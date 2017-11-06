فعال شدن بیمارستان صحرایی بهار در مسیر عبور زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب معصومی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه از ۲ تا ۲۲ آبان ماه امسال تیم های فوریت‌های پزشکی و بهداشتی استان همدان در مرزهای غربی کشور به زائران خدمات دهی می کنند، گفت: تیم‌های بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی در پایگاه‌های جاده‌ای و ایستگاه‌های صلواتی آماده باش هستند.

وی با اشاره به فعال شدن بیمارستان صحرایی از امروز در سه راهی شهرستان بهار، گفت: این بیمارستان با امکانات بهداشتی، درمانی و دارویی در مسیر رفت و برگشت زوار قرار دارد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان همدان اضافه کرد: ۱۹ نفر از پرسنل بخش فوریت‌های پزشکی استان همدان، ۴۰ نفر از بخش بهداشت و ۲۰ نفر از حوزه درمان استان همدان در داخل کشور به زائران اربعین خدمات‌دهی می کنند.

وی در خصوص آمار شش ماهه امسال فوریت‌های پزشکی استان همدان گفت: در بخش حوادث ترافیکی در نیمه نخست امسال ۲۷ نفر فوتی در حوادث جاده‌ای گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این بخش ۹.۲ درصد کاهش ثبت شده است.

وی با بیان اینکه از مجموع ۸۰ دستگاه آمبولانس موجود در فوریت‌های پزشکی استان همدان ۵۰ دستگاه آمبولانس نوسازی شده است، عنوان کرد: مجموعه اورژانس پیش بیمارستانی استان همدان دارای ۴۷ پایگاه اورژانس شهری، یک پایگاه هوایی و ۳۵۰ نفر نیروی انسانی است.

معصومی با اشاره به اینکه اورژانس هوایی همدان از مردادماه ۹۳ راه‌اندازی و فعال شده است، بیان کرد: در این مدت ۱۷۱ مأموریت با جابجایی ۲۲۰ بیمار توسط اورژانس هوایی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه وسیع‌ترین پد بالگرد استاندارد در بیمارستان‌های بعثت و قلب فرشچیان همدان وجود دارد، گفت: در حال حاضر ۵ شهرستان همدان، ملایر، فامنین، کبودراهنگ و نهاوند پد بالگرد هوایی دارند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان همدان با بیان اینکه در برنامه چشم انداز توسعه تا سال ۱۴۰۰ عمده برنامه‌های اورژانس ۱۱۵ در راستای نوسازی ناوگان و راه‌اندازی ۱۴ پایگاه جاده‌ای است که از این تعداد یک پایگاه راه‌اندازی شده است، گفت: در حال ساخت پدهای بیمارستانی در شهرستان های اسدآباد، رزن، بهار و کبودراهنگ پیگیری می شود.