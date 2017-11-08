کتاب «عمود ۱۴۰۰» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی نقد و بررسی «عمود ۱۴۰۰» اثر علی اکبر والایی، عصر دیروز سه شنبه ۱۶ آبان با حضور اکبر خلیلی، علی نیکنام مدیرکل کتابخانه های عمومی تهران، اکرم نادری معاون اداره کل کتابخانه های استان تهران و نویسنده اثر در کتابخانه عمومی دانشمند واقع در منطقه خزانه تهران برگزار شد.

والایی در ابتدای این نشست به بیان دلیل نامگذاری کتاب خودش به نام «عمود ۱۴۰۰» پرداخت و گفت: من خیلی روی این نام فکر کردم و یکی از دلایل آن این بود که تیرک چراغ هایی که از نجف تا کربلا وجود دارد ۱۴۰۰ تیرک است به عبارت دیگر ، تیرکی که به بارگاه سیدالشهدا (ع) ختم می شود «تیرک ۱۴۰۰» نام دارد. دوم اینکه از حادثه عاشورا حدود ۱۴۰۰ سال می گذرد و آخر اینکه ۱۴۰۰ به نوعی چشم انداز آینده کشور ماست که قرار است خیلی از اتفاقات خوب تا آن سال برای کشور حادث شود.

وی با اشاره به چگونگی رفتن سفرش به کربلا گفت: یک حدیث از امام رضا (ع) در ذهنم وجود داشت به این مضمون که «کسی که مهمان امام رضا (ع) هست باید بیاید بارگاه من را زیارت کند» ؛ به صورت اتفاقی در مسابقه ای که در بنیاد نخبگان بود شرکت کردم و بعد از مدتی به من اطلاع دادند که شما در این مسابقه برنده شدید و جایزه شما هم زیارت بارگاه امام رضا (ع) است! این برگزیده شدنم و آن حدیث باعث شد ناگهان در ذهنم نیت سفر به کربلا بیفتد و این شد که به این سفر معنوی رفتم.

نویسنده این کتاب در ادامه گفت: سعی کردم در این اثر خیلی به روایت صرف توجه نکنم و بنابراین هرجا نیاز به تحلیل بوده آن را تحلیل کردم لذا حس هایی که داشتم را تلاش کردم به آسانی آنان را شرح دهم. این درحالی است که این اثر تمام آنچه را که یک سفرنامه جامع و کامل می باید داشته باشد را دارد. من نگاهی جزئی نگر بر همه اتفاقات این سفر داشتم و این نخستین سفرنامه کربلاست که نوشتم. امسال نویسندگان زیادی به کربلا سفر کردند و امید است که نوشته های آنان نیز مکمل خیلی از حرفها و خاطرات دیگر در این سفر معنوی باشند.

در بخش دیگری از این مراسم اکبر خلیلی گفت: کتاب با این جمله آغاز می شود «همه چیز ناگهانی رخ می دهد» ؛ اگر چه این جمله بسیار ساده است ولی سرمنشاء انقلاب است. من خودم چهار دوره انقلاب خودمان را نوشتم بنابراین هنگامی که همه چیز ناگهانی اتفاق بیفتد یعنی چیزی پشت پرده است! در ابتدای این اثر ، تعجیل و تکلیف کاملا دیده می شود و این تعجیل و تکلیف همگی یک نشانه است. اما آن چیزی که من را خیلی قلقلک می داد ، دم به دم رفتن به حمام و اینکه خیلی به زخم پا توجه می شود!

این منتقد گفت: با اینکه نویسنده نخواسته است سیاسی عمل کند اما سیاسی عمل کرده است مثلا: این سیل جمعیت وقتی که به اسرائیل برسد، اسرائیل فتح می شود. ترجمه ها و زیر نویس ها که در صحبت‌های عربی به آنان اشاره شده وجود ندارد و این یک نقص برای کتاب است.

وی با اشاره به کلماتی مثل صلواتی وطنی، موکب وطنی گفت: بهتر این بود که نویسنده به جای «وطنی» از کلمه «ایرانی» استفاده می کرد. این اثر اگر در ۸۰ صفحه نوشته می شد بهتر بود چرا که بقیه آن اضافه است. ضمن اینکه نویسنده وارد باغ شده اما میوه چندانی نچیده است.

در این بخشی از این مراسم، برخی از حاضرین که کتاب را مطالعه کرده بودند به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

در ادامه نیز والایی به برخی از انتقادهای منتقد جلسه و بعضی از حاضرین پاسخ داد و گفت: به نظر من از صفحه ۸۰ کتاب به بعد، بهترین مطالب کتاب قید شده و خود من واقعا منقلب شدم و توصیف هایی که از کربلا در این صفحات ذکر شده بسیاری را نیز تحت تاثیر قرار داده است. جغرافیای مسیر کربلا کاملا برای مخاطب تشریح و ترسیم شده است. نشانه های زیادی در کتاب وجود دارد و از صدای ذهنی استفاده شده است.

وی افزود: این کتاب قرار بود در اربعین سال گذشته منتشر شود و چون ناشر تعجیل زیادی داشت لذا به زیرنویس های عربی به دلیل کمبود زمان توجه ای نشد. زاویه دید«اول شخص» است و تا آخر هم حفظ شده و هیچگاه به دانای کل تبدیل نمی شود. به نظرم این اثر کاملا روایی – نمایشی و تحلیل گر است. در نوشتن این کتاب سعی کردم جغرافیا کربلا را به دقت در این کتاب ذکر کنم یکنواختی نثر اثر نیز در این کتاب حفظ شده است.

نویسنده کتاب «خلوت مدیر» در مورد کلمه وطنی گفت: این نوع کلمات از اول یک اصطلاح غلطی است که متاسفانه به کار برده می شود.

والایی در مورد ریز بودن حروف و نبود تصویر در کتاب گفت: من هم به ناشر در مورد اینکه چرا از حروف بزرگتر و از تصاویر استفاده نشده اعتراض کردم.

در پایان مراسم از این کتاب رونمایی به عمل آمد.