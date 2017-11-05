به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز آبی پوشان از ساعت ۱۱:۰۰ و در زمین مجموعه شماره ۲ ورزشگاه آزادی برگزار شد. سرمربی استقلال تهران از فرشید باقری، سید مجید حسینی، سید حسین حسینی و میلاد زکی پور که از جمع اردونشینان تیم ملی خط خورده بودند، دقایقی با آنها به طور اختصاصی صحبت کرد.

* جباراف همانند روز گذشته با فرزندانش در تمرین حضور پیدا کرد.

* سرمربی استقلال دقایقی با پسرش که آنالیزور آبی پوشان نیز هست در خصوص تمرین امروز صحبت کرد و پسر شفر نکاتی را به او یادآوری کرد.

* بازیکنان استقلال تولد کوچکی برای ارشیا بابازاده گلر سوم آبی پوشان گرفته و چندین بار او را به هوا پرتاب کردند.

* امید ابراهیمی، روزبه چشمی و وریا غفوری به دلیل حضور در اردوی تیم ملی غایبین تمرین بودند. همچنین نصرالله عبدالهی نیز در تمرین امروز حضور نداشت.

* سرمربی استقلال دقایقی با جابر انصاری و مهدی قائدی صحبت کرد. قبل از شروع تمرین وینفرد شفر دقایقی را با بازیکنان صحبت کرد و ضمن خوش آمدگویی به خط خورده های تیم ملی، تولد ارشیا بابازاده را به او تبریک گفت.

* پس از صحبت های شفر بازیکنان ابتدا زیر نظر بیژن طاهری، بدن های خود را گرم کرده سپس به کارهای استقامتی پرداختند که در این تمرین جبار اف بهترین عملکرد را داشت و مورد تشویق سرمربی و تمامی بازیکنان قرار گرفت.

* گلرهای استقلال امروز یک فوتبال گل کوچک را بازی کردند و پسر جبار اف هم یکی از بازیکنان این فوتبال گل کوچک بود.

* پس از انجام کارهای هوازی، بازیکنان به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند سپس در آیتم پایانی، یک فوتبال درون تیمی را در نیمی از زمین انجام دادند که شفر با سوت های پی در پی اش بازی را قطع و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

* دوربین یکی از شبکه های تلویزیونی آلمان با حضور در محل تمرین استقلال مصاحبه ای را با وینفرد شفر انجام داد. گزارشگر این برنامه یک زن بود که مسئولان ورزشگاه آزادی اجازه ورودش به زمین شماره دو را ندادند و پشت در ماند.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه از ساعت ۱۵:۳۰ در مشهد، هفته دوازدهم لیگ برتر، میهمان سیاه جامگان این شهر خواهدبود.