کاهش عرضه دام سبک در فصل سرد/افزایش واردات از استرالیا و نیوزلند

محمدرضا ملاصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت خرید توافقی شیرخام، افزود: فعلا خرید ادامه دارد و تا زمانی که وضعیت بازار از نظر قیمت، شرایط پرداخت نرخ شیرخام به دامداران و جذب این کالا به تعادل برسد، خرید ادامه پیدا می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود واردات گوشت به کشور نرخ این کالا در بازار کاهش پیدا نمی کند؟، اظهارداشت: ١٠ درصد از گوشت مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود که در سنوات گذشته بیش از ٩٠ درصد این واردات در قالب گوشت گوساله تامین می شد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تنش ایجاد شده در بازار گوشت گوسفندی طی سال گذشته، ادامه داد: در ٣ الی ٤ سال قبل از سال ٩٥ قیمت دام زنده بویژه گوسفند افزایشی نداشت و حتی در سالهای ٩٣ و ٩٤ کاهش قیمت نیز داشتیم و دامداران در برخی مواقع دام خود را به زیر قیمت تمام شده عرضه کردند.

ملاصالحی اضافه کرد: افزایش قیمتی که باید در ٣ الی ٤ سال رخ می داد متمرکز شد و در سال ٩٥ بویژه نیمه دوم سال اتفاق افتاد همچنین به نظر می رسد گرایش مردم به مصرف گوشت گوسفندی افزایش یافته ضمن اینکه موارد مربوط به واسطه گری و برخی نقصان هایی که در عرضه بوجود آمد در این امر موثر بود.

به گفته وی موارد فوق سبب شد تا وارداتی که در قالب گوشت گوساله بود نتواند بازار گوشت گوسفند را متعادل کند.

وی تصریح کرد: بنابراین حرکت هایی آغاز شد در قالب اینکه بخشی از نیاز وارداتی کشور از طریق گوشت گوسفندی تامین شود.

ملاصالحی گفت: چون فرهنگ مصرف گوشت گوسفندی به صورت منجمد در کشور وجود ندارد باید واردات به صورت گوشت گرم تازه انجام می گرفت که کار سختی است و باید از کشورهای همجوار صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه الان روال کار در حال عادی شدن است، درباره وضعیت بازار در روزهای آینده افزود: در زمستان عرضه دام سبک مقداری کم می شود؛ برعکس دام سنگین، زایش دام سبک فصلی و بخشی از آن نیز متکی به مرتع است بنابراین در برخی فصول مانند فصول سرد عرضه آن کم می شود.

ملاصالحی ادامه داد:همچنین در فصل سرما واردات از کشورهای همجوار سخت تر می شود بنابراین پیش بینی شده واردات از کشورهای استرالیا و نیوزلند هم افزایش یابد و اگر مباحث مربوط به واردات طبق پیش بینی جلو برود تنش چندانی در بازار نخواهیم داشت.