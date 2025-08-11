مرمت‌ غیر اصولی پل ساسانی «پاتاوه»

سیاوش آریا کنشگر و پژوهشگر میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به باور کارشناسان برخی از روشهای مرمت بناها و آثار تاریخی در کشور دارای ایراد است گفت: روش پیمانی و مناقصهای باید برچیده و ساختار کار دگرگون شود. در روش پیمانی برخی اوقات افرادی که دست به مرمت بناها و آثار تاریخی میزنند، مهندس عمران بوده و با رابطه، پروژههای مرمتی را میگیرند یا مرمتگران کم تجربه و بدون رزومه کاری قابل قبول، پروژههای مرمتی را به دست میگیرند.
وی گفت: کارشناسان بارها در گفت و گو با رسانهها به این شیوه کاری ایراد گرفته و هشدار دادهاند پس تا زمانی که کارهای مرمتی از روش پیمانی و مناقصهای خارج نشود، مرمت آثار و بناهای تاریخی از وضعیت خوبی برخوردار نخواهد بود.
وی بیان کرد: اما پل تاریخی «پاتاوه» که بر روی رودخانه بشار و در حاشیه راه ارتباطی با مارگون قرار گرفته، روزگار ناخوشایندی را سپری میکند. از رخنه شدید عوامل بیولوژیکی (گل سنگها) گرفته که در جای جای پل نمایان است تا مرمتهای شلخته و غیراصولی و آسیب رسانی که چهره آن را خدشه دار کرده و چهرهای زنندهای را به نمایش گذاشته است. رخنه شدید عوامل بیولوژیکی بیانگر آن است که اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دنا و استان کهگیلویه و بویراحمد مدتهاست به این یادمان تاریخی توجهای نکرده و به سادگی از کنار آن گذشتهاند.
وی افزود: همچنین روش مرمت پل تاریخی «پاتاوه»،نشان از نبود نظارت از سوی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان است. مرمتهای غیراصولی که سبب آسیب رسانی به یادمان ملی شده و ساختار آن را به هم ریخته است. یادگاری نویسی با رنگ و زغال بر روی چشمههای پل تاریخی «پاتاوه» از دیگر چالشهای پیش روی این یادمان تاریخی و فرهنگی است.
این فعال میراث فرهنگی بیان کرد: از سویی، نظافت پیرامون و چشم انداز پل به درستی از سوی شهرداری و نهادهای مسئول انجام نشده و پسماندهای ساختمانی و زبالهها، صحنههای زشتی را به نمایش گذاشته است. همچنین رویش بی رویه گیاهان، علفهای هرز و درختچهها و نبود پاکسازی آنها در حریم بنای ملی، مانع بازدید گردشگران و دوستداران میراث فرهنگی از این یادمان تاریخی و فرهنگی میشود و جا دارد اداره کل میراث فرهنگی شهرستان دنا با همکاری شهرداری و نهادهای مسئول هرچه زودتر در این زمینه اقدامهای لازم را انجام دهند.
آریا بیان کرد: پل تاریخی «پاتاوه» در بخش باختری (غربی) پاتاوه بر روی رودخانه بشار و در حاشیه راه ارتباطی به مارگون قرار دارد. از جمله ویژگیهای معماری این پل، نوع تاق های به کار رفته و تزئینات گوشه سازی در فضای درونی اتاقها است. ارتفاع بلندترین بخش پل در بخشهای برجای مانده حدود ۱۰ متر است. ریخت کنونی پل با نگرش به نوع و چگونگی ساخت و تزئینات به کار رفته در آن، دیرینگی پل را به دوره صفویه میرساند. اما با نگرش به شواهد و اسناد تاریخی، این پل متعلق به دوره ساسانی بوده که هنوز هم بخشهایی از ویرانههای ساسانی پل موجود است و در دوران اسلامی و صفویه، آن را بازسازی و مرمت کرده و یادگار ساسانیان را باز زنده سازی کردهاند.
پل تاریخی «پاتاوه» در روستایی به همین نام (پاتاوه) و از بخشهای شهرستان دنا به شمار میآید و هم اینک پنج چشمه از پلی که در روزگار صفویه برپا شده، برجای مانده است.
این پل در سال ۱۳۵۲ خورشیدی به ثبت ملی رسیده و از مهمترین بناهای تاریخی شهرستان دنا است و تا کنون چند بار از سوی اداره کل میراث فرهنگی شهرستان دنا و استان مورد مرمت قرار گرفته است که گویا آخرین بار در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.
