بالگرد اورژانس مازندران در غرب کشور به پرواز درآمد

فرزاد گوهردهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از امدادرسانی هشت تیم کامل و مجهز فوریت پزشکی و بالگرد اورژانس ۱۱۵ مازندران که برای خدمت به زائران اربعین حسینی در منطقه غرب کشور مستقر بودند به آسیب دیدگان زلزله اخیر غرب کشور خبر داد.

مدیرروابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: به دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ۸ دستگاه آمبولانس و ۲۴ نفر از کارشناسان مجرب اورژانس ۱۱۵ و بالگرد اورژانس ۱۱۵ مازندران که جهت خدمت به زایرین اربعین حسینی به غرب کشور عازم شده بودند هم اکنون در مناطق زلزله زده مستقر شده اند و جهت ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به آسیب دیدگان در حال انجام ماموریت هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین از آمادگی کامل بیمارستان های استان مازندران برای پذیرش مصدومان انتقالی از مناطق زلزله زده نوارغربی کشور به این استان خبرداد.