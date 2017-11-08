به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، عباس ذاکریان در بازدید از موکب آستان کریمه اهل بیت(س) واقع در عمود ۱۰۸۰ مسیر پیادهروی نجف به کربلا با اشاره به اینکه همه خادمان امام حسین(ع) در مسیر پیادهروی کربلا به روشهای متفاوتی در حال خدمت به زائران هستند، اظهار کرد: شهرداری قم نیز چند سالی است با یک حرکت ابتکاری و نوآورانه در حماسه پرشور اربعین حسینی در حال خدمترسانی به زائران است.
وی گفت: نظافت نکردن مسیر، آلودگیهای بسیاری را به همراه دارد و به خصوص برای بانوان و کودکان مشکلساز است، شهرداری قم نیز در همین راستا نظافت ۱۰۰ عمود از مسیر پیادهروی نجف به کربلا را به عهده گرفته است.
وی با بیان اینکه شهرداری قم علاوه بر نظافت در تلاش است، رعایت نظافت را نیز میان زائران فرهنگسازی کند، عنوان کرد: زائران با رعایت نکات ساده میتوانند در نظافت مسیر تأثیر بسیاری داشته باشند و اگر تمامی افرادی که در این مسیر قدم میگذارند حفظ نظافت را به عنوان نوعی خدمت به زائر ببینند قطعاً در این مهم اهتمام لازم را پیدا میکنند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری قم با نیروهای اعزامی امسال ظرفیت نظافت بیش از ۱۰۰ عمود از مسیر پیادهروی را ندارد، مطرح کرد: امیدواریم شهردارهای سایر کلانشهرها نیز در این حرکت عظیم شرکت کرده تا حماسه پرشور پیادهروی اربعین حسینی با کیفیت مطلوبتری دنبال شود.
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