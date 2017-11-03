به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدشهاب‌الدین حسینی در مراسم تجلیل از مسئولان و دست اندرکاران اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علماء بلاد که شامگاه دیروز در بیت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت: خداوند را شاکریم که توانستیم اجلاسیه منطقه‌ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد منطقه شمالغرب کشور را در ۲۶ و ۲۷ مهرماه در تبریز میزبانی کنیم.

دبیر اجلاسیه در ادامه تشریح کرد: این اجلاسیه به همت همکاران و تحت اشراف نماینده ولی فقیه در استان به نحو مطلوب برگزار شد و امروز اینجا جمع‌ شده‌ایم تا دست مریزادی به دست اندرکاران اجلاسیه بگوییم.

وی با اظهار رضایت از نحوه مطلوب برگزاری اجلاسیه بیان کرد: طبق اذعان بزرگان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تابحال چنین اجلاسیه منطقه‌ای با این نظم و باشکوهی برگزار نشده بود و ما این موفقیت را مدیون حمایت‌های نماینده ولی فقیه در استان و همچنین تلاش فراوان دست‌اندرکاران اجلاسیه هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی همچنین از حضور ۳ کمیته سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، حوزه روحانیت و فرهنگی و تبلیغی در جریان اجلاسیه خبر داد و اظهار کرد: نتیجه‌ها و مصوبات این ۳کمیسیون به جامعه مدرسین جوزه علمیه قم ارسال شد تا پس از تایید، به عنوان ابلاغیه به سراسر کشور ارسال شوند.

وی در بخش پایانی سخنان خود از زحمات دستگاه‌ها و ادارات مختلف از جمله استانداری آذربایجان شرقی، شهرداری تبریز، صدا و سیما استان، آموزش و پرورش استان، کمیته‌های تشریفات، امنیت، علمی، روابط عمومی وفرهنگی، خبر و رسانه... تجلیل کرد.