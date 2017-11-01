به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «آنها» با حضور علی ضیا مجری سیما و ترانهسرا روز پنجشنبه ۱۱ آبان در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود. محوریت این جلسه، کلمه «بدل» خواهد بود.
برنامه «آنها» با محوریت و تمرکز بر کلمات و گفتگو درباره کلمات منتخب شاعران، نویسندگان یا هنرمندان، با اجرای مارال دوستی برگزار میشود.
این سلسله جلسات، به دلیل اهمیت کلمات و تاثیری که در زندگی افراد دارد، طراحی شده و قصد دارد شهروندان را نسبت به انتخاب کلماتشان آگاه و حساستر کند.
علی ضیا که در حال حاضر برنامه فرمول یک را روی آنتن شبکه یک دارد، در دومین نشست از سلسله نشستهای «آنها» درباره کلمه «بدل» با مخاطبان گفتگو میکند.
این برنامه روز پنجشنبه ۱۱ آبان از ساعت ۱۷ در فروشگاه مرکزی شهر کتاب واقع در خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از خیابان شهید مطهری، نبش کوچه کلاته برگزار میشود.
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