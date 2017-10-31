دولت سهم کامل وزارت بهداشت از مالیات برارزش افزوده را پرداخت نکرد

محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و کمیسیون بهداشت با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گفت: در این جلسه نمایندگان دغدغه های خویش را در خصوص اجرای موثر طرح تحول سلامت مطرح کردند و مشکلات فراروی دانشگاه‌های علوم پزشکی استانها و مطالبات کادر پزشکی ودرمانی وبهداشتی را بیان کردند و خواستار رسیدگی به این موارد شدند.

نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: دکتر هاشمی یکی ازمولفه های حکمرانی خوب را تامین سلامت و اهتمام حکومت به بهداشت و درمان مردم ذکر کرد و از دستاوردهای طرح تحول سلامت دفاع نمود و خواستار کمک مجلس به پایدارسازی منابع طرح و وصول طلب های وزارت بهداشت شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: وزیر بهداشت در این جلسه عنوان کرد، مردم امسال تا به حال حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده سهم طرح تحول سلامت را پرداخت نموده اند ولی دولت بدلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته از این محل بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت کند.

تابش ادامه داد: وزیر بهداشت همچنین گفت « ۲۴۰۰۰ تخت بیمارستانی را اضافه کرده ایم و درآمدهای اختصاصی را از ۱۰ هزارمیلیارد تومان به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسانده ایم».

وی افزود: آقای هاشمی اعلام کرد «درحال حاضر ۶۰ درصد منابع طرح تحول سلامت از درآمدهای اختصاصی و ۴۰ درصد از کمکهای دولت تامین می شود.ما مجموعا ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان طلب داریم و ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داریم».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: وزیر بهداشت از مجلس در خواست کرد که مجلس و دولت به تامین مطالبات وزارت بهداشت کمک کنند تا بتوانیم بدهی دانشگاهها و اساتید وپزشکان وپرستاران و مجموعه کارکنان وکارمندان و را پرداخت نماییم.

وی تاکید کرد: در پایان جلسه روسای دو کمیسیون نیز برحمایت از تامین منابع طرح تحول ،چاره جویی عاجل برای رفع شکاف بوجودآمده بین منابع و هزینه هاو کمک به اجرای قوانین ودرعین حال آسیب شناسی طرح ورفع مشکلات آن تاکید کردند.