خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی: دکتر «نصیر احمد نور» سفیر کبیر جمهوری افغانستان با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، به تشریح وضعیت فعلی افغانستان و تحولات مربوط به آن پرداخت.

سفیر افغانستان در بیان ارزیابی خود از استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان گفت: همانطور که دولت افغانستان از گذشته و بارها تاکید کرده بود که منشاء تروریست ها و گروه های افراطی حاضر در افغانستان از کشورهای دیگر هستند. «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نیز در این استراتژی به این موضوع اشاره کرده و به نظر من این یکی از ویژگی های مهم این استراتژی است که منشاء این گروه ها را کشورهای خارجی می داند.

نصیر احمد نور در بیان اینکه چرا اغلب شخصیت های افغانستان همچون «حامد کرزای» رئیس جمهور سابق این کشور، از این استراتژی انتقاد می کنند گفت: افغانستان کشور آزادی است و هر کسی می تواند نظر خود را بیان کند. ما در افغانستان رسانه ها و روزنامه های مختلفی داریم که هر کدام بسته به سیاست خود عمل می کنند به عبارت دیگر ما در افغانستان آزادی بیان داریم و آقای حامد کرزای نیز در همین راستا از سیاست های آمریکا و گاها دولت انتقاد می کند.

سفیر کبیر افغانستان در تهران، در پاسخ به سوالی در خصوص ارزیابی خود از اظهارات اخیر «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا که گفته بود «طالبان میانه رو» می تواند وارد دولت افغانستان شود» گفت: همانطور که اشاره شد افغانستان کشور آزادی است. ما در گذشته نیز شاهد بودیم افرادی که پیشتر در طالبان حضور داشتند با کنار گذاشتن آن رویه وارد فعالیت سیاسی شده و حتی توانستند به مجلس و یا شوراهای محلی نیز وارد شوند.

وی افزود: اکنون نیز اوضاع به همان صورت است برای مثال آقای حکمتیار که پیشتر فعالیت های نظامی می کرد اکنون وارد فعالیت های سیاسی شده است و اگر دیگر افراد طالبان نیز بخواهند می توانند این مسیر را ادامه دهند.

وی در خصوص اینکه آیا اخبار منتشر شده در مورد انتقال نیروهای داعش از عراق و سوریه به افغانستان را تائید می کند گفت: همانطور که می دانید ریشه داعش جائی در خارج از مرزهای افغانستان است و طبیعی است که وقتی آنها در عراق و سوریه با شکست مواجه شده اند بدنبال یافتن مکان جدیدی برای فعالیت باشند.

وی تصریح کرد: همان کشورهایی که در سال های گذشته از ناآرامی های افغانستان حمایت کرده اند اکنون نیز این کار را انجام می دهند. باید بگویم افغانستان کشوری است که مرز دریایی ندارد و نمی توان گفت که تروریست ها خود را از طریق دریا به افغانستان رسانده اند بنابراین آنها باید با عبور از خاک کشورهای مختلف خود را به افغانستان برسانند.

نصیر احمد نور در خصوص ناآرامی های میرازاولنگ و کشتار شیعیان افغان و همچنین شایعات موجود در این رابطه که دولت افغانستان تصمیم جدی برای پایان دادن به قائله میراز اولنگ ندارد گفت: در میراز اولنگ شاهد بودیم که طالبان و داعش مشترکا به شیعیان حمله کردند.

سفیر افغانستان افزود: طالبان هیچ فرقی با داعش ندارد و تنها تفاوت آنها در سطح خشونتی است که آنها علیه مردم به اجرا می گذارند. طالبان در برخی مناطق با داعش مشترکا عمل می کند.

وی تأکید کرد: در برخی نقاط آنها رو در روی هم هستند و در برخی نقاط دیگر هم آنها بدون آنکه با یکدیگر کاری داشته باشند در یک منطقه حضور دارند و همچنین شاهد آن هستیم که در برخی مناطق طالبان پرچم سفید خود را پائین آورده و پرچم سیاه داعش را بالا برده است.

نصیر احمد نور در ادامه افزود: در مورد اینکه گفته می شود دولت افغانستان تصمیم جدی برای پایان دادن به قائله میراز اولنگ را ندارد باید بگویم که اینچنین نیست. نقاط بحرانی افغانستان فقط محدود به میراز اولنگ نمی شود و در سایر مناطق افغانستان نیز بحران هایی وجود دارد و برای مثال اخیرا در ولایت پکتیا شاهد بودیم که چه جنایتی رقم خورد و دولت افغانستان تصمیم جدی برای مقابله با ناآرامی ها دارد.

سفیر کبیر افغانستان در مورد سطح ارتباطات ایران و افغانستان و راه های موجود برای افزایش آن نیز گفت: خوشبختانه سطح روابط ایران و افغانستان در سطح مناسبی است و به پیش می رود و باید بگویم که سطح روابط و مبادلات دو کشور در سال های اخیر به هیچ وجه قابل مقایسه با سال های قبل نیست و بسیار چشمگیر بوده است.