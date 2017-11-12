بیش از هزار شرکت خدمات گردشگری ظرفیت فعالیت در حوزه سلامت دارند

مجید زنگوئی دبیرکل مرکز گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش شرکت‌های خدمات گردشگری سلامت در توسعه روابط سلامت ایران با سایر کشورهای اسلامی اشاره کرد و برنامه‌های این مرکز در برگزاری سومین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با کشورهای اسلامی را تشریح کرد.

وی گفت: تعداد مهمانان خارجی دعوت شده به این رویداد که نیمه دوم دی ماه برگزار می شود ۱۰۰ نفر از افراد موثر در این حوزه از کشورهای اسلامی هستند.

وی با تاکید بر نقش شرکت‌های خدمات گردشگری سلامت اعلام کرد: در حاشیه این رویداد کارگاه‌های آموزشی با موضوع نحوه فعالیت شرکت‌های خدمات گردشگری در عرصه‌های بین‌المللی برگزار می‌شود که علاقه‌مندان در این کارگاه‌های آموزشی شرکت خواهند کرد.

زنگویی گفت: این گونه برنامه های آموزشی و حمایتی باعث ترغیب فارغ‌التحصیلان حوزه‌های درمانی و گردشگری جهت ایجاد شرکت‌های خصوصی و فعالیت در این زمینه می‌شود.

دبیرکل مرکز گردشگری سلامت کشورهای اسلامی به تجربیات کشورهایی مانند ترکیه و هند در حوزه گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: امیدواریم با توجه به سودآوری فعالیت در عرصه سلامت برای بخش‌های خصوصی و با حمایت این مرکز شاهد ایجاد و توسعه فعالیت این گونه شرکت‌ها در ایران اسلامی باشیم.

وی از اعلام آمادگی مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی جهت برندسازی از خدمات این مجموعه‌ها و همچنین دفاتر خدمات گردشگری فعال در حوزه سلامت در عرصه‌های بین‌المللی خبر داده و سومین کنگره سلامت کشورهای اسلامی را فرصتی مناسب جهت آشنایی با بخش‌های خصوصی خارجی و آغاز فعالیت در این حوزه عنوان کرد.