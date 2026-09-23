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۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۱

بلومبرگ: چین به بخش‌هایی حساس از قطعات اف-۳۵ دست یافته است

بلومبرگ: چین به بخش‌هایی حساس از قطعات اف-۳۵ دست یافته است

یک رسانه آمریکایی گزارش داد چین به بخش‌هایی از قطعات احتمالاً حساس مربوط به جنگنده اف-۳۵ دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری بلومبرگ آمریکا به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، اعلام کرد چین به بخش‌هایی از قطعات مربوط به جنگنده اف-۳۵ که احتمال می‌رود حساس باشند، دست یافته است.

بر اساس این گزارش، قطعات مربوط به جنگنده اف-۳۵ هنگام انتقال از استرالیا به آمریکا، به شکلی نامشخص و مرموز مسیر خود را به سمت هنگ‌کنگ تغییر دادند.

بلومبرگ همچنین به نقل از وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) گزارش داد که این وزارتخانه در جریان مسئله مربوط به محموله‌ای شامل قطعات غیرقابل استفاده جنگنده‌های اف-۳۵ قرار دارد.

کد مطلب 6957008

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