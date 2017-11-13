به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال وقوع حادثه زمینلرزه در برخی از استانهای غربی کشور، مدیرعامل بنیاد ضمن عرض تسلیت به بازماندگان و آسیب دیدگان زلزله غرب کشور از نویسندهها و شاعران برای حضور و اهدای خون در مرکز انتقال خون وصال دعوت کرد.
مهدی قزلی گفت با توجه به اعلام نیاز مراکز رسمی به خون، اهالی ادبیات در این حضور با هموطنان زلزلهزده ابراز همدردی و وفاداری میکنند.
بر این اساس جمعی از نویسندگان و شاعران روز سهشنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در مرکز انتقال خون وصال به نشانی خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، بالاتر از تقاطع طالقانی، شماره ۹۹ حضور و به منظور ابراز همدردی با هموطنان زلزله زده به اهدای خون خواهند پرداخت.
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