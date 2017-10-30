به گزارش خبرگزاری مهر، نشست‌های بررسی تاثیر سنایی بر مولانا به عنوان سومین و چهارمین نشست‌های سلسله جلسات «درسگفتارهایی درباره سنایی» روزهای چهارشنبه دهم و هفدهم آبان در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

عرفان در شعرِ فارسی و یا به تعبیرِ دیگر شعرِ عرفانی فارسی پیوندی استوار و جاودان با حکیم سنایی دارد. سنایی بود که سرودنِِ شعرِ عارفانه را چه در قلمروی اُسلوب و صورت و چه در عرصه معانی و مضامین، بنیادی استوار نهاد و راهی پُر رهرو را برای شاعران پس از خود گشود. راهی که پس از او با عطار و مولانا به اوجِ شکوفایی خود رسید.

در این میان مولانا که عظیم‌ترین و باشکوه‌ترین موج و جهشِ دریای ادبیات عرفانی است، تأثیر عمیق و وسیعی از سنایی پذیرفته است. تاثیری که حضورِ پُر رنگِ سنایی در مثنوی مولانا و غزلیاتِ شمس، نشانی از عمق و وسعتِ آن است. مولانا چه در اُسلوبِ سرایشِ مثنوی عارفانه، چه در صورت و موسیقی و مضامینِ غزل، سنایی را الگو می‌دانسته و از او اثر پذیرفته است. مولانا گاهی در مقامِ شارحِ شعرِ سنایی می‌نشیند، گاهی او را همچون پیشوا و پیرِ خود می‌داند و گاهی از او همچون بزرگترین اولیا و مشایخ یاد می‌کند.

با این رویکرد، نشست‌های «تاثیر سنایی بر مولانا» با سخنرانی محمدجواد اعتمادی همراه خواهند بود که در این جلسات، به تأثیر سنایی بر مولانا پرداخته شده و حضورِ سنایی در مثنوی و غزلیات شمس و فیه ما فیه، تحلیل و بررسی می‌شود.

این دو نشست روزهای چهارشنبه دهم و هفدهم آبان از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.