داعش عامل حمله تروریستی منهتن را «سرباز خلافت» خواند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله تروریستی سه شنبه گذشته در منطقه منهتن در شهر نیویورک را که به مرگ ۸ تن و زخمی شدن ۹ تن دیگر انجامید، برعهده گرفت.

این مرگبارترین حمله به شهر نیویورک از زمان حمله تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ بشمار می رود.

این گروه تروریستی در روزنامه «النبأ»- اولین روزنامه عربی زبان خود- متهم اصلی این حمله تروریستی- سیف الله سایپوف ۲۹ ساله- را «یکی از سربازان خلافت» خواند!

گفتنی است که سیف الله سایپوف مهاجر ازبک تبار روز چهارشنبه در یک دادگاه فدرال آمریکا به منحرف کردن عمدی یک کامیون باربری به سمت مسیر دوچرخه سواری و زیر گرفتن عابران و دوچرخه سواران که به کشته و زخمی شدن دست کم ۱۷ تن انجامید، متهم شد.

طبق متن پرونده کیفری که علیه سایپوف مطرح شد، وی به بازپرسان گفته بود که با الهام از ویدئوهای تبلیغاتی گروه داعش در تلفن همراه خود دست به این حمله زده و از این عمل خود خشنود است و تلاش می کرد تا پرچم داعش را در اتاق بیمارستان محل بستری خود در نیویورک نصب کند.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که خواستار صدور حکم اعدام برای سایپوف شده است، روز جمعه در صفحه توئیتر خود نوشت: داعش این «حیوان رو به انحطاط» را که به «مردمانی پاک و شایسته در منهتن» حمله کرد، سرباز خود نامیده است.

ترامپ در این پیام توئیتری نوشت: «بر همین اساس، ارتش [آمریکا] ظرف دو روز گذشته مواضع داعش را بسیار کوبنده تر هدف قرار داد و آنها برای هر حمله ای علیه ما بهای گزافی خواهند پرداخت».