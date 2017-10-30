۹ هزار خودروی زائران در پارکینگ های مرزی خوزستان پارک شده است

سرهنگ رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: دیروز بازدیدی از شلمچه داشتم و وضعیت تردد در هر دو مرز خوزستان روان است فقط در مقاطعی ازدحام جمعیت باعث افزایش حجم و سنگین شدن ترافیک می شود. البته در نهایت مدیریت ترافیک و روان سازی ترددها به خوبی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در مرز چذابه نیز تردد زائران و ترافیک روان است، ادامه داد: کار پارکینگ ها در هر دو مرز انجام شده و بر اساس آخرین گزارش های دریافت شده تا روز گذشته، چهار هزار خودرو در پارکینگ شلمچه و امروز پنج هزار خودرو در مرز چذابه پارک شده است.

رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: سال گذشته در مسیر منتهی به مرز چذابه برای جاده نفت مشکلاتی داشتیم چون این جاده هفت متری با عرض کم و امکان تردد راحت را نداشت و ترافیک سنگینی ایجاد می کرد؛ الحمدلله امسال با تعریضی که در این جاده و همچنین مسیر سوسنگرد تا بستان انجام شده مشکلی در این زمینه نداریم.

سرهنگ دولتشاهی بیان کرد: تمامی رانندگانی که با ماشین شخصی راهی مرز می شوند، در پارکینگ های مجاز خودروهای خودر را پارک کنند چون در غیر این صورت خودروهای آنها با یدک کش حمل و آنها در برگشت با مشکل مواجه می شوند.

وی بیان کرد: برخی نقاط جاده هنوز تعریض نشده و عرض آن کم است، همچنین در برخی مقاطع جاده هم اختلاف ارتفاع داریم، بنابراین رانندگان با آرامش حرکت و از هرگونه سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان در واکنش به تمام نشدن پروژه کمربندی بستان گفت: اجازه ادامه کار را در این ایام ندادیم چون حضور ماشین آلات در جاده زائران را با مشکلات مواجه می کرد؛ این جاده هم اکنون به صورت یک طرفه مورد استفاده قرار می گیرد.

سرهنگ دولتشاهی در ارتباط با توقف کامیون ها نیز عنوان کرد: در حال حاضر تقریبا تعطیل است و تا ۱۰ آبان تنها کامیون های حامل مواد خوراکی و فاسد شدنی اجازه عبور دارند و بعد از آن نیز هیچ کامیونی حق تردد ندارد.

وی یادآور شد: برای این ایام تیم های گشتی به تعداد ۱۰۰ تیم نظارت های لازم را در مبادی ورودی، خروجی و همچنین مسیرهای منتهی به مرز درنظر گرفته و همچنین حدود ۲۰۰ نیرو از راهور و ناجای کشور در اختیار استان خوزستان قرار گرفته است.

رئیس پلیس راه خوزستان در پایان خبر داد: ۱۲ دستگاه یدک کش در چذابه و ۱۰ دستگاه در مرز شلمچه به صورت شبانه روزی فعال خواهند بود.