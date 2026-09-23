اهدای کتاب «به نام کمک» از سوی رئیس جمهوری به سران و مقامات جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «به نام کمک» حاوی اطلاعات مستند از جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل و طی دیدارهای رئیس جمهور و سران سایر کشورها به آنها اهدا شد؛ کتابی که در آن، حملات تجاوزکارانه علیه مردم و زیرساختهای ایران و نیز شهدای این جنگها در قاب تصویر به نمایش در آمده است.
نام این کتاب (In the name of help)، اشاره به کمکهای دروغینی است که در قالب آن، آمریکا و رژیم صهیونیستی به اسم کمک، اقدام به جنایتهای ضدانسانی در ایران طی چند جنگ تحمیلی اخیر کردند.
رئیسجمهور ایران همچنین در این دیدارها با تشریح تحولات و حوادث اخیر، اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله حمله به زیرساختهای کشور، مراکز غیرنظامی و هدف قرار دادن رهبری، مسئولان، فرماندهان، دانشمندان و شهروندان ایرانی را مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل، موازین بشردوستانه و تعهدات ناشی از اسناد و معاهدات بینالمللی دانست.
پزشکیان با اشاره به تداوم برخی اقدامات مغایر با تعهدات بینالمللی از سوی آمریکا، بر ضرورت احترام همه طرفها به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، اصل منع توسل به زور و حلوفصل اختلافات از طریق گفتوگو و سازوکارهای مسالمتآمیز تأکید کرد.
رئیس جمهور در دیدارهای متعدد، بارها تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن دفاع از حقوق و منافع ملی خود، آمادگی دارد روابط و همکاریهای خود را با همه کشورها بر مبنای احترام متقابل، منافع مشترک، حسن همجواری، برابری حاکمیتی و رعایت اصول و قواعد پذیرفتهشده بینالمللی گسترش دهد.
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