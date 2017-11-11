بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اصفهان، فریدون اللهیاری مدیرکل میراثفرهنگی این استان با اعلام این خبر گفت: با توجه به نیاز برای استحکامبخشی ستونهای چوبی ایوان کاخ عالیقاپو، عملیات مرمتی ایوان کاخ بهعنوان یکی از بزرگترین سازههای چوبی تاریخی کشور در چند سال گذشته آغاز شد.
او به ابعاد این عملیات مرمتی اشاره کرد و افزود: با آغاز عملیات مرمت این ایوان عظیم، کارشناسان با توجه به نیازهای مرمتی عملیات را گسترش دادند و نهایتا در دو سال اخیر، حداقل شش عملیات مرمتی همزمان با هم در کنار عملیات استحکامبخشی در ایوان کاخ عالیقاپو آغاز شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اصفهان درباره این عملیات مرمتی عنوان کرد: این عملیاتها عبارتاند از استحکامبخشی ستونهای کاخ عالیقاپو در ارتفاع ۱۲ متری از سطح زمین، عملیات استحکام بخشی و مرمت کف ایوان در طبقه سوم این عمارت، عملیات لایهبرداری و مرمت تزیینات دیوارهای کاخ و عملیات مرمت آن، استحکامبخشی سقف و همچنین مرمت تزیینات سقف ایوان در کنار عملیات استحکامبخشی سقف دوپوش ایوان که با هنر زیبای معرق بر روی چوب انجام پذیرفته است.
او در ادامه با اشاره به طرح بازسازی نردههای چوبی ایوان افزود: «برای اولینبار در کشور، عملیات بازسازی و نصب نردههای ایوان کاخ عالیقاپو نیز در این ابعاد، در یکونیم سال گذشته در دستور کار ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اصفهان قرار گرفت و پس از بررسی طرحهای مختلف و اخذ نظرات کارشناسان، در نهایت نردههای جدیدی برای ایوان عظیم کاخ عالیقاپو با بهرهگیری از هنر سنتی گرهچینی با اجماع صاحبنظران طراحی و هم اکنون در حال نصب است و این ایوان پس از حدود یکصد سال دارای نردههای زیبا و منحصربهفردی با استفاده از هنرهای سنتی ایرانی میشود.
اللهیاری در ادامه با اشاره به اتمام عملیات استحکامبخشی ایوان چوبی کاخ عالیقاپو تصریح کرد: این عملیات با ظرافت خاصی پس از حدود ۴۵ سال در این ایوان در دو سطح مرمت سقف ایوان بهویژه سقف دوپوش ایوان و عملیات استحکامبخشی ستونهای ایوان اجرا شده است و مرمتگران با پیاده کردن تکتک ستونها، عملیات استحکامبخشی را انجام داده و سپس ستونها یک به یک مجدداً در جایشان نصب شده است.
ناصر طاهری معاون میراثفرهنگی این استان درباره چگونگی اتمام عملیاتهای مرمتی کاخ عالیقاپو تأکید کرد: با پایان عملیات کفسازی ایوان کاخ، در ۱۰ روز آینده، پرونده عملیات استحکامبخشی این ایوان عظیم بهصورت کامل بسته خواهد شد. با اتمام عملیات استحکامبخشی تلاش میکنیم تا تمام داربستهای مرمتی ایوان جمعآوری شود.
او در ادامه با اشاره به ظرافتهای موجود در تزیینات گچبری و نقاشیهای دیوارههای ایوان تأکید کرد: با توجه به لزوم ادامه مرمت این تزیینات، صرفاً تعداد اندکی داربست بهعنوان پایه و آن هم بهصورت متحرک برای استقرار مرمتگران تزیینات در داخل ایوان بهصورت محدود قرار داده شده و تمام داربستهای اضافی جمعآوری میشود. گردشگران و علاقهمندان به میراثفرهنگی از این پس میتوانند چهره مرمتشده این ایوان باشکوه را از بخشهای مختلف میدان بزرگ نقش جهان همراه با نردههای جدید حفاظتی آن بدون هیچگونه داربستی به نظاره بنشینند.
نظر شما