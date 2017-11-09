هنرهای تجسمی جایی در تلویزیون ندارند/ دکورها ضعیف و سطحی هستند

علی فرامرزی هنرمند نقاش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه به عنوان یک هنرمند چقدر از برنامه های تلویزیون بهره می گیرد، بیان کرد: من تلویزیون نگاه نمی کنم و این رسانه چیزی برای جذب من نداشته است. البته جذب کردن مخاطب به تلویزیون مساله ای تدریجی است همانطور که از دست دادن مخاطب از تلویزیون نیز به تدریجی اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: هر رسانه ای وقتی می بیند مخاطبش را از دست داده است باید بازنگری کند و به عملکرد خود در حوزه اطلاع رسانی برنامه ها مروری داشته باشد.

فرامرزی عنوان کرد: من فقط برنامه های شبکه چهار را می بینم و از جمله این برنامه ها «چشم شب روشن» است که پیگیری می کنم. البته فکر می کنم بیشتر در این برنامه حرف زده می شود و کمتر به صورت تصویری سراغ هنر می روند.

این نقاش و هنرمند درباره دکورها و المان های تصویری برنامه های تلویزیون اظهار کرد: آنقدر دکورها ضعیف، سطحی، ابتدایی و غیرکارشناسی است که گویی تلویزیون در این سال ها به جای پیشرفت، پسرفت داشته است. من خیلی در این زمینه ها کنجکاو هستم و گاهی پیگیری می کنم و خوشحال می شوم که تلویزیون برنامه خوبی داشته باشد که آنها را ببینم اما حتی دکور برنامه ها چشم نواز نیستند و شما را ترغیب نمی کند.

وی بیان کرد: این همه پرسنل در تلویزیون هستند که فعالیت دارند و حقوق می گیرند اما چرا ما خروجی این همه نیرو را در تلویزیون نمی بینیم.

فرامرزی درباره اینکه برنامه های مرتبط با شاخه های مختلف هنر را در تلویزیون پیدا نمی کند، اظهار کرد: ما در هفته به طور متوسط ۳۰ افتتاحیه نمایشگاه هنرهای تجسمی داریم که اینها حتی در حد برنامه های درجه سه تلویزیون هم مورد توجه قرار نمی گیرند.

وی در پایان درباره اینکه چقدر از هنرمندان در ساخت برنامه های هنری مشاوره گرفته می شود، اظهار کرد: هیچ گاه از ما مشاوره گرفته نمی شود. آنها حس بی نیازی می کنند و فقط می خواهند دقیقه ای برنامه ای تهیه کرده و روی آنتن ببرند تا آنتن پر شود.