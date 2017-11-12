تصادف ساختگی شگرد باند کلاهبرداری از بیمه ها 

به گزارش خبرنگار مهر ۱۸ شهریور ماه امسال فردی با مراجعه به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۶ تهران قصد دریافت رأی دادسرا برای دریافت دیه از بیمه در یک پروندهتصادف جرحی در اتوبان آزادگان را داشت که بازپرس قاضی زاده با مطالعه محتویات پرونده و اظهارات این شخص ، متوجه برخی تناقضات شده و در ادامه با هماهنگی عوامل انتظامی حاضر در دادسرا این شخص به نام حسن . م ( ۲۵ ساله ) به همراه دو همراهش به نام های مهدی . ح ( ۲۱ ساله ) و فرشید . ع ( ۲۳ ساله ) دستگیر و پرونده برای بررسی دقیق تر بهمراه این سه نفر در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند .

با انتقال متهمین به اداره سیزدهم پلیس آگاهی ، آنها در اظهارات اولیه منکر هرگونه تلاش برای فریب شرکت بیمه و کلاهبرداری از طریق جعل مدارک پزشکی قانونی شده اما در ادامه و با بررسی سوابقشان ، به عنوان سه مجرم سابقه دار در زمینه ایجاد تصادف ساختگی جهت دریافت خسارت از بیمه ها مورد شناسایی قرار گرفتند ؛ بررسی سوابق متهمین نشان داد که آنها تاکنون شش بار به اتهام فریب شرکت های بیمه و دریافت پول از طریق ایجاد تصادف های ساختگی جرحی دستگیر و روانه زندان شدند .

سه متهم دستگیر شده که سابقه داران حرفه ای در ایجاد تصادف های ساختگی و همچنین بچه محل یکدیگر هستند ، زمانیکه جعل بودن اسناد و مدارک بدست آمده از آنها محرز شد به ناچار لب به اعتراف گشوده و ضمن اعتراف صریح به دهها فقره پرونده سازی جهت دریافت پول از شرکت های بیمه ، دیگر همدستان و اعضای گروه خود را معرفی کردند .

مهدی . ح در اعترافاتش عنوان داشت که در بیش از ۱۸ فقره تصادف ساختگی جرحی،از طریق جعل برگه های پزشکی قانونی با همدستی دیگر اعضای گروه اقدام به دریافت مبالغ میلیونی از شرکت های بیمه کرده؛دیگر متهم دستگیر شده به نام حسن . م نیز در اعترافات اولیه اش عنوان کرد که حداقل در ۸ پرونده به عنوان مصدومِ تصادفات ، پس از جعل مدارک پزشکی قانونی از سوی دیگر اعضای گروه با هویت های مختلف اقدام به دریافت پول از شرکت های بیمه کردهاست؛فرشید نیز در اظهاراتی مشابه اعتراف کرد که با خرید مدارک شناسایی متعلق به افراد معتاد و با جعل هویت این افراد و به عنوان شاکی در پرونده تصادفات جرحی ، اقدام به دریافت پول از شرکت های بیمه کرده است .

با آغاز اعترافات سه متهم دستگیر شده،آنها دیگر همدستان خود و اعضای گروه به نام های رجبعلی . ن ( ۴۲ ساله )،امید.م ( ۲۵ ساله )،مهرداد . م( ۳۰ ساله )وابراهیم . خ ( ۲۴ ساله ) را معرفی و عنوان داشتند که این افراد به عنوان راننده خودروهایی که در تصادف ساختگی باید پرداخت خسارت کند،به ادارات بیمه مراجعه و اقدامات اولیه برای کلاهبرداری و دریافات پول از شرکت های بیمه انجام داده اند . با دستگیری این چهار متهم ، آنها ضمن تأیید اظهارات سه همدست خود عنوان داشتند که فرد دیگری نیز به نام هدی . ج ( ۳۶ ساله ) با آنها همکاری و همدستی داشته و در چندین فقره از تصادف ساختگی به عنوان راننده خودرو ، ایفای نقش داشته است .

مهدی.ج نیز در جنوب غرب تهران دستگیر و ضمن اعتراف صریح به همدستی با متهمین دستگیر شده ، عنوان داشت که به صورت جداگانه با دو نفر از دوستانش به نام های امید . ب( ۲۵ ساله ) و محسن . س ( ۳۱ ساله ) اقدام به ایجاد تصادف جرحی ساختگی و دریافت پول از شرکت های بیمه کرده با این تفاوت که در این گروه سه نفره اخیر،محسن با شکستن قسمت های مختلف اعضای بدنش از جمله دست ، پا و گونه اقدام به تشکیل پرونده پزشکی قانونی کرده و در حال حاضر محسن به علت شکستی پا ، بهمراه امید در بیمارستان تحت مراقبت پزشکی قرار دارد ؛ بلافاصله محسن نیز در بیمارستان طالقانی شناسایی و بهمراه امید در حالیکه در حال انجام اقدامات ترخیص محسن بود،دستگیر و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند؛ در تحقیقات از این دو متهم مشخص شد که متهمین با ایجاد شکستگی ساختگی در اعضای بدن محسن قصد دریافت مبلغ ۳۹۰ میلیون تومان از بیمه را داشته اند .

همزمان با دستگیری این تعداد از متهمین ، جاعل گروه به نام محمد . خ ( ۴۰ ساله ) در منطقه باقرشهر که با تهیه امهار مجعول اقدام به جعل اوراق پزشکی قانونی کرده بود،دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی امهار مجعول پزشکی قانونی و اوراق پزشکی قانونی کشف شد .

همزمان با دستگیری اعضای این گروه در تهران ،مهدی . ج در ادامه اعترافاتش عنوان داشت که با دو نفر دیگر به نام های رسول ( ۳۳ ساله ) و بهمن ( ۲۹ ساله ) و دقیقا به همین شیوه و شگرد اقدام به دریافت مبالغی از شرکت های بیمه در شهرستان کاشان کرده است؛بلافاصله کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضایی به شهرستان کاشان اعزام و رسول و بهمن نیز دستگیر و پس از انتقال به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ صراحتا به کلاهبرداری و دریافت غیرقانونی پول از شرکت های بیمه در پوشش تصادف های جرحی ساختگی اعتراف کردند .

سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی،سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهرگفت : با بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از متهمین و با دعوت از شرکت های مختلف بیمه و شناسایی پرونده های تشکیل شده از سوی متهمین رد این شرکت ها ، تاکنون بیش از ۲۵ فقره از تصادفات جرحی ساختگی متعلق به این گروه از متهمین شناسایی شده است که برآورد ارزش مالی اولیه در این تعداد پرونده شناسایی شده به بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده و تحقیقات جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهمین همچنان در دستور کار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد .