتاب‌خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهداء بن نشست کتاب‌خوان با موضوع «نماز» ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی بابک اسدی آلیکوه اردل نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی فردوسی سورشجان شهرکرد نشست جمع‌خوانی کتاب «شهید قاضی طباطبایی» ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) شهرکرد نشست جمع‌خوانی کتاب «شهید ابراهیم هادی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد نشست انجمن داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگان نشست معرفی کتاب در مدرسه اسوه‌های دانش توسط کتابداران کتابخانه ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهدای سادات بیدله لردگان نشست جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه لردگان نشست جمع خوانی کتاب «اشکانه» ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان نشست جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد کلاس آموزش قصه خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر فارسان نشست قصه گویی از کتاب «من نماز را دوست دارم» ۱۱ آبان ساعت ۱۰

خراسان جنوبی

کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوس نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ویژه روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید اسلامیه فردوس نشست جمع خوانی زیارت عاشورا و معرفی کتاب ویژه شهادت امام حسن مجتبی(ع) ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید اسلامیه فردوس نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید اسلامیه فردوس نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوان و بسیج دانش آموزی ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند کلاس کاردستی ۹ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند مسابقه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند کلاس قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای باقریه بیرجند نشست کتابخوانی ویژه شناخت حسین فهمیده به مناسبت شهادت حسین فهیمده ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای باقریه بیرجند نشست جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای باقریه بیرجند نشست جمع خوانی با عنوان «یک فنجان چای با کتاب» ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند کارگاه تهیه روزنامه دیواری توسط اعضای کودک ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند مسابقه کتابخوانی ویژه کودکان ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند نشست قصه گویی و معرفی کتاب ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی محمدعلی کریم‌پور بیرجند نشست کتاب‌خوانِ دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی محمدعلی کریم‌پور بیرجند مسابقه نقاشی ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی محمدعلی کریم‌پور بیرجند نشست معرفی و جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست قصه گویی از کتاب «قصه‌های خواندنی مثنوی مولوی» ۹ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۷ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست شعرخوانی ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شوسف نهبندان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شوسف نهبندان نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مدینه العلم روستای چهار فرسخ نهبندان نشست کتاب‌خوان ۷ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مدینه العلم روستای چهار فرسخ نهبندان نشست شعر خوانی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی غلامحسین آسکُتی روستای خوانشرف نهبندان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی غلامحسین آسکُتی روستای خوانشرف نهبندان نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی غلامحسین آسکُتی روستای خوانشرف نهبندان بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس روستا از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی برکت روستای دهک نهبندان نشست معرفی و نقد کتاب ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی برکت روستای دهک نهبندان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی برکت روستای چاهشند نهبندان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی برکت روستای چاهشند نهبندان نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی استاد احمدی بیرجندی اسدیه درمیان نشست نقد کتاب «مطلع مهر» ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی استاد احمدی بیرجندی اسدیه درمیان نشست جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید رجایی طبس مسینا درمیان نشست جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه هایش» ۶ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید رجایی طبس مسینا درمیان نشست نقد کتاب «سوران سرد» ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان درمیان نشست قصه گویی از قصه های قرآنی ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان درمیان نشست جمع خوانی کتاب «امام حسن(ع)» ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی علامه امینی قُهستان درمیان نشست نقد کتاب «صوفی و چراغ جادو» ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) روستای بورنگ درمیان نشست جمع خوانی کتاب «چگونگی رفتار با نوجوان» ۶ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید باهنر گزیک درمیان نشست نقد کتاب «لالو» ۱۰ آبان ساعت ۱۵

خراسان رضوی

کتابخانه عمومی امامزاده شعیب سبزوار نشست تفسیر نهج البلاغه ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امامزاده شعیب سبزوار نشست تفسیر صحیفه سجادیه ۱۰ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی امامزاده شعیب سبزوار نشست امام شناسی ۷ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی حاج ملاهادی سبزواری نشست انجمن شعر مشکات (زیر نظر شهرستان ادب) ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی حاج ملاهادی سبزواری نشست نجمن داستان کویر (زیر نظر شهرستان ادب) ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی حاج ملاهادی سبزواری نشست مثنوی خوانی ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی مرحومه فرزانه گلدانی سبزوار نشست کتاب‌خوان ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرحومه فرزانه گلدانی سبزوار نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی مرحومه فرزانه گلدانی سبزوار کلاس آموزش قرآن کریم ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی مرحومه فرزانه گلدانی سبزوار نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهید مطهری کندکلی سرخس نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری کندکلی سرخس نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی فردوسی مشهد مقدس مراسم تقدیر از مربیان و فعالان حوزه ورزش محله حسین باشی با همکاری کتابخانه فردوسی و شهرداری منطقه۲ ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فردوسی مشهد مقدس نشست کتاب‌خوان با موضوع بسیج و محرم و با مشارکت دانش آموزان مدرسه امام حسین(ع) ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی فردوسی مشهد مقدس نشست جمع خوانی کتاب «شهید دانش آموز: بهنام محمدی» ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهدای جغتای نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه مشارکتی عبدل آباد ریواده شهرستان جغتای برگزاری جشن قرآنی دانش آموزان اول ابتدایی شهید امام قلی ریواده ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری گناباد نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) گناباد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) گناباد کارگاه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) گناباد نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی شهدای زیبد گناباد نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۱۰ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهید ابدی شهری نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۷ آبان ساعت۱۲

کتابخانه عمومی عطاملک جوینی نقاب مسابقه کتابخوانی از کتاب «شبیخون فرهنگی» به مناسبت هفته پدافند غیرعامل ۸ الی ۱۶ آبان

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) قوچان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی فیروزه نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید بهشتی فیروزه بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس شهرستان فیروزه از کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهید رجایی تربت جام نشست قصه گویی+ نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید رجایی تربت جام نشست کتاب‌خوان در پایگاه بسیج ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) تربت جام نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) تربت جام نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرحوم عبداللهی تربت حیدریه بازدید جمعی از کودکان مهد کودک امید از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی مرحوم عبداللهی تربت حیدریه نشست قصه گویی ویژه کودکان ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه شهید غفرانی شهرستان مه ولات بازدید جمعی از کودکان یکی از مهدهای کودک شهرستان مه ولات از کتابخانه + کلاس آموزش نقاشی ۹ آبان

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) چناران نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) چناران نشست کتاب‌خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) چناران مراسم اختتامیه کتابخانه‌ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۷ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید سیدیحیی حسینی گلمکان نشست قصه گویی ویژه کودکان ۹ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی شهید سیدیحیی حسینی گلمکان کلاس نقاشی وبژه کودکان ۱۰ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی سلمان فارسی گلبهار مراسم اختتامیه کتابخانه‌ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی و گرامیداشت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی دکتر شریعتی نیشابور نشست مثنوی خوانی(دفتر سوم) ۱۰ آبان ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی غدیر نیشابور حضور کتابدار کتابخانه در یکی از مهدهای کودک نیشابور و کتابخوانی برای کودکان ۶ آبان

خراسان شمالی

کتابخانه عمومی امام علی(ع) شیروان مسابقه نقاشی به مناسبت روز بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) شیروان نشست حلقه صالحین به مناسبت روز بسیج دانش آموزی ۱۱ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهید مطهری جاجرم مسابقه نقاشی به مناسبت روز بسیج ۸ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی شهید مطهری جاجرم نشست قصه گویی ویژه کودکان مهد کودک ۹ آبان ساعت۹

کتابخانه عمومی شهید مطهری جاجرم نشست معرفی کتاب «شهید فهمیده» ۱۰ آبان ساعت۱۴

کتابخانه عمومی برادان قربانی سه گنبد شهرستان فاروج کلاس آموزش رایانه ویژه بانوان ۸ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی برادان قربانی سه گنبد شهرستان فاروج نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۱۰ آبان ساعت۱۲

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) اسفراین نشست قصه گویی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی(ع) ۶ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) اسفراین نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» به مناسبت روز دانش آموز ۸ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله ذبیحی مایوان فاروج نشست جمع خوانی کتاب شهید حسین فهمیده به مناسبت شهادت آن بسیجی ۱۳ ساله ۸ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله ذبیحی مایوان فاروج نشست قصه گویی کتاب «این تخم گنجشک است» ویژه کودکان پیش دبستانی ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) روستای چری شهرستان فاروج مسایقه نقاشی به مناسبت اربعین حسینی ۱۱ آبان

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) روستای چری شهرستان فاروج نشست قصه گویی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۸ آبان

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) روستای چری شهرستان فاروج نشست کتاب‌خوان ۷ آبان

کتابخانه عمومی استاد زارعی شیروان مسابقه کتابخوانی از کتاب «داستان راستان» ویژه اعضای نوجوان ۸ آبان

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه‌ای سنخواست شهرستان جاجرم نشست جمع خوانی کتاب «شهید حسین فهمیده» به مناسبت روز دانش آموز ۸ آبان ساعت۱۳

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه‌ای سنخواست شهرستان جاجرم نشست مثنوی خوانی ۸ و۱۰ آبان

