فرهنگ بسیجی نشات گرفته از نهضت امام حسین (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر ، شهردار تهران امروز در دیدار با بسیجیان شهرک ایران پویا گفت: هفته بسیج یاد آور رشادت ها ، اخلاص ، تقوا ، گذشت و فرهنگ ایثار در دفاع مقدس است و در هر عرصه ای که نگاه کنیم چنان مولودی تحت عنوان فرهنگ بسیجی نظیر ندارد.

دکتر محمدباقر قالیباف افزود: بسیج تنها یک سازمان نظامی نیست بلکه بسیج و فرهنگ بسیجی برای همه ابعاد زندگی فکر و برنامه دارد و هرکس که بسیج را تنها یک سازمان نظامی ببیند به آن ظلم کرده است.

شهردار تهران فرهنگ بسیجی را ، راه حلی برای رفع مشکلات دانست و گفت: کلید اصلی برای حل مشکلات هر عرصه و خطری که برای انقلاب باشد بسیج است و بسیج این ظرفیت را در همه ابعاد داراست که برای انقلاب، اسلام ، اهل بیت و ولایت تلاش و از خودگذشتگی کند.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: بسیج اولین امتحان خود را در آن دوران و در سخت ترین شرایط پس داد و با موفقیت از آن بیرون آمد و به نظر من با اخلاص، عقلانیت و بصیرت درهمه عرصه ها پیروز خواهد ماند.

قالیباف معتقد است: هرکه با بسیج دشمنی دارد با انقلاب دشمن است و هر کاری که مرتبط با انقلاب، نظام و مردم است باید با بسیج هم مرتبط باشد.

شهردار تهران ، داوطلبی را یکی از ویژگی های بسیج دانست و گفت: اخلاص در کار، گذشت، اخوت و محبت از دیگر ویژگیهای فرهنگ بسیج است که ما باید تلاش کنیم تا اینها را روز به روز تقویت کرده تا آفتها به سراغ ما نیاید.

قالیباف افزود: البته این به این معنا نیست که درعرصه های تهیه امکانات و تجهیزات و توجه به مسائل مادی بی توجه باشیم زیرا هر کاری نیاز به ابزارهایی دارد.

وی از بسیجیان خواست تا با تلاش فراوان مجموعه حکومت و نظام را کارآمد کنند و گفت: امروز هرکس که دغدغه دین، امام، شهدا،ولایت، رهبری و فرهنگ بسیج را دارد اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه را نیز عهده دار باشد.