به گزارش خبرگزاری مهر، داستان "زمزمه سکوت" درباره خانواده ای است که یک مفقودالاثر دارند، تا اینکه او به خواب اعضاء خانواده می آید و از آمدن خود خبر می دهد. خانواده منتظر آمدن او هستند ... این فیلم به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی به مدت 30 دقیقه در گروه تلویزیونی بسیج تهیه شده است.

"آموزشگاه خانواده" عنوان برنامه ای از گروه خانواده شبکه اول سیماست که به زودی در باکس شبانه همین شبکه پخش می شود. با توجه به اینکه بنیان تمام موفقیت ها و ناکامی های یک جامعه ریشه در خانواده دارد، برنامه "آموزشگاه خانواده" در نظر دارد به آموزش های مختلف در این زمینه بپردازد. علی پازوکی تهیه کنندگی این برنامه را بر عهده دارد.

برنامه "آموزشگاه خانواده" به موضوعاتی چون تجرد، آموزش جوانان قبل از ازدواج، آموزش زوج های جوان و زمینه های ازدواج، نقش همسر و فرزند در خانواده، ایجاد فرهنگ مذاکره در خانواده، روش های حل اختلاف زناشویی، چگونگی تربیت فرزندان و هویت مرد و زن ایرانی می پردازد.

محمدمهدی خطیبی کارگردان، ناصر آقامحمدی مدیر تولید، یوسف دانش صدیق، حسن گودرزی، حسین کریمی، احمد رمضانی و عبداله صریحی تصویربرداران، مهدی علیها نورپرداز، حسن فیروزی تدوین و عین اله آزموده طراح دکور با این پروژه همکاری دارند.

همچنین شبکه اول سیما به منظور پخش مناسب برنامه های خود و افزایش باکس های مختلف پخش برنامه، در ساعت پخش برنامه های خود تغییراتی ایجاد کرده است. در این تغییرات برنامه کودک و نوجوان شبکه اول سیما از ساعت 17 به ساعت 16 منتقل شده است.

به این ترتیب با پخش یک ساعت زودتر برنامه های کودک این شبکه، فضای کافی برای ایجاد دو باکس پخش برنامه های نمایشی در کنداکتور این شبکه به وجود آمده است. این تغییرات در راستای نظرسنجی از مخاطبان شبکه اول سیما انجام شده، چرا که بسیاری از مخاطبان به دلیل آغاز فصل زمستان خواستار چنین تغییری بودند.

برنامه کودک و نوجوان شبکه اول از روز چهارشنبه هشتم آذرماه به پخش سفرنامه امیرمحمد از دوحه قطر اختصاص دارد. این برنامه که مقدمه بازی های آسیایی است، ضمن معرفی این رویداد به مخاطبان کودک در راستای راهکارهای معرفی فرهنگ ایرانی در حاشیه این بازی ها تلاش می کند. به همین دلیل پخش برنامه های کودک یک ساعت زودتر شروع می شود.

همچنین مجموعه نمایشی"آئینه" قبل از خبر ساعت 19 و مجموعه "توی گوش سالمم زمزمه کن" قبل از خبر ساعت 21 پخش می شود. علاوه بر آن برنامه های "اقتصاد روز"، "روایت فتح"، "مجله فرهنگی هنری"، "یک روز انتخاب"، "سینمای ایران"، "طرحی برای فردا" قبل از خبر ساعت 19 و بین خبر 19 و 21 از شبکه اول سیما پخش می شود.

"همگام با حج" هم عنوان برنامه ای است که به مناسبت ایام حج از شبکه اول سیما پخش می شود. این برنامه به تهیه کنندگی محمدعلی زارع شریفی در 9 قسمت 15 دقیقه ای در سازمان حج و زیارت تهیه شده و سعی دارد آداب و مناسک حج را به زبانی ساده به مخاطبان آموزش دهد. واجبات و محرمات در ایام حج، ویژگی های حجاج در ایام برگزاری مناسک حج و پاسخ به سئوالات مردم از جمله بخش های این برنامه است.