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه‌ای سنخواست شهرستان جاجرم کارگاه تهیه روزنامه دیواری با موضوع روز دانش آموز ۱۱ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهدای طبر جاجرم نشست جمع خوانی کتاب «۸ قصه از امام جواد (ع)» ویژه کودکان ۸ آبان ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی شهدای طبر جاجرم نشست کتاب‌خوان وبژه نوجوانان ۱۱ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) نجف آباد شهرستان فاروج نشست جمع خوانی کتاب «سیزده ساله‌ها (خاطراتی از رزمندگان نوجوان)» به مناسبت روز نوجوان و شهادت حسین فهمیده ، ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی سلمان فارسی ایور شهرستان گرمه نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سلمان فارسی ایور شهرستان گرمه نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی سلمان فارسی ایور شهرستان گرمه نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت ۱۰

زنجان

کتابخانه عمومی بقیه‌الله(عج) ینگی کند سیدلر کلاس خیاطی + کلاس کامپیوتر ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی مولوی زرین آباد نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی مولوی زرین آباد کلاس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی بینش حلب کلاس آموزش نقاشی با آبرنگ ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی بینش حلب کلاس آموزش جعبه سازی ۹ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی فردوسی سعید آباد نشست فرهنگی ویژه بانوان ۶ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی فردوسی سعید آباد بازدید جمعی از دانش‌آموزان یکی از مدارس سعید آباد از کتابخانه ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فضیلت شیوه نشست حلقه صالحین ۷ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) گلابر نشست جمع خوانی زیارت عاشورا ویژه بانوان ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله موسوی نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهداء دندی نشست شاهنامه خوانی ۹ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهید رجایی ماهنشان کلاس کاردستی ۹ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی دکتر عزیزی خرم دره کلاس اوریگامی ویژه کودکان ۹ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی توحید سوکهریز ایستگاه نقاشی با موضوع روز نوجوان ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پیام نصیر آباد نشست کتاب‌خوان ویژه روز بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی افق خرم دره نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی استاد شهریار قلعه حسینیه کلاس نمد دوزی ۹ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی کوثر خرم دره مسابقه مقاله نویسی در باره روز نوجوان و رشادت شهید حسین فهمیده ۶ تا ۱۲آبان

کتابخانه عمومی حکیم هیدجی هیدج نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حکیم هیدجی هیدج نشست کانون ادبی ۱۱ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) درسجین کلاس کاردستی و نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی ثارالله روستای الگزیر نشست طراحی و نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی ابهر بازدید جمعی از دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی مائده از کتابخانه ۷ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی ابهر نشست قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی ابهر نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در مدرسه مائده ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ملاصدرا روستای پیرسقا نشست جمع خوانی کتاب ویژه نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امیرکبیر عمید آباد نشست قصه گویی ویژه کودکان و خردسالان ۹ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امیرکبیر عمید آباد نشست معرفی کتاب + نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ثارالله روستای الگزیر نشست طراحی و نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی رازی ابهر نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در مدرسه راهنمایی ترقی ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی عترت نورین ایستگاه بازی و شادی ۷ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی عترت نورین ایستگاه نقاشی ۱۱ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی وحدت شناط کلاس آموزش کاردستی ویژه نوجوانان ۱۱ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری صایین قلعه نشست جمع خوانی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی فجر قیدار مسابقه نقاشی به مناسبت اربعین امام حسین(ع) ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی الغدیر بولاماجی ایستگاه نقاشی + نشست قصه گویی به مناسبت روز دانش آموز ۱۰ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شیخ اشراق سهرورد ایستگاه نقاشی ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی نور نوربهار نشست قصه گویی «داستان رستم و سهراب» ۷ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی سیار خدابنده ایستگاه نقاشی در مدرسه ابتدایی خنداب ۱۰ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی چراغعلی بلگشیر مسابقه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ارمغان دوتپه نشست قصه گویی ویژه اعضا کودک و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شمس سجاسی سجاس ایستگاه نقاشی در بخش کودک ۱۰ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی علم الهدی دابانلو نشست قصه گویی به مناسبت روز دانش آموز ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حکیم زهراوی کَرَسف نشست قصه گویی به مناسبت روز دانش آموز ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید خدابنده‌لو زرین ‌ ‌ رود نشست «دوشنبه‌ها با کتاب» ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید باهنر گرماب ایستگاه نقاشی ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی دانش زنجان نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سیدافضل موسوی زنجان نشست قصه گویی ویژه خردسالان + مسابقه نقاشی + نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی سیدافضل موسوی زنجان نشست قصه گویی ویژه نوجوانان ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سیدافضل موسوی زنجان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۷ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی سیدالشهداء(ع) زنجان کارگاه نویسندگی ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سیدالشهداء(ع) زنجان نشست آشنایی با سیره امام حسین(ع) با محوریت کتاب لهوف ۹ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی علامه حلی زنجان نشست قصه گویی + مسابقه نقاشی و داستان نویسی با موضوع روز نوجوان ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه حلی زنجان کلاس داستان نویسی ۱۱ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی سعدی نیک پی نشست جمع‌خوانی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» به مناسبت روز نوجوان ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی رضوان اژدهاتو نشست جمع خوانی کتاب «قنات مظهر روشنایی» ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی فرهیختگان سهرین نشست جمع خوانی از نشریات کودک ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) زنجان نشست قصه گویی و معرفی کتاب ۶ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی تربیت ارمغانخانه نشست قصه گویی ویژه کودکان و نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی استاد روزبه زنجان کلاس کارگاه نویسندگی ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی استاد روزبه زنجان نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی استاد روزبه زنجان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی اندیشه قره بوطه مسابقه نقاشی با موضوع شهید فهمیده به مناسبت روز دانش آموز ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی بصیرت نیماور نشست جمع خوانی کتاب به مناسبت روز نوجوان ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی الهیه زنجان نشست «سیر مطالعاتی» ویژه بانوان خانه دار ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی الهیه زنجان نشست جمع خوانی کتاب «قیچی که دنبال کار می‌گشت» ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی الهیه زنجان مسابقه نقاشی ۱۰ آبان ساعت۵ ۱

کتابخانه عمومی الهیه زنجان نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۹

سمنان

کتابخانه عمومی کومش سمنان نشست مثنوی خوانی ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کومش سمنان نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کومش سمنان نشست حافظ خوانی ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی خانخودی شاهرود کلاس آموزش نقاشی ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابن یمین فریومدی شهرستان میامی نشست کتاب‌خوان ۷ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی ابن یمین فریومدی شهرستان میامی نشست معرفی کتاب «تغذیه سالم» ویژه بانوان ۶ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) حسین آباد کالپوش نشست کتاب‌خوان ۷ آبان ساعت۹

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) فولادمحله مهدیشهر بازدید جمعی از دانش آموزان مدارس سمیه و یاسر از کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی سلمان فارسی مهدیشهر نشست جمع خوانی کتاب «خلق عظیم پیامبر اعظم(ص)» ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پیامبراعظم(ص) درجزین مهدیشهر بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه آزادگان از کتابخانه +‌ مسابقه نقاشی ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سلمان فارسی مهدیشهر نشست جمع خوانی کتاب «اشکانه» ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پیامبراعظم(ص) درجزین مهدیشهر بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه محمد الدوره از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله فیض سرخه ای کلاس آموزش نقاشی و خلاقیت ۹ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله فیض سرخه ای کلاس قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله فیض سرخه ای نشست جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله فیض سرخه ای حضور کتابدار در یکی از مدارس سرخه و معرفی خدمات و فعالیت‌ های کتابخانه به دانش آموزان ۸ آیان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید شهروی لاسجرد نشست جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مزدقانی مؤمن آباد نشست کتاب‌خوان ویژه زنان خانه دار ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مزدقانی مومن آباد کلاس آموزش نقاشی و قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

سیستان و بلوچستان

کتابخانه عمومی آیت الله کفعمی خراسانی زاهدان نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «خواب خون» به مناسبت روز نوجوان و شهادت حسین فهمیده ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) زاهدان نشست معرفی کتاب‌های ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه آبان ۹ آبان

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) زاهدان نشست معرفی کتاب‌های ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه آبان ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) زاهدان گارگاه «روابط سالم در جامعه» ویژه نوجوانان به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی نور زاهدان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی نور زاهدان نشست معرفی کتاب ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی نور زاهدان نشست قصه خوانی کتاب «موریانه و حضرت سلیمان(ع)» ۱۱ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی نور زاهدان کلاس نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی نور زاهدان کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی استاد کامبوزیا زاهدان کارگاه آموزشی ویژه نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۷

