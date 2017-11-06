استقبال شفر از بازیکن جدید و گلایه از عکاسان/ برنامه سفر بهم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز آبی پوشان از ساعت ۱۶ در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. مهمترین خبرها و اتفاقات این تمرین را می خوانید:

* بهنام برزای که در زمان منصوریان از جمع آبی پوشان کنار گذاشته شده بود عصر امروز به تمرینات بازگشت و مورد استقبال وینفرد شفر قرار گرفت.

* سرمربی استقلال از حضور عکاسان و خبرنگاران در کنار زمین اظهار گله کرد و از آنان خواست تا کنار زمین را ترک کرده و اجازه دهند بازیکنان با آرامش تمرین کنند.

* جمعی از پیشکسوتان تیم کیان که در زمین شماره ۲ تمرین می کردند با دیدن شفر و بازیکنان کنار آنها رفته و عکس یادگاری گرفتند.

* محمد نوازی سرمربی امیدهای استقلال درتمرین حاضر بود و دقایقی با وینفرد شفر صحبت کرد.

* قرار بود آبی پوشان فردا به کیش پرواز کرده و یک اردوی ۷ روزه را در آنجا برگزار کنند که فعلا این سفر به تعویق افتاد. بازیکنان باید فردا تمریناتشان را در زمین شماره ۲ ادامه دهند.

* وریا غفوری، روزبه چشمی و امید ابراهیمی که با تیم ملی به اتریش رفته اند غایبین تمرین امروز بودند.

* نصرالله عبداللهی که بدنبال کارهای برپایی اردو در کیش است در تمرین امروز حضور نداشت.

* سیدمهدی رحمتی و سیدحسین حسینی زیر نظر اشکان نامداری تمرینات ویژه ای را انجام دادند.

* در ابتدای تمرین سرمربی آبی پوشان دقایقی برای بازیکنانش صحبت کرد. پس از صحبت های او بازیکنان زیر نظر بیژن طاهری به کارهای بدنی پرداخته سپس در آیتم بعدی و زیر نظر شفر به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند و در بخش بعدی در دو گروه با دروازه های کوچک، فوتبال بازی کردند که سرمری استقلال مرتب بازی را قطع و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

* در اواسط تمرین، شفر دقایقی برزای را به گوشه ای خواند و با او به طور اختصاصی صحبت کرد.

* آیتم پایانی اختصاص به کارهای سرعتی داشت و شفر از بازیکانش می خواست تا این آیتم را به طور کامل انجام داده تا از لحاظ بدنی در شرایط ایده آلی قرار بگیرند.

* تمرین آبی پوشان پس از ۷۵ دقیقه به پایان رسید و بازیکنان فردا رأس ساعت ۱۱ تمرینات خود را در زمین شماره ۲ آزادی ادامه خواهند داد.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه از هفته دوازدهم لیگ در مشهد به مصاف سیاه جامگان این شهر خواهند رفت.