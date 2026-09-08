انصارالله یمن: پاسخی کوبنده و غافلگیرکننده در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حزام اسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله، به شبکه العهد گفت: مردم یمن ۱۲ سال است که در معرض تجاوز تروریستی عربستان سعودی قرار دارند.

وی افزود: رژیم سعودی با انجام عملیات تروریستی علیه مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی، حاکمیت یمن را هدف قرار می‌دهد.

حزام الاسد تصریح کرد: نیروهای مسلح یمن، رژیم سعودی را به خاطر تجاوز و قلدری نسبت به مردم یمن مجازات خواهند کرد.

وی گفت: همکاری آمریکایی-صهیونیستی-سعودی برای هدف قرار دادن مردم یمن و زیرساخت‌های حیاتی در یمن وجود دارد.

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن تاکید کرد: پاسخ نیروهای مسلح یمن به تجاوز عربستان سعودی ناچیز بود و رژیم سعودی به زودی درسی خواهد گرفت که فراموش نخواهد کرد. پاسخ نیروهای مسلح یمن در آینده نزدیک بزرگ خواهد بود و دشمن سعودی را غافلگیر خواهد کرد.