کتابخانه عمومی استاد کامبوزیا زاهدان برگزاری نشست کتابخانه ای ۱۱ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی نیمروز زابل معرفی کتاب از طریق رادیو شهری ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی نیمروز زابل نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی نیمروز زابل نشست جمع خوانی کتابِ کودک ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ابوسعید سیستانی زابل اجرای طرح زنگ انشاء با موضوع امام حسن(ع) ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابوسعید سیستانی زابل بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس زابل از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ابوحاتم زابل نشست جمع خوانی کتابِ کودک ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابوحاتم زابل بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس زابل از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ابوحاتم زابل نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابوحاتم زابل اجرای طرح همیار کتاب ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ابوحاتم زابل نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید میرحسینی زابل نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۶ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید میرحسینی زابل نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید میرحسینی زابل بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس زابل از کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهیدمطهری سراوان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) سراوان نشست جمع خوانی کتاب «نقش آزادی در تربیت کودکان» ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مولوی حسین‌بر سراوان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل(ع) نیمروز کلاس نقاشی ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل(ع) نیمروز بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس نیمروز از کتابخانه ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل(ع) نیمروز نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل(ع) نیمروز نشست کتاب‌خوان ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل(ع) نیمروز نشست جمع خوانی کتابِ کودک ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید مدرس چابهار مسابقه انشاء با موضوع ۱۳ آبان ۶ تا ۱۳ آبان

کتابخانه عمومی شهید مدرس چابهار نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مدرس چابهار حضور کتابدار در یکی از مدارس چابهار و معرفی فعالیت‌ها و خدمات کتابخانه به آنها ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خاش نشست شعرخوانی به مناسبت سالروز درگذشت قیصر امین پور ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خاش کلاس تصویرسازی کتاب «تن تن و سندباد» ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خاش نشست جمع خوانی کتاب «امام حسین(ع)» ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خاش کلاس طراحی و نقاشی ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خاش نشست خلاصه نویسی مجموعه کتاب‌های «قصه‌های خدا» ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی تفتان خاش حضور کتابدار در یکی از مدارس خاش و معرفی فعالیت‌ها و خدمات کتابخانه به آنها ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی تفتان خاش مسابقه تصویرسازی با محوریت شهید حسین فهمیده ویژه کودکان و نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید رجایی نوک آباد خاش نشست جمع خوانی کتاب» برج قحطی» ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی نبوت خاش نشست کتاب‌خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه آبان ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی نبوت خاش کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی علامه مجلسی دلگان نشست بلند خوانیِ کتاب ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه مجلسی دلگان نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی مرحوم حجت الاسلام رحمان بامری دلگان مسابقه نقاشی ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرحوم حجت الاسلام رحمان بامری دلگان کارگاه خلاصه نویسی ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) دلگان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) دلگان نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی دهخدا سوران نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ۲۲بهمن هیدوچ شهرستان سوران نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی عترت النبی(ص) مهرستان نشست قصه گویی ویژه اعضاء کودک ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) مهرستان بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس مهرستان از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ملاصدرا میرجاوه نشست شعر خوانی ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ملاصدرا میرجاوه مسابقه نقاشی ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ملاصدرا میرجاوه محفل انس با قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی حزین ابن عبدالله سیستانی هامون نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی یعقوب لیث سیستانی هامون حضور کتابدار در یکی از دبیرستان هدایت و معرفی فعالیت‌ها و خدمات کتابخانه به آنها ۷ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی توحید شهرستان قصرقند نشست جمع خوانی کتاب «میوه درمانی» ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی توحید قصرقند بازدید جمعی از دانش آموزان مقطه متوسطه یکی از مدارس مهرستان از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهدای ساربوک قصرقند نشست جمع خوانی کتاب «سیمای فرزانگان» ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی صاحب الزمان(عج) نیکشهر نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مکران شهرستان نیکشهر نشست معرفی کتاب «فعالیت‌هایی برای پرورش حافظه» ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی انقلاب نیکشهر نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۷ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهدای وحدت سرباز نشست ادبی انجمن شعر و ادب ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهدای وحدت سرباز نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای وحدت سرباز مسابقه نقاشی با حضور جمعی از دانش آموزان دبستان شاهد یاس ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) سرباز نشست «نقد شعر» انجمن ادبی پیشین ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام علی(ع) هیرمند نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۹

کتابخانه عمومی امام علی(ع) هیرمند کارگاه کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

فارس

کتابخانه عمومی رئیسی اردکانی شیراز نشست قصه‌خوانی ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی رئیسی اردکانی شیراز کلاس آموزش نقاشی ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی رئیسی اردکانی شیراز کلاس آموزش ساخت کاردستی و خلاقیت ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی استاد شهریار زرقان شهرستان شیراز کلاس آموزش نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی خواجه نصیر طوسی شیراز کلاس آموزش نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کودکان شقایق شیراز کلاس آموزش خوشنویسی ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شوریده شیراز کلاس آموزش نقاشی ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی طاووسیه شیراز کلاس آموزش داستان نویسی ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی طاووسیه شیراز کلاس آموزش نقاشی ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین بازدید دانش آموزان از کتابخانه به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین نشست هفتگی کانون ادبی کتابخانه ۱۰ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهدای جنت شهر داراب نشست هفتگی انجمن ادبی فروغ جنت شهر ۱۰آبان ساعت۱۸

کتابخانه عمومی شهدای جنت شهر داراب قصه گویی برای کودکان ۱۱ آبان ساعت۹

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده داراب نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده داراب نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید یحیی برفی داراب کلاس آموزش تجوید و روخوانی قرآن کریم ۱۱ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهید یحیی برفی داراب نشست قصه خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت‌الله یحیی انصاری داراب نشست کانون ادبیِ حافظ به همراه نقد و بررسی اشعار دیوان حافظ ۹ آبان ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی آیت‌الله یحیی انصاری داراب مسابقه نقاشی به همراه کلاس قصه گویی و جمع خوانی گلستان سعدی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فرهنگ فورگ داراب نشست جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۶ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان نشست جمع خوانی ویژه دانش آموزان (با همکاری مدرسه ابتدایی شهید ابراهیمی) ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی قاضی بیضاوی شهر بیضا سپیدان مسابقه نقاشی ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی نشست انجمن ادبی ققنوس ممسنی با موضوع «تئوری‌های ادبی، نقد ادبی و خوانش شعر» ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی نشست معرفی کتاب «خلق عظیم پیامبر اعظم(ص)» ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی نشست قصه گویی و نقاشی با موضوع شهید حسین فهمیده ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مصیری شهرستان رستم نشست قصه گویی و نقاشی با موضوع شهید حسین فهمیده ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی مصیری شهرستان رستم نشست معرفی کتاب «اشکانه» ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی میرزا امان‌الله طباطبایی فهلیان ممسنی کلاس آموزش تهیه روزنامه دیواری با موضوع «بهترین خاطره از کتابخانه» ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی میرزا امان‌الله طباطبایی فهلیان ممسنی نشست معرفی کتاب «پیامبر(ص) و قصه‌هایش» ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی میرزا امان‌الله طباطبایی فهلیان ممسنی نشست معرفی کتاب «اشکانه» ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی نشست معرفی کتاب «اشکانه» ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی نشست حلقه مطالعاتیِ کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای جمال‌آباد ارسنجان نشست معرفی کتاب «۱۳ ساله‌ها» به مناسبت شهادت حسین فهمیده ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای جمال‌آباد ارسنجان نشست جمع خوانی از کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای جمال‌آباد ارسنجان نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان نشست شعر خوانی ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان نشست قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان نشست جمع خوانی کتاب «حسین فهمیده» ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان کلاس احکام و خانواده ویژه بانوان ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شماره ۲ اقلید نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی شهر میان روستای شهرمیان اقلید حضور در مهد کودک و معرفی کتاب و شعرخوانی ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی عرفان روستای احمدآباد اقلید نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) اقلید کلاس آموزش فن بیان ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی شماره ۲ اقلید نشست شاهنامه خوانی ۹ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی صالحین حسن‌آباد اقلید نشست قصه گویی و شاهنامه خوانی ۹ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی صالحین حسن‌آباد اقلید کلاس آموزش نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی عرفان روستای احمدآباد اقلید نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فرزانگان اقلید نشست کتاب‌خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) کنارتخته کازرون جلسه مشاوره کنکور ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون نشست سیر مطالعاتیِ کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون نشست «روانشناسی تجربیات طلایی» ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون نشست قصه‌گویی و شعرخوانی همراه با معرفی کتاب، نمایش عروسکی و بازی‌های گروهی ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون کلاس آموزش قرآن کریم ویژه خردسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون کلاس آموزش نقاشی و طراحی ۱۰ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون کلاس آموزش مفاهیم پایه ریاضی ویژه کودکان ۶، ۷ و ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی حضرت مهدیل (عج) نودان کازرون نشست قصه گویی ۶ و ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرون کلاس آموزش ریاضی ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) کازرون کلاس قصه گویی، بازی و سرگرمی ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) کازرون نشست جمع‌خوانی ویژه نوجوانان ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) کازرون کلاس «دانشمند کوچک» ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کوثر نور نی‌ریز برگزاری برنامه «دوشنبه‌ها با قصه» ۸ آبان ساعت ۹ و ۱۱

