شاعران آئینی تصویرگران رستاخیز عظیم شیعه هستند/ تلفیق عشق و ایمان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: اینجا مکتب عشق است، استاد، سالار شهیدان و شاگردان هر کس که طالب نوشیدن شهد عشق حسین(ع) است، مکتبی که گزینشی نیست، دین و مذهب و سن و جنس بر نمیدارد، مسیحی و یهودی و مسلمان ندارد، هر کس که ذرهای از عشق حسین را نوشیده است بیقرار بودن در این مکتب است، آنقدر بیقرار که نظم و قرار روزمرگیهایش را رها میکند، کولهای برمیدارد، کفشهایش را به پا میکند و عازم دیار عشاق میشود و برای کارش تنها یک پاسخ دارد: «حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد»
هر عاشقی برای شرح عشقش راهی برمیگزیند و چه وسیلهای بهتر از شعر، شاعر عاشق شعر را وسیلهای مییابد تا آنچه از مهر معشوق به دل دارد را آوازهای کند که در تاریخ بماند، تابلویی شود از مهری ۱۴۰۰ ساله و مقابل چشم همگان قرار گیرد.
سید محمدجواد شرافت از جمله همین عاشقانی است که سالهاست در فضای شعر آئینی نفس میکشد و اشعار عاشورایی بسیاری نیز از وی به یادگار مانده است.
این شاعر آئینی هم معتقد است که شعر و ادبیات بسیار برندهتر از آن چیزی است که به نظر میآید و این هنر در ترویج فرهنگ دینی در طول تاریخ اسلام و شیعه تأثیرات بسیار بارز و مشهودی داشته است.
شاهد این مدعا از نظر شرافت این است که بسیاری از بزرگان دینی ما خود شاعر و ادیب و اهل قلم بودهاند کما اینکه امروز هم همینگونه است و بسیاری از شخصیتهای مؤثر و بارز دینی در راستای آئین و دین قلم میزنند.
وی اعتقاد دارد که در این راهبرد اساسی در ترویج آئینهای دینی در پیادهروی اربعین درخشش والاتری مییابد، به طوری که شعر و ادبیات همانطور که در طول برگزاری این همایش بزرگ آئینی هم مشاهده میشود در حفظ و توسعه سنت ارزشمند و مؤکد پیادهروی اربعین نقش بسزایی دارد.
شرافت در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: شاعران و نویسندگان هم این نقش برجسته را درک کرده در سالهای اخیر در این زمینه خوب ورود کردهاند نمونه آن هم کنگره شعر عبرات است که در همین سالهای محدود فعالیتش توانسته است نقش بسیاری مهمی ایفا کرده و ثمرات بسیار خوبی به بار بیاورد.
اربعین و جاذبه مغناطیس حسینی(ع)
این شاعر برجسته آئینی معتقد است که جمله مقام معظم رهبری به خوبی میتواند عظمت و اهمیت مراسم اربعین را به تصویر بکشد که «اربعین شروع جاذبه مغناطیس حسینی است» که نشان از عظمت دستگاه حضرت سیدالشهدا(ع) و جاذبه آن برای همه بشریت و نه فقط مسلمان و شیعیان است.
جلوه مهماننوازی و ایثار بینظیر مردم عراق در پذیرایی از زائران حسینی یکی از تصاویر با شکوه این مراسم است
شرافت اما اعتقاد دارد که این اهمیت این همایش بزرگ و میلیونی بر وظیفه همه کسانی که در عرصه فکر و فرهنگ، شعر و ادبیات و رسانه و فضای مجازی فعال هستند نیز تأکید دارد که هر کسی از هر طریقی که در آن مهارت دارد این مغناطیس خیره کننده و بینظیر را به دنیا در حد توان خود نشان دهد.
به گفته وی در سالهای اخیر بسیاری از شاعران آیینی در مراسم راهپیمایی اربعین حضور پیدا میکنند که همین حضور در اتمسفر و فضای عجیب و ملکوتی اربعین سبب میشود که ذوق و قریحه شاعرانه آنها با لمس فضای عاشقانهای که در هر ثانیه این اتفاق عظیم جریان دارد، تبلور یافته و به یک تراوش فکری و ادبی منتهی شود.
شرافت معتقد است که ما در مراسم اربعین شاهد تلفیق عشق و ایمان و شور و عاطفه هستیم و این مسئله میتواند بسترساز این باشد که انشا الله شور حسینی هر چه بیشتر به شعور حسینی تبدیل شود و در جای جای زندگی همه ما رسوخ کند.
جلوهای از وحدت
به نظر این شاعر برجسته آئینی شکوه وحدت مردم در برگزاری مراسم اربعین آن را به یک رستاخیز و مانور عظیم برای شیعه تبدیل کرده است به طوری که شیعیان از کشورهای مختلف از جمله عراق و سوریه، بحرین، لبنان، ایران، ترکیه و نقاط دیگر و حتی از اهل سنت و پیروان دیگر ادیان الهی دوشادوش هم این جلوه عظیم از عاشقی را برای دنیا به تصویر میکشند.
جلوه مهماننوازی و ایثار بینظیر مردم عراق در پذیرایی از زائران حسینی یکی از تصاویر با شکوه این مراسم است که به گفته شرافت باید هر چه بیشتر به دنیا نمایانده شود و در این بین شاعران آئینی میتوانند نقش مهمی را ایفا کنند.
با همه تلاشهای رسانهای که در سالهای اخیر برای بازتاب هر چه گستردهتر این اجتماع عظیم شیعیان انجام شده است شرافت تأثیر شعر بر روح و احساس و عاطفه مردم را تأثیری بسیار ماندگار ارزیابی کرد و جنس چنین بازتابی را از بازتابهای رسانهای متمایز برشمرد.
راز ماندگاری یک اثر عاشورایی
وی اما پرداخت واقع گرایانه در اشعار عاشورایی را بسیار مهم خوانده و میگوید: باید اهل بیت(ع) را مستند و صحیح و صریح در اشعار بیان کنیم. اگر طبق باور خود و صادقانه شعر بگوییم و برداشتی که از قیام سیدالشهدا داریم را بگوییم کلام ما تأثیرگذارتر خواهد بود.
شرافت معتقد است: راز ماندگاری یک اثر عاشورایی در حفظ حرمت حضرت سیدالشهدا(ع) و یارانشان در بیان مصیبت است، آثاری که در زمینه شعر عاشورایی ماندگار شده است این گونه بودهاند؛ شاعر عاشورایی باید برداشت درستی از حادثه عاشورا داشته باشد و همیشه این نکته را هم در سرایش شعر در نظر داشته باشند که «آن سخن که از دل بر آید لاجرم بر دل نشیند».
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