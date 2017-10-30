جمنا یک حرکت ملی و فراجناحی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی بابایی در جمع اعضای شورای مرکزی جمنا و فعالین فرهنگی استان یزد با اشاره به فلسفه زیر بنایی تشکیل جمنا، گفت: جمنا یک حرکت ملی وفراجناحی بود که به منظور مبارزه با موریانه هایی که انقلاب را تهدید می کنند، تشکیل شد.

وی افزود: هدف ما از ابتدا در جلسات متعددی که داشتیم این بود که یک جمع ملی وپرقدرت برای مبارزه با فساد درهر طیف وجناحی که باشد پایه ریزی کنیم؛ به گونه ای فارغ از مسائل جناحی فقط به شناسایی اسیب هایی که نظام را تهدید می کند پرداخته وبه دنبال ارائه راهکار باشیم.

حاجی بابایی در تبیین نحوه شکل گیری جمنا به عنوان یک تشکل کاملا مردمی گفت: رمز موفقیت حرکتی که شکل می گیرد این است که شکل گیری آن از پایین به بالا باشد؛ اما در این نکته موفق نبودیم و درست و کافی عمل نکردیم.

وی اظهار داشت: ما حتی اصولگرایی را هم نتوانستیم به میدان بیاوریم؛ قرار ما این بود که آدمهای تاثیر گذاری که از هر جناحی جذب شوند، اما این توفیق را بدست نیاوردیم.

نماینده مجلس دهم تاکید کرد: برنامه اولیه این بود که در یک حرکت فراجناحی در انتخابات هرکسی وارد شود و بصورت کامل وآزاد نظر افراد اعمال شود، اما متاسفانه تاثیر گذاریها از بالا و حرکت بر خلاف سیاستگذاریهای اولیه دیده شد.

وی افزود: باید وحدت دلی شکل بگیرد باید همه برای یک هدف والا همگام قدم برداریم، تاکید دیگر جمنا این بود که نباید فضای جامعه را دو قطبی کنیم.

عضو جمنا گفت: در سال ۱۳۹۲ ما به عدم وحدت نباختیم ما انتخابات را در مناظره واگذار کردیم؛ سال ۱۳۹۶ وحدت کردیم؛ اما در روند کار و مناظره میدان را واگذار کردیم، روند کار ما برخلاف اهداف تعیین شده در عمل از بالا به پایین بود.

حاجی بابایی اظهار داشت: لیستی که بسته شد جامع نبود؛ باید در بستن لیست نهایی ضمن رعایت همه اصول سلایق اقشار مختلف جامعه را درنظر گرفت باید کف جامعه را دید و شناخت وجذب کرد.

وی بیان کرد: حرکت جمنا کار بسیار بزرگ و ظرفیت کم نظیری بود که می تواند ما را به پیروزیهای بزرگ برساند باید نقاط قوت آن تقویت شود وبا بررسی دقیق اشکالات برطرف شود.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران از مردم متعهد و رهبری بسیار مقتدر برخوردار است این مسئولین و برنامه ریزان هستند که باید در رفتار خود تجدید نظر کنند؛ باید خدمت صادقانه به مردم سرلوحه برنامه ها باشد.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مشکلات کف جامعه را باید در نظر گرفت و با برنامه ریزی مناسب در رفع آنها تلاش کرد.

وی افزود: ما افتخار می کنیمکه در جمهوری اسلامی ایران هزینه نظام را بپردازیم اما حق نداریم و خدا این اذن را نداده است که برای نظام هزینه تراشی کنیم.

وی اظهار امیدواری کردکه از پتانسیل موجود جمنا در راستای اهدافی که برای ایجاد عدالت و مبارزه با ظلم وفساد در هر جایگاهی که باشد بیشترین بهره برداری صورت گیرد.