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۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

رونمایی از هدست بی سیم اچ تی سی

رونمایی از هدست بی سیم اچ تی سی

شرکت اچ تی سی از عرضه یک هدست واقعیت مجازی خبر داده که به طور بی سیم طراحی شده و برای استفاده از آن نیازی به اتصال این هدست به رایانه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، اچ تی سی این هدست که Vive Focus نام دارد را برای اولین بار در چین در معرض دید علاقمندان قرار داده است.

مهم ترین مزیت این هدست آزادی عمل کاربران برای حرکت در محیط اطراف است. همچنین این هدست به طور مستقل و بدون نیاز به اتصال به گوشی عمل می کند.

این هدست مجهز به یک نمایشگر AMOLED فوق دقیق و پلاتفورم واقعیت مجازی Snapdragon ۸۳۵ است. شرکت اچ تی سی چند برنامه و بازی مستقل و جذاب را نیز برای هدست یادشده طراحی کرده است.

اچ تی سی می گوید بیش از ۱۰۰ توسعه دهنده و برنامه نویس در تلاش برای طراحی برنامه و خدمات گوناگون برای این هدست هستند که برخی از آنها کارکردهای آموزشی داشته و برای مدارس و دانشگاه ها طراحی می شوند.

کد مطلب 4144361

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