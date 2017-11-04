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۱۳ آبان ۱۳۹۶، ۵:۵۳

تحقیق جدید تایید می کند؛

شیردادن برای چند ماه اول ریسک مرگ نوزاد را کاهش می دهد

شیردادن برای چند ماه اول ریسک مرگ نوزاد را کاهش می دهد

تحقیق جدید نشان می دهد شیردادن به نوزاد برای دو یا چهار ماه اول زندگی اش می تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش بروز ریسک "سندروم مرگ ناگهانی نوزاد" (SIDS) داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جان تامسون، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه اوکلند نیوزیلند، در این باره می گوید: «نکته جالب توجه اینجاست که ظاهرا مدت زمان زیاد شیردادن نسبت به شیردادن جزئی هیچ فایده ای در رابطه با SIDS ندارد اگرچه شیر دادن برای مدت زمان طولانی فواید متعددی دیگری دارد.»

این مطالعه شامل بررسی ۸ مطالعه بین المللی اصلی بود. محققان بالغ بر ۲۲۰۰ مورد ابتلا به SIDS و بالغ بر ۶۸۰۰ نوزاد در قالب گروه کنترل را بررسی کردند. یافته ها نشان داد تغییرپذیری قابل توجهی در هرگونه مدت زمان شیردهی و شیردهی زیاد وجود داشت.

درحالیکه تحقیق نشان داد شیردهی به مدت حداقل دو ماه با نصف ریسک بروز SIDS مرتبط بود، اما شیردهی به مدت چهار ماه با میزان حفاظت بیشتری همراه بود و ادامه این مدت زمان با افزایش میزان حفاظتی بسیار کمی در رابطه با بروز این سندروم همراه بود.

تامسون در این باره می گوید: «اوج وقوع SIDS از دو تا چهار ماهگی است، از اینرو این مدت زمان بسیار در پیشگیری از بروز این سندروم حائز اهمیت است.»

تحقیقات نشان می دهد شیردهی با تامین فواید ایمنی به پیشگیری از عفونت های ویروسی کمک می کند. این نوع عفونت ها با افزایش ریسک SIDS مرتبط هستند.

کد مطلب 4133587

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