به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سوگواری اربعین قائد شهید امت، آیین بزرگداشت و عزاداری با حضور گسترده مردم و مسئولان شامگاه پنجشنبه در مسجد امام هادی (ع) شهرستان خرمآباد برگزار شد.
در این مراسم، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، مدیران استانی و جمعی از مردم ولایتمدار خرمآباد با حضور در این محفل معنوی، یاد و خاطره قائد شهید امت را گرامی داشتند.
در این محفل معنوی، شرکتکنندگان با ابراز ارادت و گرامیداشت یاد قائد شهید امت، بر ضرورت ایستادگی در مسیر ولایت و تداوم راه و آرمانهای ایشان تأکید کردند.
مراسم با قرائت آیاتی از کلامالله مجید، ذکر مصیبت و مداحی در سوگ شهدای انقلاب اسلامی همراه بود و فضای مسجد امام هادی (ع) خرمآباد را آکنده از حالوهوای معنوی و حماسی کرد.
این آیین در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی رمضان و تجدید میثاق حاضران با آرمانهای شهدا برگزار شد.
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