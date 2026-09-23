دیدار پزشکیان و نخست وزیر ارمنستان در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل در دیدار نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفت: پیگیری توافقات دوجانبه به ویژه در موضوع مسیرهای ترانزیتی منطقه در صدر سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و ما با اجرای این توافقات اصرار داریم.

وی افزود: سیاست قطعی ایران گسترش همکاری ها با کشورهای منطقه و همسایه است و در این خصوص دولت همه تلاش خود را برای اجرای توافقات فی مابین به کار می گیرد.

نخست وزیر ارمنستان نیز در این دیدار با تاکید بر تسریع در اجرای توافقات فی مابین گفت: این توافقات باعث توسعه کشورهای منطقه و ایجاد صلح می شود.

پزشکیان در این دیدار یک جلد کتاب را با عنوان «به نام کمک» حاوی مستندات مربوط به جنایات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ملت بزرگ ایران به «نیکول پاشینیان» اهدا کرد.

این کتاب حاوی اطلاعات مستند از جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل و طی دیدارهای رئیس جمهور و سران سایر کشورها به آنها اهدا شد؛ کتابی که در آن، حملات تجاوزکارانه علیه مردم و زیرساخت‌های ایران و نیز شهدای این جنگ‌ها در قاب تصویر به نمایش در آمده است.