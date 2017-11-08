استفاده روزانه هزار زائر از اینترنت بالنی در مرز مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم احسانی درباره وضعیت سرویس دهی بالن اینترنتی در مرز مهران ، گفت : بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر به صورت همزمان و روزانه یک هزار نفر از زوار اربعین حسینی از سرویس وای فای رایگان ارائه شده توسط این بالن استفاده می کنند.

وی تصریح کرد : ماموریتی که برای بالن اینترنتی در نظر گرفته شده بود تقریبا محقق شده و برنامه داریم بعد از این ایام نیز در موقعیت ها و مکانهای دیگر بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

احسانی با اشاره به اینکه این بالن امکان استقرار در ارتفاع ۵۰۰ متری را دارد ، اظهار داشت: اما به دلیل سرعت وزش باد و عدم کنترل آن، در ارتفاع ۳۰۰ متری مستقر شده و به وضعیت پایداری در ارائه سرویس رسیده است.

وی تاکید کرد : این بالن با دارا بودن محموله مخابراتی، سیگنال خود را از دکل مخابراتی داخل شهر مهران دریافت می کند و با ظرفیت ۱۰۰ مگابایت ارائه سرویس می کند.

رئیس پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اینکه اینترنت ارائه شده توسط بالن از کیفیت مناسبی برخوردار است ، گفت: از طریق این سرویس ارتباطات تصویری، صوتی و دانلود تصاویر امکان پذیر است و با نظرسنجی انجام شده در چند روز گذشته، کاربران سرویس اینترنت بالنی، از ارائه این سرویس، اظهار رضایت کردند.

وی با عنوان اینکه این بالن شعاع ۴ کیلومتری را تحت پوشش خود قرار می دهد، افزود : حدود ۱۵ نفر از کارکنان پژوهشکده وظیفه پشتیبانی و ارائه سرویس را در کنار بالن اینترنتی برعهده دارند که ۷ نفر از این تعداد متخصصان این حوزه هستند و در منطقه حضور دارند.

احسانی به کاربرد دیگر این بالن در منطقه مرزی مهران نیز اشاره کرد و گفت : با هماهنگی با وزارت کشور، از طریق این بالن در ارتفاع ۲۰۰ متری از منطقه تصویربرداری شده است که در صورت نیاز امکان استفاده از آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه این بالن از ۱۰ آبان ماه در منطقه مرزی مهران در حال ارائه سرویس است ، تاکید کرد : ارایه سرویس وای فای رایگان تا ۲۲ آبان ماه در این منطقه از طریق این بالن ادامه دارد.