اشتغال معتادان بهبود یافته است/ اجرای طرح نماد در ۶ استان

انوشیروان محسنی بند پی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های بهزیستی در زمینه جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر گفت: در ۷ ماهه گذشته که مدیریت و ساماندهی معتادان متجاهر که به گفته ما مواد به راحتی در اختیارشان قرار دارد و اعتیادی عمیق دارند، به عهده سازمان بهزیستی گذاشته شده است و متولی اصلی بحث اعتیاد که ستاددمبارزه با موادمخدر است از اقدامات و اثربخش بودن فعالیت های بهزیستی ابراز رضایت کرده است. قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم در این مسیر پای کار بهزیستی بوده اند.

وی افزود: ما در ۶ استان بحث الگوی دادگاه درمان مدار را راه اندازی کردیم یعنی معتاد متجاهر دیگر مجرم نیست.

بند پی ادامه داد: بهزیستی در اسفند ماه تقریبا در ۱۱ استانی که معتادین متجاهر زیاد بودند با همکاری وزارت کشور و استانداران تقریبا ۱۱ هزار معتاد را جمع آوری کرد که این آمار فقط در تهران ۴ هزار نفر بود که همگی جمع آوری و ساماندهی شدند.

وی درباره ظرفیت کمپ های نگهداری از معتادان نیز گفت: در بحث افزایش ظرفیت ها اقدامات خوبی انجام شده است در کمپ ها مرکز اخوان ما که ظرفیت نگهداری ۵۰۰ معتاد را داشت در حال حاضر در حال بازسازی است خود سازمان برنامه و بودجه هزینه های بازسازی آن را متقبل کرده است و پیش بینی ما این است که ظرفیتش بعد از بازسازی به ۱۰۰۰ نفر افزایش پیدا می کند و ظرفیت آن به دو هزار نفر برسد.

رییس سازمان بهزیستی افزود: هفته پیش در تهران یک مرکز نگهداری و بهبودی مادر و کودک اعتیاد را راه اندازی کردیم جدا از آن در تهران یک مرکز تخصصی برای نگهداری از کودکان معتاد نیز راه اندازی شده است.

وی گفت: بهزیستی تکمیل کننده حلقه جمع آوری معتادان متجاهر است و این سازمان اکنون چه در بحث کودکان کار و چه در بحث اعتیاد ریشه ای کار انجام می دهد، اگر تنها مثل کمپ هایی که در قدیم داشتیم فرد معتاد را یک ماه نگهداری کنیم و بعد او را رها کنیم طبق آمار فقط ۵ درصد از معتادان واقعا پاک می شوند و ۹۵ درصد دیگر باز به چرخه اعتیاد بر می گردند.

بند پی با اشاره به اینکه در حال حاضر بهزیستی نگهداری از معتادان را به بالای ۶ ماه ارتقا داده است افزود: در کمپ ها کارگاه آموزشی فنی و حرفه ای راه اندازی شده و به همه موسسات خیریه و اشتغالزایی اعلام کرده ایم که می توانیم در رابطه با اشتغالزایی برای معتادان بهبود یافته حمایت های لازم را انجام بدهیم.

وی با اشاره به طرح پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد به معتادان بهبود یافته و توانمند شده افزود: خوشبختانه در جامعه ما افرادی که نیت های خیرخواهانه دارند کم نیستند.

رییس سازمان بهزیستی کشور همچنین درباره مسکن معتادان نیز گفت: در بحث مسکن به شرطی که پاک بودن معتادان ترک کرده تداوم داشته باشد، آنها را مورد حمایت قرار می دهیم.

بندپی افزود: معتقدم که صرف جمع آوری، مشکلی را حل نمی کند باید این حلقه پیشگیری و حلقه درمان با کیفیت بالا و حلقه توانمندسازی معتادان و اجتماع پذیر کردن آنها فعال بشود تا از لغزش آنها جلوگیری شود که دیگر به سمت اعتیاد بر نگردند. یک معتاد متجاهر باید توانمند بشود تا دیگر به سمت اعتیاد نرود، سم زدایی یک هفته طول می کشد اما به محض بیرون آمدن فرد معتاد از کمپ با یک تعارف بار دیگر گرفتار اعتیاد می شود.

وی همچنین در باره آخرین آمار آسیب های اجتماعی در کشور گفت: مهمترین آسیب های اجتماعی در کشور اعتیاد و طلاق، حاشیه نشینی و کودکان کار و خیابان و مفاسد اخلاقی است که اینها جزو پنج اولویت کاری بهزیستی اعلام شده اند. منتهی در رابطه با طلاق چند کار از چند محور در سطح کشور در حال انجام است.

رییس سازمان بهزیستی ادامه داد: یکی از کارهای مشارکتی بهزیستی در امر کاهش میزان طلاق راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی طلاق است. در این روش دیگر فرد به دادگاه مراجعه نمی کند این کار را سازمان بهزیستی با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مشهد شروع کرده ایم و تقریبا در مدت یک سال اجرای آن در مشهد، ۸ درصد کاهش میزان طلاق را شاهد بودیم.

وی همچنین تصریح کرد: در استان یزد آموزش های پیش از ازدواج را اجبار کردیم و اثربخش بودن کار را داریم می بینیم.

بند پی از اجرای دو طرح بزرگ اجتماعی در دبستان ها و مدارس راهنمایی با عنوان نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان (نماد) نام برد و تاکید کرد: از همان جا داریم بچه ها را توانمند می کنیم این طرح جزو طرح های زمان بر است شاید نتیجه آن ۲۰ سال دیگر مشخص شود خیلی ریشه ای به سراغ موضوع های آسیب شناسی و پیشگیری از آنها رفته ایم و قطعا نتایج ثمر بخش آن را شاهد خواهیم بود.

رییس سازمان بهزیستی گفت: اگر یک دختر و پسر را به لحاظ روحی و روانی توانمند کنیم‌ این فرد در برابر اعتیاد این شجاعت را دارد که دچار لغزش نشود. ۹ سازمان پای کار هستند و طرح در ۶ استان در حال برگزاری است. سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، البرز، کرمانشاه و فارس استان های پایلوت اجرای طرح نماد در کشور هستند.