کتابخانه عمومی کوثر نور نی‌ریز نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی زنده‌یاد محمدحسن رجبی نی‌ریز کارگاه عملی فن بیان ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی زنده‌یاد محمدحسن رجبی نی‌ریز کلاس آموزش نقاشی کودکان ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی زنده‌یاد محمدحسن رجبی نی‌ریز کلس آموزش خط تحریری ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مشکان نی‌ریز مسابقه روزنامه دیواری ۶ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مشکان نی‌ریز نشست معرفی کتاب ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی استاد احمد نی‌ریزی نشست قصه گویی ویژه کودکان ۹ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی گلستان میمند فیروزآباد مراسم اختتامیه کتابخانه‌ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۷ و ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابا عبدالله الحسین جایدشت فیروزآباد نشست معرفی کتاب و خدمات کتابخانه در مدرسه شهید باهنر ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی طاحونه خفر جهرم نشست جمع خوانی ۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی شهید عبدالله رضایی روستای موسویه جهرم کلاس آموزش قرآن کریم، ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی طاحونه خفر جهرم کلاس آموزش حفظ قرآن کریم ویژه کودکان، ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی شهدای باباعرب روستای علویه کردیان جهرم کلاس آموزش نقاشی برای کودکان ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید عبدالله رضایی روستای موسویه جهرم کلاس آموزش قصه گویی و ساخت کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم لار نشست کتابخوانی ویژه کودکان خردسال ۱۰ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی معرفت عمادده لارستان مسابقه نقاشی با موضوع «کم آبی» ۱۰ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز لارستان نشست نقد کتاب «گتسبی بزرگ» ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز لارستان نشست قصه گویی ویژه کودکان ۶ آبان ساعت ۱۶:۳۰

قزوین

کتابخانه عمومی شهداء قزوین کلاس قصه گویی برای کودکان ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهداء قزوین کلاس «بازی فکری» ۹ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهداء قزوین نشست جمع خوانی از کتاب «تشنه لبان» ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله حاج سید حسین موسوی روستای کلج نشست جمع خوانی کتاب «نخل‌ها قد می‌کشند» ۶ آبان ساعت ۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی آیت الله حاج سید حسین موسوی روستای کلج مسابقه ساخت روز نامه دیواری به مناسبت گرامیداشت روز نوجوان ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی آیت الله حاج سید حسین موسوی روستای کلج مسابقه مقاله نویسی تحت عنوان «بسیجی‌ترین رزمنده نوجوان» به مناسبت گرامیداشت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله حاج سید حسین موسوی روستای کلج نشست بلند خوانی کتاب «شهید فهمیده» به مناسبت سالروز شهادت نوجوان حسین فهمیده ۸ آبان ساعت ۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی آیت الله حاج سید حسین موسوی روستای کلج اجرای نمایش عروسکی با محتوای داستان‌های تخیلی کودک و نوجوان ۹ آبان ساعت ۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی آیت الله حاج سید حسین موسوی روستای کلج کلاس آموزش کاردستی باعنوان «بهترین‌ها از دور ریختنی‌ها» ۱۰ آبان ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی شهید رجایی قزوین کلاس روانشناسی ویژه کودکان و نوجوانان ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید رجایی قزوین نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای با موضوع «ماه صفر» ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهداء امدادگر هلال احمر قزوین نشست قصه گویی از کتاب «زندگی امام حسن(ع)» ۶ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی شهداء امدادگر هلال احمر قزوین نشست قصه گویی از کتاب «زندگی امام حسن(ع)» ۶ آبان ساعت۱۲:۱۰

کتابخانه عمومی شهداء امدادگر هلال احمر قزوین نشست آشنایی با مفاهیم «استاندار و صادرات» ۹ آبان ساعت۱۲

کتابخانه عمومی عارف قزوینی شهرستان قزوین نشست بزرگداشت و معرفی سلمان فارسی در میان دانش آموزان مدرسه الزهراء ۷ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی عارف قزوینی شهرستان قزوین نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) قزوین کلاس نقاشی با موضوع شهادت حسین فهمیده ۱۱ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) قزوین کارگاه قصه گویی ویژه روز نوجوان و بسیج ۱۱ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) قزوین نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی دبیر سیاقی محمدیه کلاس قصه گویی با موضوع اهمیت کتاب و کتابخوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دانش نصرت آباد کلاس آموزش خط تحریری ۱۱ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی یادگار امام(ره) محمدیه نشست قصه گویی با موضوع زندگی سلمان فارسی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه دهخدا الوند نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی یادگار امام(ره) محمدیه نشست قصه گویی با موضوع «شخصیت حضرت زینب(س)» ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی دبیر سیاقی محمدیه نشست قصه گویی با موضوع «انتخاب شغل مناسب» ۱۱ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی دانش نصرت آباد کلاس آموزش خط و نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) آبیک نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۷ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) آبیک مسابقه نقاشی به مناسبت هفته «سلامت» ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) آبیک بازدید جمعی از کودکان یکی از مهدهای کودک آبیک از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) آبیک کارگاه «آشنایی با مهارت‌های زندگی» ۷ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) آبیک نشست معرفی کتاب با موضوع شهدای مدافع حرم ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید فهمیده تاکستان مسابقه نقاشی با موضوع امام حسین(ع) ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی اسفرورین کارگاه آشنایی با خدمات‌دهی در کتابخانه های عمومی ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی اسفرورین کارگاه بلند خوانی برای کودکان ۹ آبان ساعت۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی تاکستان نشست نقد و بررسی کتاب با موضوع مبارزه با استکبار جهانی ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی تاکستان نشست جمع خوانی کتاب در بخش کودک ۷ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای فارسجین نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۶ آبان

کتابخانه عمومی شهید مطهری ضیاء آباد نشست معرفی کتاب با موضوع مبارزه با تهاجم ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری ضیاء آباد نشست قصه گویی با موضوع زندگی سلمان فارسی ۶ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید مطهری ضیاء آباد نشست شاهنامه خوانی و آشنایی با مشاهیر ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی صاحب الزمان(عج) بویین زهرا نشست قصه گویی ویژه نونهالان در بخش کودکِ کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی الغدیر ارداق نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حکمت روستای خوزنین نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حکمت روستای خوزنین نشست جمع خوانی کتاب «داستان‌های شاهنامه» ویژه نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله مدنی دانسفهان کارگاه «آشنایی با مهارت‌های زندگی» ۹ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی باقراالعلوم(ع) روستای عصمت آباد نشست گروه مطالعاتیِ کتابخانه با موضوع «تهاجم و جنگ نرم» ۸ آبان

قم

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قم کلاس آموزش حفظ قرآن کریم ویژه خردسالان ۶ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قم نشست قصه‌گویی ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قم کلاس آموزش حفظ قرآن کریم ویژه خردسالان ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قم کلاس آموزش نقاشیِ خلاق ۹ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قم بازدید جمعی از دانش‌آموزان یکی از مدارس قم از کتابخانه ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قم نشست مجله‌خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قم کارگاه ساخت عروسک و نمایش خلاق + نشست کتاب‌خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت‌الله خامنه‌ای قم نشست کانون ادبیِ کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت‌الله خامنه‌ای قم نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت‌الله خامنه‌ای قم بازدید جمعی از دانش‌آموزان یکی از دبیرستان‌های دخترانه قم از کتابخانه ۷ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی آیت‌الله خامنه‌ای جعفریه نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان ۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی آیت‌الله خامنه‌ای جعفریه نشست کانون ادبیِ کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی آیت‌الله خامنه‌ای جعفریه نشست جمع‌خوانی ویژه کودکان ۹ آبان ساعت ۱۶

کردستان

کتابخانه عمومی شهید صالحیان روستای میرده شهرستان سقز نشست کتاب‌خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) بانه نشست نقد و بررسی کتاب «قصه‌های خواندنی مثنوی مولوی» ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید درویشی روستای آرمرده شهرستان بانه نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی بعثت روستای بوئین شهرستان بانه نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای حسن آباد یاسوکند شهرستان بیجار نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید لطف اللهی بیجار نشست شاهنامه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید نجات اللهی بیجار نشست جمع خوانی کتاب در مدرسه ابتدایی ابوذر ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مسلم جلالی زاده روستای گلین سنندج بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه فتح از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مسلم جلالی زاده روستای گلین سنندج نشست روخوانی و روان خوانی قرآن کریم ۹ و ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید برهان عالی سنندج نشست قصه گویی ویژه کودکان ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید برهان عالی سنندج کلاس آموزش خوشنویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فردوسی سنندج بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس سنندج از کتابخانه ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ابراهیم ستوده روستای حسین آباد شهرستان سنندج حضور کتابدار کتابخانه در مدرسه ابتدایی سهند و معرفی خدمات و فعالیت‌های کتابخانه به دانش آموزان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) سنندج نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهیدمعاذی روستای طاء شهرستان کامیاران نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) روستای خانم آباد شهرستان کامیاران نشست جمع خوانی کتاب «نقشه نقش بر آب» ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ماموستا هیمن روستای کوله ساره شهرستان کامیاران نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای موچش کامیاران نشست قصه گویی ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید حبیب الله نعمتی کامیاران نشست گروه مطالعاتیِ کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه نشست قصه گویی کتاب «شهید حسین فهمیده، بسیجی ۱۳ ساله» ویژه کودکان ۶ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه نشست معرفی و نقد کتاب «شهید حسین فهمیده، بسیجی ۱۳ ساله» با همکاری کانون ادبی مهر ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه نشست قصه گویی کتاب «دلقک ماهی‌ها» ویژه کودکان زیر ۷ سال ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای دزج قروه نشست قصه گویی کتاب «دیکی دست کج» ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای دزج قروه نشست جمع خوانی کتاب «کاش زنده بود» ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید خیرالله مومنی سریش آباد قروه نشست قصه گویی کتاب «در جستجوی موها» ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید خیرالله مومنی سریش آباد قروه نشست جمع خوانی کتاب «کوچه ابرهای گمشده» ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه دهخدای دلبران شهرستان قروه نشست جمع خوانی کتاب «دهکده مقدس» ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه دهخدای دلبران شهرستان قروه نشست قصه گویی کتاب «کاکائوی ترش» ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی قروه نشست قصه گویی کتاب «کتی رنگارنگ» ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید آوینی قروه نشست جمع خوانی کتاب «زندگینامه قاضی طباطبایی، اولین شهید محراب» ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کرمان

