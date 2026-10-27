به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تقوی نیا دوشنبه شب در اجتماع بزرگ خونخواهی امام شهید (ره) در جمع مردم بندر دیّر، ضمن گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، پیوند ناگسستنی امت با ولایت فقیه را رمز ماندگاری و اقتدار امت اسلامی دانست و اظهار کرد: انحراف از مسیر ولایت در طول تاریخ، جوامع اسلامی را به ورطه سقوط و حاکمیت عناصر فاسدی چون یزید کشانده است.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به افتخارآفرینی تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد کشورمان در میادین جهانی، این موفقیت‌ها را حاصل تلاقی تخصص، تجربه و تفکر جهادی و بسیجی توصیف کرد و یادآور شد: امروز ایران اسلامی در حوزه ورزش نیز به جایگاهی از اقتدار رسیده است که حتی قدرت‌های بزرگ جهانی قادر به اعمال فشار بر فدراسیون و ورزشکاران ما نیستند.

وی با مقایسه دو تفکر ما می‌توانیم و تفکر غرب‌گرا، به تجربه‌های تلخ گذشته از جمله عهدشکنی‌های غرب در برجام و القای روحیه ناتوانی در حوزه هسته‌ای اشاره کرد و افزود: در مقابل تفکری که مدعی بود کشور توان دستیابی به فناوری‌های راهبردی را ندارد، دانشمندان متعهد و بسیجی همچون شهید مجید شهریاری بدون چشم داشت مالی، غنی‌سازی ۲۰ درصد را برای تأمین سوخت رآکتور تهران و درمان بیماران سرطانی محقق ساختند.

تقوی‌نیا در تبیین تحولات نبرد هشت‌ماهه اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تأکید کرد: ماشین جنگی این ابرقدرت مادی با بودجه‌ای صد برابر بیشتر از ایران، در برابر اراده پولادین ملت ایران زمین‌گیر شد و توهمات دشمنان داخلی و خارجی برای فروپاشی نظام اسلامی کاملاً با شکست مواجه گشت.

وی با اشاره به تسلط فرزندان سپاهی ملت ایران بر تنگه راهبردی هرمز، این شریان حیاتی اقتصاد جهان را تحت کنترل کامل جمهوری اسلامی خواند و افزود: گزارش‌های مؤسسات معتبر اقتصادی جهانی از جمله بلومبرگ نشان می‌دهد که کشورهای متجاوز و شرکت‌های نفتی منطقه به دلیل بحران‌های شدید ناشی از بسته‌شدن این تنگه، ناچار به استقراض و اخذ وام‌های کلان شده‌اند.

وی تسلط ایران و متحدانش بر تنگه‌های کلیدی هرمز و باب‌المندب را عامل تغییر معادلات جهانی ارزیابی کرد و اظهار داشت: رؤسای جمهور و مقامات ارشد کشورهای غربی و آمریکا خود به اعطای حق وتوی دریایی به ایران در تنگه هرمز اعتراف کرده‌اند.

این کارشناس مسائل سیاسی در بخش دیگری از تحلیل خود به تحولات میدانی یمن و پیشروی‌های برق‌آسای انصارالله پرداخت و تصریح کرد: نیروهای یمنی با استفاده هوشمندانه از دوران آتش‌بس، در عملیاتی سریع کنترل کامل تنگه باب‌المندب و سواحل دریای سرخ را به دست گرفتند و ائتلاف سعودی را در باتلاق شدیدی گرفتار ساختند.

وی با اشاره به سفر اخیر مقامات بلندپایه سعودی به ایران برای التماس و خروج از بحران، تأکید کرد: موضع قاطع جمهوری اسلامی مبنی بر عدم تفکیک میان منافع آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش به ریاض ابلاغ شده و این نشست‌ها بدون هیچ نتیجه‌ای برای ائتلاف متجاوز پایان یافته است.

تقوی‌نیا با اشاره به تعطیلی گسترده فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پی تحولات اخیر، خاطرنشان کرد: کشورهای عربی منطقه باید بدانند معادلات امنیتی و اقتصادی خلیج فارس صرفاً با اراده جمهوری اسلامی و محور مقاومت تنظیم می‌شود.

این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه فشارهای اقتصادی کنونی موقتی و ناشی از یک جنگ تمام‌عیار وجودی و تمدنی است، از ملت ایران خواست تا با حفظ صبر، استقامت و اتحاد ملی، در برابر جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن هوشیار باشند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت تمرکز همگانی بر مقابله با دشمن اصلی و پرهیز از تفرقه‌افکنی‌های داخلی، فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی را چراغ راه دانست و بیان کرد: آینده‌ای بسیار درخشان همراه با رفاه کامل و نابودی رژیم صهیونیستی در انتظار ملت بزرگ ایران خواهد بود.