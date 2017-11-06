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۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۲۹

گزارش تمرین امروز استقلال؛

استقبال شفر از بازیکن جدید و گلایه از عکاسان/ برنامه سفر بهم خورد

استقبال شفر از بازیکن جدید و گلایه از عکاسان/ برنامه سفر بهم خورد

سرمربی تیم فوتبال استقلال از بازیکنی که امروز به تمرینات آبی پوشان ملحق شد استقبال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز آبی پوشان از ساعت ۱۶ در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. مهمترین خبرها و اتفاقات این تمرین را می خوانید:

* بهنام برزای که در زمان منصوریان از جمع آبی پوشان کنار گذاشته شده بود عصر امروز به تمرینات بازگشت و مورد استقبال وینفرد شفر قرار گرفت.

* سرمربی استقلال از حضور عکاسان و خبرنگاران در کنار زمین اظهار گله کرد و از آنان خواست تا کنار زمین را ترک کرده و اجازه دهند بازیکنان با آرامش تمرین کنند.

* جمعی از پیشکسوتان تیم کیان که در زمین شماره ۲ تمرین می  کردند با دیدن شفر و بازیکنان کنار آنها رفته و عکس یادگاری گرفتند.

* محمد نوازی سرمربی امیدهای استقلال درتمرین حاضر بود و دقایقی با وینفرد شفر صحبت کرد.

* قرار بود آبی پوشان فردا به کیش پرواز کرده و یک اردوی ۷ روزه را در آنجا برگزار کنند که فعلا این سفر به تعویق افتاد. بازیکنان باید فردا تمریناتشان را در زمین شماره ۲ ادامه دهند.

* وریا غفوری، روزبه چشمی و امید ابراهیمی که با تیم ملی به اتریش رفته اند غایبین تمرین امروز بودند.

* نصرالله عبداللهی که بدنبال کارهای برپایی اردو در کیش است در تمرین امروز حضور نداشت.

* سیدمهدی رحمتی و سیدحسین حسینی زیر نظر اشکان نامداری تمرینات ویژه ای را انجام دادند.

* در ابتدای تمرین سرمربی آبی پوشان دقایقی برای بازیکنانش صحبت کرد. پس از صحبت های او بازیکنان زیر نظر بیژن طاهری به کارهای بدنی پرداخته سپس در آیتم بعدی و زیر نظر شفر به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند و در بخش بعدی در دو گروه با دروازه های کوچک، فوتبال بازی کردند که سرمری استقلال مرتب بازی را قطع و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

* در اواسط تمرین، شفر دقایقی برزای را به گوشه ای خواند و با او به طور اختصاصی صحبت کرد.

* آیتم پایانی اختصاص به کارهای سرعتی داشت و شفر از بازیکانش می خواست تا این آیتم را به طور کامل انجام داده تا از لحاظ بدنی در شرایط ایده آلی قرار بگیرند.

* تمرین آبی پوشان پس از ۷۵ دقیقه به پایان رسید و بازیکنان فردا رأس ساعت ۱۱ تمرینات خود را در زمین شماره ۲ آزادی ادامه خواهند داد.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه از هفته دوازدهم لیگ در مشهد به مصاف سیاه جامگان این شهر خواهند رفت.

کد مطلب 4136786

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