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر بازدید جمعی از نونهالان حلقه صالحین از کتابخانه همراه با معرفی کتاب به مناسبت روز دانش آموز ۱۱ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید مدنی جیرفت نشست قصه خوانی ویژه کو دکان + مسابقه نقاشی ۸ آبان ساعت۹

کتابخانه عمومی غدیر جیرفت مسابقه نقاشی ۱۲ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی مرحوم فاطمی جیرفت کلاس آموزش قرآن کریم ویژه دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مالک اشتر جیرفت نشست شعر خوانی ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان انار نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان حضور کتابدار کتابخانه در مهد کودک صدف و برگزاری نشست‌ جمع خوانی و مسابقه نقاشی ۹ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان اجرای نمایش از کتاب «تشنه لبان» در یکی از مدارس کرمان ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان نشست نقد و بررسی کتاب «واجب فراموش شده» ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد نشست کتاب‌خوان ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد مسابقه نقاشی ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی حضرت علی اصغر(ع) روستای خنامان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» در جمع دانش آموزان کلاس هفتم مدرسه ام‌سلمه ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه امام حسن مجتبی(ع) منوجان نشست کتاب‌خوان ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) رودبار نشست کتاب‌خوان با موضوع شهادت حسین فهمیده ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) رودبار مراسم اختتامیه کتابخانه‌ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۹ آبان ساعت۹

کتابخانه عمومی امام محمدتقی(ع) رودبار بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه شهید سالاری از کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی امام محمدتقی(ع) رودبار نشست جمع خوانی ویژه کودکان ۸ آبان ساعت۹

کتابخانه عمومی امام محمدتقی(ع) رودبار نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۱۰ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری کهنوج نشست جمع خوانی کتاب «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» ویژه کودکان ۶ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهید مطهری کهنوج نشست کتاب‌خوان به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید مطهری کهنوج نشست معرفی کتاب «کوروش؛ مؤسس حقوق بشر» ۷ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری کهنوج نشست قصه خوانی ویژه کودکان ۱۰آبان ساعت۱۶

کرمانشاه

کتابخانه عمومی امیرکبیر کرمانشاه نشست انجمن ادبیِ کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امیرکبیر کرمانشاه نشست جمع خوانی مراسم زیارت عاشورا ۱۱ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی امام علی(ع) کرمانشاه کلاس قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی اندیشه کرمانشاه کارگاه ادبی ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حجربن عدی کرمانشاه کلاس نقاشی ویژه خردسالان ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حجربن عدی کرمانشاه نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در دبیرستان معلم ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی کرمانشاه کلاس آموزش قرآن کریم ویژه کودک ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی کرمانشاه بازدید جمعی از دانش آموزان دبستان خیبر از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی کرمانشاه نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در دبستان یاسین ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی استقلال کرمانشاه نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی استقلال کرمانشاه نشست جمع خوانی و قصه گویی به مناسبت روز دانش آموز ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) کرمانشاه نشست کتاب‌خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سید طاهر هاشمی روانسر نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی سیدطاهر هاشمی روانسر جلسه نمایش فیلم برای کودکان ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهدای شهر شاهو روانسر نشست جمع خوانی کتاب «تاریخچه انقلاب اسلامی» به مناسبت شهادت حسین فهمیده ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دهخدا قصر شیرین نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) کرند غرب نشست قصه گویی ویژه کودکان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) کرند غرب نشست جمع خوانی کتاب «کاردستی‌های کاغذی» ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) کرند غرب کلاس آموزش کاردستی ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی توحید کرند غرب نشست قصه گویی ویژه کودکان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی توحید کرند غرب کلاس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) ریجاب بنشست ازگویی زندگی شهید فهمیده بر اساس کتاب «یادمان شهید فهمیده» در مدرسه پاسداران اسلام ریجاب ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) دالاهو نشست جمع خوانی کتاب «رهبر سیزده ساله» در مدرسه پاسداران اسلام ریجاب ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی نور گهواره دالاهو نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای محراب هرسین نشست کتاب‌خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی گلستان شهرستان هرسین نشست قصه گویی ویژه کودکان ۷ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) هرسین کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) هرسین نشست جمع خوانی از عناوین ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه آبان ۱۱ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی ملاصدرا هرسین نشست قصه گویی + کلاس نقاشی ویژه کودکان ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سهروردی گیلانغرب نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی نبوت سرمست نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای + نشست قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فاطمیه گیلانغرب نشست قصه گویی + نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابن‌سینا صحنه نشست جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) کنگاور نشست جمع خوانی کتاب‌های «چگونه شاد و خنده رو باشیم؟» و «تغذیه در خانواده» ۷ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی دکتر حسابی کنگاور کلاس آموزش روخوانی قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی دکتر حسابی کنگاور نشست کتاب‌خوان ۶ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید عراقی کنگاور نمایش انیمیشن «کتاب‌های شگفت انگیز» ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید عراقی کنگاور نشست قصه گویی کتاب «مسافر مدین» ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کهگیلویه و بویراحمد

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای جاورده بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس روستای جاورده از کتابخانه + نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی روستای قیام شهرستان لنده نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «روز خدا» ۶ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهر قلعه رئیسی نشست کتاب‌خوان ویژه فرهنگیان ۶ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی رودکی دوگنبدان نشست شاهنامه خوانی ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امید خیرآباد گچساران نشست معرفی وجمع خوانی کتاب «اشکانه» ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام علی(ع) باشت نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی امیرالمونین(ع) روستای دیل گچساران نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوان ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امید روستای گچساران نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۸ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی مرکزی یاسوج نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «خلق عظیم پیامبر اعظم» ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید مطهری دهدشت کلاس طراحی و نقاشی، ۸ آبان

کتابخانه مرکزی یاسوج نشست نقد ادبی کانون فانوس ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی معین روستای لیشتر کلاس نقاشی در مدرسه روستا ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ملاصدرا دهدشت کارگاه آموزش خوشنویسی و خط نستعلیق ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهر لوداب نشست قصه گویی ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه مرکزی یاسوج برگزاری نمایشگاه «کاریکاتور کتاب» در کتابخانه ۱۰ آبان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لنده بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس لنده از کتابخانه + مسابقه کتابخوانی ۱۰ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهید رجایی چرام بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس چرام از کتابخانه + مسابقه کتابخوانی ۱۰ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی روستای بابا کلان دوگنبدان بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس دوگنبدان از کتابخانه + نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید تاجگردون گچساران بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس گچساران از کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهید چمران منصور آباد دشتروم نشست جمع خوانی کتاب «پیامبر و قصه‌هایش» ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) سپیدار نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «روز خدا» ۱۱ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی خوارزمی روستای کَت شهرستان بهمئی بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس روستای کَت از کتابخانه +‌ کارگاه نقاشی با موضوع «کتاب» ۱۱ آبان ساعت ۹

گیلان

کتابخانه عمومی امام جعفرصادق(ع) بندرانزلی نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهدای ۸ شهریور بندرانزلی نشست قصه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهدای ۸ شهریور بندرانزلی نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهدای بالا محله بندرازنلی نشست بانوان قصه‌گو ۱۱ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه سیار منطقه آزاد بندرانزلی مسابقه نقاشی ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام علی(ع) گشت نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت۱۲

کتابخانه عمومی امام علی(ع) گشت دعوت از بسیجیان به کتابخانه به مناسبت هفته بسیج ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله شرفی ماسوله نشست کتاب‌خوان با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه آبان ۸ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی امام علی(ع) گشت نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت۱۲

