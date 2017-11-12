۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۱۳

حفاران غیرمجاز در املش گیلان دستگیر شدند

مجرمانی که قصد حفاری به قصد تحصیل اشیای عتیقه در یکی از روستاهای شهرستان املش استان گیلان را داشتند، دستگیر شدند.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گیلان، در گشت و بازرسی‌های مشترک یگان حفاظت املش و مأموران پاسگاه یکی از روستاهای این شهرستان عملیات ایست و بازرسی در مناطق ییلاقی اجرایی شد.

در جریان اجرای این عملیات مأموران و ضابطان به یک دستگاه خودروی سمند که با مشاهده اجرای ایست و بازرسی شیء مشکوکی را به بیرون پرتاب کرد مشکوک شدند و در تفتیش از آن حوالی ساکی با محتوای فلزیاب را کشف و سریعا خودرو مورد نظر را متوقف و سرنشینانش را دستگیر کردند.

متهمان در بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی اعتراف کردند و برای تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی‌های بعدی به مرجع قضایی شهرستان املش ارجاع داده شدند.

فاطمه کریمی

