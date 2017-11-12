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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۵۶

محسن رضایی:

موشک، سپر دفاعی ماست/مذاکره معنا ندارد

موشک، سپر دفاعی ماست/مذاکره معنا ندارد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی در فضای مجازی، به موضوع قدرت دفاعی کشورمان در حوزه صنعت موشک سازی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع قدرت دفاعی کشورمان در حوزه صنعت موشک سازی پرداخت.

رضایی در این مطلب آورده است: در موضوع هسته‌ای مذاکره کردیم، زیرا قصد ساختن بمب را نداشتیم اما در موضوع موشک، قصد ساختن موشک را برای دفاع از خود را داریم. بنابراین مذاکره معنا ندارد.

وی افزود: ما حاضریم در مذاکرات خلع سلاح اتمی اسرائیل و مذاکرات منطقه عاری از سلاح اتمی شرکت کنیم اما موشک، سپر دفاعی ماست. اگر این سپر تضعیف شود، ما در دفاع از خود ضعیف می‌شویم.

کد مطلب 4142247

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