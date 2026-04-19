به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم‌نسب الباجی پیش از ظهر امروز یکشنبه اظهار کرد: با اجرای اقدامات فوری از جمله ترمیم پارکینگ‌های مرزی و افزایش ساعات فعالیت گمرک تا ساعت ۱۰ شب، روند تردد کامیون‌ها در مرزهای شلمچه و چذابه به حالت عادی بازگشته است.

وی گفت: اختلال ایجاد شده در تردد کامیون‌ها پس از آسیب دیدگی پارکینگ شلمچه به دلیل حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا رخ داد که موجب کندی خروج و توقف برخی کامیون‌ها در این مرز شده بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: با تکمیل عملیات ترمیم و آماده سازی مجدد محوطه، اکنون کامیون‌ها به صورت منظم به پارکینگ هدایت می‌شوند و روند تردد بدون مشکل در حال انجام است.

وی توضیح داد: برای مدیریت وضعیت در مرز چذابه نیز تدابیری در نظر گرفته شد تا از تجمع ناگهانی خودروها جلوگیری شود.

کاظم‌نسب ادامه داد: در این مرز ابتدا ورود خودروها کنترل شد و پس از افزایش فشار ترافیکی، پارکینگ‌ها به سرعت آماده سازی و مسیرهای تردد ساماندهی شد.