کتابخانه عمومی امام علی(ع) گشت دعوت از بسیجیان به کتابخانه به مناسبت هفته بسیج ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی جواد الائمه(ع) طاهر گوراب نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی جواد الائمه(ع) طاهر گوراب نشست قصه گویی با موضوع «زندگانی امام حسین(ع)» ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی جواد الائمه(ع) طاهر گوراب نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۸ آبان ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی جواد الائمه(ع) طاهر گوراب نشست قصه گویی با موضوع «کودک و کتاب» ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی جواد الائمه(ع) طاهر گوراب نشست روخوانی و تجوید قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی میرزا کوچک گوراب زرمیخ کلاس آموزش قرآن کریم ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی میرزا کوچک گوراب زرمیخ کلاس آموزش زبان انگلیسی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مجیدی لیفشاگرد کلاس آموزش قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مجیدی لیفشاگرد کلاس آموزش نقاشی ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مجیدی لیفشاگرد کلاس آموزش خوشنویسی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابوعلی سیناتولم شهر بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از دبستان‌های دخترانه شهر از کتابخانه ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابوعلی سیناتولم شهر نشست جمع خوانی کتاب «من زنده‌ام» ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ابوعلی سیناتولم شهر مسابقه نقاشی ویژه روز دانش آموز ویژه دختران ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابوعلی سیناتولم شهر مسابقه نقاشی روز دانش آموز ویژه پسران ۹ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ابوعلی سیناتولم شهر نشست حافظ خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) صومعه سرا نشست جمع خوانی ویژه کودکان ۶ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) صومعه سرا نشست قصه گویی از کتاب «شهید فهمیده» به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) صومعه سرا کلاس آموزش کاردستی ۱۰ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) صومعه سرا کلاس آموزش نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) پره سر نشست قصه گویی با موضوع «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) پره سر مسابقه نقاشی با موضوع «بسیج» ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) پره سر نشست کتاب‌خوان با موضوع «بسیج» ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) پره سر نشست نشریه خوانی برای کودکان ۱۱ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) رضوانشهر نشست قصه خوانی از کتاب «شهید فهمیده» ویژه نوجوانان ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) رضوانشهر نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) رضوانشهر نشست نشریه خوانی برای کودکان ۱۳ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پونل نشست نشریه خوانی برای کودکان ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پونل نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پونل کلاس آموزش قرآن ویژه بزرگسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ۱۷شهریور تالش نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۶ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی ۱۷شهریور تالش بازدید جمعی از دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه آتیه از کتابخانه ۸ آبان ساعت۹

کتابخانه عمومی ۱۷شهریور تالش نشست قصه گویی و نقاشی ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی آزادگان لیسار نشست کتاب‌خوان ۶ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آزادگان لیسار نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آزادگان لیسار نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهدای حویق نشست جمع خوانی از کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی علی حاجیان شهر رانکوه نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علی حاجیان شهر رانکوه نمایشگاه کارهای دستی و هنری اعضای کودک و نوجوان کتابخانه ۷ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی علی حاجیان شهر رانکوه نشست قصه گویی + کلاس آموزش نقاشی ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علی حاجیان شهر رانکوه نشست شاهنامه خوانی ۹ آبان ساعت۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی اهل البیت(ع) آستانه اشرفیه نشست قصه گویی + کلاس آموزش نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن بندر کیاشهر نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۷ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام علی(ع) چهارده نشست شاهنامه خوانی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای دهنه سر نشست معرفی کتاب «چرا بیمار می‌شویم؟» ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی اهل البیت(ع) آستانه اشرفیه نشست قصه گویی + کلاس آموزش نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن بندر کیاشهر نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۷ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی علی ابن ابی طالب(ع) لوندویل نشست جمع خوانی زندگانی سلمان فارسی ۸ آبان ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی علی ابن ابی طالب(ع) لوندویل کارگاه انشاء نویسی با موضوع «بسیج دانش‌آموزی و کارکردهای آن در جامعه» ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علی ابن ابی طالب(ع) لوندویل کلاس نقاشی با موضوع «جنگ تحمیلی و رشادت‌های رزمندگان» ویژه کودکان ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید داوود نشاطی آستارا نشست قصه گویی ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ویرمونی آستارا نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کودکان باران رشت نشست شاهنامه خوانی ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کودکان باران رشت نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی میرزاکوچک‌ جنگلی رشت کلاس آموزش قرآن کریم ویژه خردسالان و کودکان ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کودکان باران رشت کلاس آموزش نقاشی ویژه خردسالان و کودکان ۸ آبان ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی میرزاکوچک‌جنگلی رشت نشست قصه‌خوانی ویژه کودکان ۱۱ آبان ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی میرزاکوچک‌جنگلی رشت نشست قصه‌خوانی ویژه خردسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی میرزاکوچک‌جنگلی رشت کلاس آموزش نقاشی ویژه نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی امام خامنه‌ای اسلام آباد نشست انجمن ادبی ۱۱ آبان ساعت۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی امام خامنه‌ای اسلام آباد کلاس آموزش قرآن کریم ۱۱ آبان ساعت۸:۳۰

کتابخانه عمومی امام خامنه‌ای اسلام آباد کلاس طراحی و خوشنویسی ۱۱ آبان ساعت ۸:۳۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خشکبیجار نشست قصه خوانی ۸ آبان ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خشکبیجار نشست محفل ادبی ۹ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خشکبیجار نشست شاهنامه خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت نشست قصه خوانی ۹ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمام باشگاه کتابخوانی ویژه کودکان ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمام باشگاه کتابخوانی ویژه نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمام نشست قصه گویی ویژه خردسالان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمام باشگاه کتابخوانی ویژه خردسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) رشت نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) رشت نشست معرفی کتاب برای کودکان و مادران ۸ آبان ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی شهید باهنر کوچصفهان نشست کتاب‌خوان ۳ آبان ساعت ۱۵:۴۵

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) رشت کلاس آموزش کاردستی ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت۱۷

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) رشت نشست جمع خوانی ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت۱۸:۳۰

کتابخانه عمومی شهید چمران شفت نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید چمران شفت نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید چمران شفت نشست کتاب‌خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله حکیم شفت نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) کلاشم نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت۱۰

لرستان

کتابخانه عمومی ۱۷ شهریور خرم آباد نشست کتاب‌خوان ۱۰ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهید باهنر بروجرد نشست معرفی کتاب ویژه زنان خانه‌دار ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید صارمی بروجرد کارگاه آموزش رایانه ۶ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید صارمی بروجرد کلاس آموزش احکام ویژه نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی علامه بحرالعلوم بروجرد اجرای طرح معرفی ۵۰ کتاب سال ویژه آبان ماه ۹۶ ۶ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی علامه بحرالعلوم بروجرد کارگاه آموزش کاردستی ویژه کودکان و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه بحرالعلوم بروجرد نشست معرفی کتاب ویژه کودکان و نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی علامه شهیدی بروجرد برپایی نمایشگاه نقاشی از آثار اعضای نابینا و کم‌بینای کتابخانه ۶ آبان ساعت ۷:۳۰

کتابخانه عمومی علامه شهیدی بروجرد برپایی نمایشگاه هنرهای دستی از آثار اعضای نابینا و کم‌بینای کتابخانه ۶ آبان ساعت ۷:۳۰

کتابخانه عمومی علامه شهیدی بروجرد نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای با همکاری مدرسه دخترانه متوسطه سما ۱۰ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی آیت الله بروجردی اشترینان بازدید جمعی از دانش آموزان دبستان پسرانه شهید احمدی از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی دورود نشست کتاب‌خوان با موضوع زندگانی شهید حسین فهمیده ۸ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی ملاصدرای کاغه نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید رجایی کوهدشت نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی امامزاده محمد درب گنبد نشست قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ابوریحان الشتر نشست جمع خوانی ویژه کودکان با همکاری مدرسه ابتدایی هفده شهریور ۸ آبان ساعت ۱۰

مازندران

کتابخانه عمومی امیر پازواری بابلسر کلاس آموزش خوشنویسی ۶ الی ۱۱ آبان

کتابخانه عمومی مرحوم محسنی هادی شهر شهرستان بابلسر کلاس آموزش خوشنویسی ۶ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید صالحی شهرستان بابلسر نشست روخوانی قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی مرحوم محسنی هادی شهر نشست کتابخوانی با محوریت پدافند غیر عامل ۶ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امیر پازواری بابلسر کلاس نقاشی بزرگسالان ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امیر پازواری بابلسر نشست شاهنامه خوانی ۸ آبان ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی درزیان بهنمیر شهرستان بابلسر نشست تفسیر نهج البلاغه و صحیفه سجادیه ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی شهید صالحی بابلسر کلاس نقاشی ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید صالحی بابلسر نشست قصه گویی ۷ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی مرحوم محسنی هادی شهر شهرستان بابلسر نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی امیر پازواری بابلسر نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی امیر پازواری بابلسر نمایش عروسکی ۱۱ آبان ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی امیر پازواری بابلسر نشست قصه گویی «کودک برای کودک» ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی امیر پازواری بابلسر نشست حافظ خوانی ۸ آبان

کتابخانه عمومی امیر پازواری بابلسر مسابقه نقاشی با موضوع «بسیجی کوچک» با همکاری اداره آموزش و پرورش برای دانش آموزان به مناسبت روز بسیج دانش آموزی ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی امیر پازواری بابلسر مسابقه داستان کوتاه با موضوع «نامه‌ای به حسین فهمیده در بهشت» به مناسبت شهادت حسین فهمیده ۸ آبان

