به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت دوازدهم موضوع تنظیم بازار را موضوعی فرا وزارتخانه‌ای دانست و اظهار کرد: ممکن است برخی تصمیم گیری‌های این کارگروه به حوزه‌های دیگری مانند جهاد کشاورزی، پتروشیمی، فناوری اطلاعات و حمل و نقل مرتبط شود که در این گونه موارد جهت‌گیری‌ها باید در جهت کمک به تولید و اشتغال کشور انجام گیرد.

وی با تاکید بر توجه و اهمیت به حقوق مصرف کنندگان و مردم در تصمیمات گرفته شده این ستاد، افزود: در مواردی که میان اعضای ستاد اختلاف نظرها زیاد است، رعایت حقوق مصرف کنندگان و مردم به عنوان شاخصی برای حل اختلافات مورد توجه قرار بگیرد.

شریعتمداری تصریح کرد: در سیاستگذاری‌های ستاد تنظیم بازار به حمایت از حوزه تولید اهتمام جدی شود و اجحاف در حق مصرف کنندگان روا نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از این جلسه که با محوریت بررسی اجمالی صنعت سیمان کشور بود، با تاکید بر اهتمام به افزایش میزان سرانه مصرف سیمان کشور، یادآورشد: افزایش سرانه مصرف سیمان به دلایلی از جمله صادرات مقرون به صرفه، افزایش طول عمر واحدهای تولید کننده و همچنین داشتن آلایندگی کمتر نسبت به محصولات مشابه، باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

شریعتمداری با تاکید بر ضرورت بازاریابی و پیدا کردن عرصه‌های جدید فروش سیمان، افزود: این یک راه حل بلند مدت محسوب می‌شود که امکان آن در کوتاه مدت با انعقاد قرارداد وجود دارد.

در این جلسه مقرر شد که با توجه به آغاز توزیع شیر مدارس از اول آذرماه، پیگیری‌های لازم از طریق سازمان برنامه و بودجه برای انعقاد قراردادهای خرید شیر سال ۹۶ و تسویه حساب قراردادهای سال گذشته انجام شود.