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۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۱۷

محمود عباس در رأس هیأتی از مسئولان وارد ریاض شد

محمود عباس در رأس هیأتی از مسئولان وارد ریاض شد

رئیس تشکلات خودگردان فلسطین در سفری از پیش تعیین نشده به همراه هیأتی از مسئولان ارشد فلسطینی وارد ریاض شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پایگاه خبری «العهد»، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سفری از پیش تعیین نشده وارد ریاض شد.

العهد گزارش داده که این سفر بنا بر دعوت رسمی «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان و «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین صورت گرفته است.

«فیصل بن بندر بن عبدالعزیز» امیر منطقه ریاض و «مساعد بن محمد العیبان» عضو شورای وزیران این کشور و «باسم الاغا» سفیر فلسطین در ریاض در فرودگاه بین المللی پایتخت عربستان به استقبال محمود عباس رفتند.

هیأتی از مسئولان فلسطینی هم در این سفر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را همراهی می کنند. به این ترتیب «ریاض المالکی» وزیر خارجه فلسطین و عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و «حسین الشیخ» رئیس هیأت امور مدنی فلسطین، «ماجد فرج» فرمانده سازمان اطلاعات فلسطین و «مجدی الخالدی مشاور امور دیپلماتیک ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین به همراه عباس به عربستان سفر کرده اند.

پیشتر منابع آگاه به روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» گفته بودند که مسئولان سعودی قرار است در این سفر طرح آمریکایی ها برای صلح میان فلسطین و اسرائیل و موضوع ایران را با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به بحث بگذارند.

کد مطلب 4136995

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    نظرات

    • علی جفی ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      محمودعباس مزدور آل‌سعود و صهیونیزم است که برای مشتی دلار همه چیز خود را به صهیونیزم و آل‌سعود فروخته و در کنار خانواده‌اش در اروپا زندگی میکند و غرق در دلارهای خونی امت و بین مردم پایگاهی ندارد

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