کتابخانه عمومی امیر پازواری بابلسر کلاس آشنایی با کتاب‌های مرجع ویژه دانش آموزان مقطع چهارم و پنجم از ۶ الی ۱۲ آبان

کتابخانه عمومی شهید صالحی بابلسر نشست کتاب‌خوان با محوریت پدافند غیر عامل ۹ و ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی جمشید احمدی قائمشهر کارگاه آموزش «مهارت‌های زندگی» ۶ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی قائم آل محمد(عج) قائمشهر کلاس آموزش قرآن کریم و تفسیر نهج البلاغه ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی قائم آل محمد(عج) قائمشهر مسابقه کتابخوانی از کتاب «آشنایی با پدافند غیر عامل ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهیدان وطنی قائمشهر نشست کتابخانه ای با عنوان پدافند غیر عامل» ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی جمشید احمدی قائمشهر نشست کانون ادبیِ کتابخانه ۷آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی جمشید احمدی قائمشهر نشست تفسیر نهج البلاغه ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی روستایی شهید حسینعلی رستگار قادیکلا شهرستان قائمشهر برگزاری سلسله نشست‌های سیر مطالعاتیِ کتابخانه ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید رضا کاکو جویبار کلاس آموزش خوشنویسی ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید رضا کاکو جویبار کلاس تفسیر قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی حجت الاسلام اکبریان کوهی خیل شهرستان جویبار نشست کتاب‌خوان ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حجت‌الاسلام اکبریان کوهی خیل شهرستان جویبار مسابقه مکتوب از کتاب «حماسه حسینی» ۷ آبان

کتابخانه عمومی حجت‌الاسلام اکبریان کوهی خیل شهرستان جویبار نشست قصه گویی در مؤسسه قرآنی بنت‌الهدی کوهی خیل ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه مشارکتی میر عیسی هاشمیان روستای شورکا شهرستان جویبار کلاس آموزش رایانه ۸ آبان ساعت ۹:۳۰

کتابخانه مشارکتی میرعیسی هاشمیان روستای شورکا شهرستان جویبار کلاس روخوانی قرآن کریم ویژه کودکان ۸ آبان ساعت ۱۸

کتابخانه مشارکتی میرعیسی هاشمیان روستای شورکا شهرستان جویبار کلاس تفسیر قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی صاحب الزمان(عج) نوشهر نسیت «دوشنبه‌های کتابخوانی» با همکاری دانش آموزان مدرسه ابتدایی ولیعصر(عج) ۸ آبان ساعت۸:۳۰

کتابخانه عمومی صاحب الزمان(عج) نوشهر نشست شاهنامه خوانی ویژه کودکان ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی صاحب الزمان(عج) نوشهر کارگاه آموزش خوشنویسی ۹ آبان ساعت۱۵

کتابخانه عمومی صاحب الزمان(عج) نوشهر مسابقه مکتوب به مناسبت هفته پدافند غیر عامل ۶ الی ۱۱ آبان

کتابخانه عمومی شیخ عبدالنبی کجوری پول نوشهر نشست کتاب‌خوان ویژه هفته پدافند غیر عامل ۱۰ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی شیخ عبدالنبی کجوری پول نوشهر نشست جمع خوانی به مناسبت هفته پدافند غیر عامل ۶ آبان ساعت ۱۲:۳۰

کتابخانه مشارکتی شهدای کهنه سرا نوشهر کارگاه استعدادیابی نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۸:۳۰

مرکزی

کتابخانه عمومی شهید هاشمی خنجین شهرستان فراهان نشست جمع خوانی کتاب «همیاران ابا عبدالله الحسین(ع)» ویژه دخترانِ نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمین نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمین مسابقه انشاء نویسی با عنوان «نامه به یک شهید» ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمین بازدید جمعی از دانش‌آموزان یکی از مدارس ابتدایی شهر آستانه از کتابخانه ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) آستانه شهرستان شازند بازدید جمعی از دانش‌آموزان یکی از مدارس شهر آستانه از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای شهر شازند، مسابقه نقاشی به مناسبت روز دانش‌آموز ۱۱ آبان ساعت ۱۰

هرمزگان

کتابخانه عمومی فرهیختگان ایسین بندرعباس نشست جمع‌خوانی کتاب «خواب خون» ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی فرهیختگان ایسین بندرعباس نشست قصه‌گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی فاطمه نعمت‌زاده بندرعباس حضور کتابدار در پیش‌دبستانی حدیث و قصه خوانی برای کودکان ۶ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی خلیج فارس قشم نشست نقد و بررسی کتاب ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی خلیج فارس قشم نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی خیلج فارس قشم بازدید جمعی از دانش‌آموزان دبستان دیانت از کتابخانه + مسابقه نقاشی + نشست جمع‌خوانی + مسابقه کاردستی ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی الزهراء(س) حاجی‌آباد مسابقه نقاشی ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی الزهراء(س) حاجی‌آباد نشست قصه‌گویی ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سیدالشهداء(ع) حاجی‌آباد نشست جمع خوانی با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه آبان ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سیدالشهداء(ع) حاجی‌آباد نشست حافظ‌خوانی ۷ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) پارسیان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) پارسیان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی فرهنگ پارسیان مسابقه نقاشی ۸ آبان ساعت ۱۰:۱۵

کتابخانه عمومی فرهنگ پارسیان نشست قصه‌گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۰

همدان

کتابخانه عمومی فجر صالح آباد شهرستان بهار نشست کتاب‌خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فرهنگ روستای حسین آباد شهرستان بهار کلاس آموزش قرآن کریم ویژه بزرگسالان ۷ آبان ساعت۱۱

کتابخانه عمومی فرهنگ روستای حسین آباد شهرستان بهار کلاس آموزش قرآن کریم ویژه بزرگسالان ۷ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی پورسینا روستای پرلوک شهرستان بهار کلاس قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی گنجنامه روستای حسام آباد شهرستان بهار کارگاه آموزشی خود آگاهی ۱۰ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی گنجنامه روستای حسام آباد شهرستان بهار کلاس آموزش حفظ قرآن کریم ۷، ۹ و ۱۱ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه حکمت روستای حسین آباد عاشوری شهرستان بهار نشست کتاب‌خوان ۹ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فرهنگ روستای حسین آباد شهرستان بهار کلاس آموزش قرآن کریم ویژه کودکان ۸ و ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حکمت روستای حسین آباد عاشوری شهرستان بهار مسابقه تند خوانیِ کتاب ۷ و ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی علامه امینی شهرستان ملایر بازدید جمعی از اعضای پایگاه بسیج خواهران از کتابخانه ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دانشجو شهرستان ملایر بازدید جمعی از کودکان بهزیستی ملایر از کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دانشجو شهرستان ملایر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی دانشجو شهرستان ملایر کلاس نقاشی با حضور جمعی از کودکان مهد کودک هانیه ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله میر شاهولد روستای علی آباد دمق شهرستان ملایر نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۶ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی آیت الله میر شاهولد روستای علی آباد دمق شهرستان ملایر نشست قصه‌گویی ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پرفسور راستان حسین آباد ناظم شهرستان ملایر نشست کتاب‌خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پرفسور راستان حسین آباد ناظم شهرستان ملایر نشست قصه‌گویی از کتاب «شاهنامه» ۹ آبان ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) نهاوند کارگاه کاردستی ۱۰ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی آیت الله نهاوندی نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۹ آبان ساعت ۵

کتابخانه عمومی بصیرت گیان مراسم اختتامیه کتابخانه‌ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۶ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید حیدری نهاوند نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی سیدالشهداء(ع) نهاوند نشست جمع خوانی کتاب به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سیدالشهداء(ع) نهاوند مسابقه نقاشی ۱۰ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی مراد همتی روستای میان آبه شهرستان نهاوند نشست قصه‌گویی در بخش کودک ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید مطهری فامنین جام باشگاه‌های کتابخوانی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مطهری فامنین نشست جمع‌خوانی کتاب «آسمان چهارم» ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مطهری فامنین نشست جمع خوانی کتاب «لطیفه‌های شیرین» ۱۰ آبان ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی فدک روستای فیض آباد شهرستان فامنین کلاس آموزش کاردستی و نقاشی ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فدک روستای فیض آباد شهرستان فامنین نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی دانش روستای تجرک فامنین کلاس نقاشی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی دانش روستای تجرک فامنین نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «موشی که شاه شد» ۱۲ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله محقق روستای اصله فامنین کلاس آموزش مقدماتی رایانه ۸ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله محقق روستای اصله فامنین کارگاه «آموزش روش‌های مطالعه و برنامه‌ریزی برای مطالعه»، ۱۰ آبان ساعت ۱۶

یزد

کتابخانه عمومی سید اکبرجلایی ابرکوه نشست معرفی کتاب و بازدید نوجوانان بسیجی از کتابخانه به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کوثر ابرکوه کلاس آموزش قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی بقیه الله الاعظم(عج) مزرعه نو اردکان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در دبستان شهداء ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی بقیه الله الاعظم(عج) مزرعه نو اردکان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی بقیه الله الاعظم(عج) مزرعه نو اردکان نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) ترک آباد اردکان کلاس آموزش خوشنوسی ۱۱ آبان ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) احمدآباد اردکان کلاس آموزش نقاشی ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) احمدآباد اردکان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای با همکاری دبستان پسرانه ابوریحان ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) احمدآباد اردکان کلاس آموزش قصه گویی ۹ آبان ساعت ۸

