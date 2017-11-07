کرایه اتوبوس زائران اربعین به نرخ عادی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، داوود کشاورزیان، رئیس کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین از ارائه تخفیف ۱۰ درصدی اتوبوسها به زائران اربعین حسینی در زمان پیک بازگشت خبر داد و گفت: با هماهنگی اتحادیه تعاونی شرکتهای مسافربری مقرر شد طی روزهای باقیمانده تا اربعین حسینی (ع) کرایه رفتوبرگشت به مرزهای سهگانه به نرخ ایام عادی از زائران اخذ شود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی (ع) اظهار داشت: حدود ۲ میلیون نفر از زائران به عتبات عالیات عزیمت کردند که حدود ۵ تا ۶ درصد از طریق حملونقل هوایی و الباقی بهصورت زمینی و البته بخش جادهای از طریق مرزهای سهگانه مهران، شلمچه و چذابه تردد داشتند.
وی افزود: از این تعداد حدود ۴۸ درصد از مرز مهران و ۵۲ درصد از مرزهای شلمچه و چزابه عبور کردند.
به گفته رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای پیک سفرهای رفت زائران در روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته بود که از روز شنبه این هفته روند اعزام و رفت زائران رو به کاهش و در مقابل روند برگشت زائران رو به افزایش است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از هماهنگی با اتحادیه شرکتهای حملونقل مسافر و معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای خبر داد و گفت: مقرر شد طی روزهای باقیمانده تا اربعین حسینی (ع) کرایه رفتوبرگشت به نرخ ایام عادی از زائران اخذ شود و این روند تا زمانی ادامه یابد که اتوبوسها بالاجبار برای بازگرداندن زائران ۱۰۰ درصد یکسرخالی به مرزها حرکت کنند.
کشاورزیان یادآور شد: طبق هماهنگی با اتحادیه تعاونی شرکتهای مسافربری مقرر شد اتوبوسهایی که یکسرخالی برای بازگشت زائران به مرزها اعزام میشوند نسبت به نرخ رفت ۱۰ درصد تخفیف قائل شوند.
رئیس کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین با بیان این مطلب که با هرگونه تخلف در فروش بلیت اتوبوس و هزینه پارکینگها برخورد قانونی صورت میگیرد، افزود: تاکنون گزارشی مبنی بر افزایش قیمت بلیت اتوبوس بیش از مبلغ تعیین شده در ناوگان اتوبوسی حملونقل جادهای ارسال نشده است و در صورت دریافت هرگونه گزارش تخلف و شکایت از سوی زائران از طریق کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات برخورد قانونی با متخلفین صورت میگیرد.
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