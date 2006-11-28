پیام دوسالانه نقاشی جهان اسلام امید و شادی است

رهرو عمرزاد، رئیس موزه هنرهای معاصر افغانستان، درباره چهارمین دوسالانه نقاشی معاصر جهان اسلام به خبرنگار مهر گفت: "آثار موجود در این نمایشگاه به نوعی هنر معاصر جهان اسلام و وحدت و همدلی این کشورها را با یکدیگر نشان می دهد. این نمایشگاه توانسته در ابعادی شکوهمند آثار هنرمندان را ارائه کند و و امیدی برای سایر کشورهای اسلامی باشد."

وی در ادامه افزود: "برگزاری دوسالانه نقاشی جهان اسلام باعث می شود کشورهای دیگر به رشد و بالندگی هنر کشورهای اسلامی پی ببرند. با این حال امیدوارم اتحاد موجود بین کشورهای اسلامی همچنان تداوم داشته باشد و این نمایشگاه به شکل گردشی در سایر کشورهای اسلامی نیز به نمایش گذاشته شود. زیرا پیامی که دوسالانه برای مخاطبان خود دارد سرشار از امید و شادی است."

رئیس موزه هنرهای معاصر افغانستان درباره ویژگی های هنرمندان افغانی نیز گفت: "هنرمندان افغانستان همچنان با زبان و روش و شیوه های سنتی منحصر به خود فعالیت می کنند. هنری که سنتی صرف هم نیست و در آن می توان نشانه ها و گرایش های جدید را مشاهده کرد. این گرایش ها نه تنها در عرصه هنرهای تجسمی بلکه در حوزه سینما، موسیقی و ... نیز به چشم می خورد."