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) احمدآباد اردکان نشست نقد و بررسی کتاب نهج‌السعاده ۶ الی ۱۱ آبان ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید احمدی روشن خرانق اردکان نشست قصه گویی ویژه کودکان و نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مسجدالرسول(ص) دیلم اردکان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی مسجدالرسول(ص) دیلم اردکان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای با همکاری دبستان دخترانه پیری ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مسجدالرسول(ص) دیلم اردکان کلاس آموزش خوشنویسی ۱۱ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مسجد روح الله اردکان نشست قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مسجد روح الله اردکان کلاس آموزش کاردستی ۱۰ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شفق اردکان گردهمایی دختران عضو بسیج به مناسبت روز نوجوان و سوگواری حضرت رقیه(س) ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شفق اردکان نشست قصه گویی خلاق به همراه کاردستی با حضور دختران قصه‌گوی خردسال ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شفق اردکان زنگ کتاب با همکاری مدرسه باران دانش و جلسه پیک کتاب ۱۰ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید علیرضا اقبال عقدا اردکان نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای با همکاری دبستان دخترانه برکت ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید علیرضا اقبال عقدا اردکان نشست قصه‌گویی ویژه کودکان ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی آیت الله فاضل اردکان نشست قصه گویی و آموزش اوریگامی ویژه کودکان ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل(ع) اردکان برنامه زنگ کتاب با همکاری دبستان دخترانه به همراه معرفی کتاب و قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل(ع) اردکان اجرای طرح کتابخانه در مدرسه با همکاری مدرسه شهداء ۱۰ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل(ع) اردکان برگزاری برنامه مناسبتی ویژه شهادت محمدحسین فهمیده ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید فاضل خودستان احمدآباد اردکان نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید فاضل خودستان احمدآباد اردکان نشست حافظ خوانی ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید فاضل خودستان احمدآباد اردکان کلاس آموزش اریگامی ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید فاضل خودستان احمدآباد اردکان کلاس حفظ قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی جوادالائمه(ع) اشکذر نشست کتاب‌خوان ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی جوادالائمه(ع) اشکذر کلاس آموزش نمایش خلاق ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی مرحوم ذاکری اشکذر کلاس آموزش «مهارت‌های زندگی» ۷ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق نشست قصه‌گویی و کاردستی ۱۱آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری بافق نشست قصه‌گویی و کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی بافق مسابقه خلاصه نویسی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان

کتابخانه عمومی شهید بهشتی بافق نشست کتاب‌خوان به مناسبت روز نوجوان ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی بافق نشست قصه‌گویی و کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی منتظران مهدیه بافق نشست قصه‌گویی و کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی عطایی بهاباد نشست قصه‌گویی و کاردستی ۹ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی عطایی بهاباد نشست کتاب‌خوان ۷ آبان ساعت۱۶

کتابخانه عمومی فاطمیه بهاباد نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی آسفیچ بهاباد مسابقه ساخت نشریه دیواری ۶ الی۱۲ آبان

کتابخانه عمومی آسفیچ بهاباد نشست جمع‌خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی دکتر واحد تفت بازدید جمعب از دانش آموزان مدرسه پسرانه سما از کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی دکتر واحد تفت بازدید جمعی از کودکان مهد کودک بیک از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دکتر واحد تفت نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای بنادکوک تفت نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع) تفت نشست جمع خوانی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع) تفت کلاس آموزش زبان انگلیسی ۶ آبان ساعت۱۴

کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع) تفت کلاس آموزش زبان انگلیسی ۱۱ آبان ساعت۹

کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) تفت کلاس آموزشی آی- مت ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) تفت کلاس آموزشی آی- مت ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) تفت نشست جمع‌خوانی کتاب «سیزده ساله‌ها» به مناسبت سالروز شهادت حسین فهمیده و روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) خاتم مراسم تجلیل از اعضای برتر بسیجی در عرصه‌های قرآنی، مطالعه و کتابخوانیِ کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) خاتم نشست کتاب‌خوان ویژه روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) خاتم نشست معرفی و شرح اجمالی کتاب «بسیج قلب امام» ۱۱ آبان ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) خاتم نشست کتاب‌خوان ماه از کتاب «خلق عظیم پیامبر اعظم(ص)» ۶ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید تاج فیروزه خاتم نشست داستان گویی از کتاب «آفتاب غریب: روایت داستانی از زندگی امام حسن(ع)» ۶ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید تاج فیروزه خاتم نشست قصه گویی از کتاب «تن تن و سند باد» ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید تاج فیروزه خاتم نشست جمع خوانی کتاب «فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)» ۹ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید تاج فیروزه خاتم نشست نقد و بررسی کتاب «هستی» ویژه نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید صدوقی خاتم نشست جمع‌خوانی کتاب «تشنه لبان» ویژه نوجوانان مناسبت روز نوجوان ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید صدوقی خاتم نشست بررسی زندگی و مبارزات آیت الله قاضی طباطبایی با نگاهی به کتاب شهید قاضی طباطبایی ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی چاهک خاتم نشست کتاب‌خوان ۱۱ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی چاهک خاتم کارگاه تهیه نشریه دیواری به مناسبت روز دانش آموز ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خاتم نشست جمع‌خوانی کتاب «سیزده ساله‌ها: خاطراتی از رزمندگان نوجوان» به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) خاتم مسابقه نقاشی ۶ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) خاتم نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مطهری مهریز نشست معرفی کتاب و سخنرانی در خصوص سلامت خانواده ۱۰ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام هادی(ع) مهریز نشست قصه‌گویی ویژه کودکان ۷ آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهدای خورمیز مهریز نشست کتاب‌خوان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی بقیه الله(عج) مهریز نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در دبستان اخوان ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابوالفضلی میبد نشست قصه گویی از کتاب «دلاور کوچک» ۸ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی ابوالفضلی میبد مسابقه نقاشی به مناسبت شهید حسین فهمیده ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت‌الله کاشانی میبد نشست جمع خوانی کتاب «خواب خون» به مناسبت شهادت محمدحسین فهمیده ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی مرکزی میبد کلاس آموزش رایانه ۱۰ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی مرکزی میبد نشست حافظ خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرکزی میبد نشست قصه گویی ویژه کودکان زیر ۶ سال ۱۱ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مرکزی میبد نشست قصه گویی و آشنایی با ضرب‌المثل‌ها ۶ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی مرکزی میبد نشست قصه‌گویی از کتاب «شاهنامه» ۷ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی مرکزی میبد نشست قصه‌گویی از کتاب «شاهنامه» ۸ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی مرکزی میبد بازدید جمعی از مهدکودک رقیه از بخش کودکِ کتابخانه ۹ آبان ساعت ۹

کتابخانه عمومی مرکزی میبد بازدید جمعی از کودکان پیش دبستانی شفیعی از بخش کودکِ کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی اردکانیان میبد نشست جمع خوانی نوجوانان از کتاب «شهید حسین فهمیده» ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید شیخ علی کلانتری یزد نشست قصه گویی با همکاری دبستان دخترانه شهید ناصر کریمی ۷ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید شیخ علی کلانتری یزد بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه دخترانه فاطمیه از کتابخانه به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید شیخ علی کلانتری یزد باشگاه کتابخوانی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید شیخ علی کلانتری یزد نشست قصه گویی و نقاشی کودکان ۱۱ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مهدی آذریزدی یزد نشست جمع خوانی کتاب «قصه‌های شیرین مادربزرگ» ۷ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد جام باشگاه‌های کتابخوان ویژه نوجوانان ۶ آبان ساعت ۵

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد کلاس «آموزش مهارت‌های زندگی» ۷آبان ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد نشست مثنوی خوانی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه یزد و اعضای کتابخانه ۷آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان ۹آبان ساعت ۳۰/۹

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد کلاس قصه گویی ویژه کودکان ۱۰ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد کارگاه آموزشی «آشنایی با ادبیات کهن فارسی: درس‌هایی از گلستان سعدی» ۱۱ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد کلاس آموزش نهج البلاغه ۱۲ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی علامه جعفری یزد بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه مهدیه از کتابخانه ۶ آبان ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی علامه جعفری یزد کلاس آموزش کاردستی ۶ آبان ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی علامه جعفری یزد بازدید جمعی از دانش اموزان مدرسه رسولیان از کتابخانه ۷ آبان ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) یزد نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی امام علی(ع) یزد مسابقه نقاشی به مناسبت شهادت حسین فهمیده ۸ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام علی(ع) یزد نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوان ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) یزد بازدید جمعی از دانش آموزان آموزشگاه هادی از کتابخانه ۱۰ آبان ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی اتابکی گنبد سبز یزد کلاس آموزش قرآن کریم ویژه خردسالان ۷ آبان ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی اتابکی گنبد سبز یزد کلاس قصه گویی و کاردستی ویژه خردسالان ۹ آبان ساعت ۱۶