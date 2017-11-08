اهمیت مدیریت مشتری مداری از سوی موسسه اعتباری نور

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر مهدی جهانبخش آرانی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل بانکی درباره دلایل و اهمیت جایزه «مدیریت مشتری مداری» و اهدای آن به موسسه نور معتقد است: کسب نشان مدیریت مشتری مداری از سوی موسسه اعتباری نور می تواند نشان از عملکرد مثبت قابل توجه بوده و نتایج ثمربخشی برای این موسسه داشته باشد. علیزاده افزود بانک مرکزی با توجه به توانمندی این موسسه و به واسطه سرعت بخشی به تکمیل انتقال موسسات ادغامی در موسسه اعتباری نور، مجوز عضویت این موسسه در شبکه شتاب را صادر کرد و این موسسه با پیوستن به شبکه شتاب و سامانه‌های ساتنا و پایا و همچنین اتصال به درگاه‌های خدمات الکترونیکی متصل به شبکه شتاب از جمله همراه‌ بانک، تلفن‌ بانک و اینترنت بانک امکان استفاده از بانکداری الکترونیکی را برای مشتریان خود فراهم کرده است.

وی ادامه داد: موسسه نور با نصب خودپرداز و امکان cashless شرایطی را به وجود آورده تا بسیاری از تراکنش‌ها از طریق این درگاه‌ها صورت گیرد. در حال حاضر موسسه نور با دارا بودن بیش از ۳۳۳ شعبه در سراسر کشور و اتصال به شبکه شتاب در حال فعالیت تحت نظارت بانک مرکزی است. این موسسه همچنین به سامانه‌های ساتنا، پایا و شتاب متصل است.

این کارشناس امور بانکی افزود: موسسه نور در صورت های مالی خود دارای تراز مثبت بوده و جزو موسسات سودده محسوب می شود. اطلاعات رسمی و مورد تائید این موسسه حاکی از آن است که معوقات موسسه به حداقل رسیده و استانداردهای بانک مرکزی رعایت شده و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری مردم در این موسسه هستیم. در حال حاضر در بین ۳۰ بانک و موسسه مالی کشور، از لحاظ منابع مالی در رتبه ۱۲ قرار دارد.

گفتنی است در پایان اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، رضا معمار اصفهانی قائم مقام موسسه اعتباری نور، نشان رضایتمندی مشتری این اجلاس را دریافت کرد.