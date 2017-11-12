حفاران غیرمجاز در املش گیلان دستگیر شدند

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گیلان، در گشت و بازرسی‌های مشترک یگان حفاظت املش و مأموران پاسگاه یکی از روستاهای این شهرستان عملیات ایست و بازرسی در مناطق ییلاقی اجرایی شد.

در جریان اجرای این عملیات مأموران و ضابطان به یک دستگاه خودروی سمند که با مشاهده اجرای ایست و بازرسی شیء مشکوکی را به بیرون پرتاب کرد مشکوک شدند و در تفتیش از آن حوالی ساکی با محتوای فلزیاب را کشف و سریعا خودرو مورد نظر را متوقف و سرنشینانش را دستگیر کردند.

متهمان در بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی اعتراف کردند و برای تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی‌های بعدی به مرجع قضایی شهرستان املش ارجاع داده شدند.