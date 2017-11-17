به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، در نتیجه یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای خرید حقوق رسمی تولید اقتباس‌های سینمایی توسط یک استودیوی هالیوودی، ماریو و لوییجی کاراکترهای اصلی بازی‌ معروف کمپانی نینتندو به سمت پرده سینما خواهند رفت.

کمپانی ایلومینیشن انترتینمنت که برای یونیورسال پیکچرز متعلق به غول رسانه‌ای کام‌کست فیلم‌های انیمیشن می‌سازد، به عقد تفاهمی نهایی با کمپانی نینتندو نزدیک شده تا فیلم سینمایی «برادران سوپر ماریو» (که در ایران به نام قارچ خور شهرت دارد) را بر پایه مجموعه بازی‌های ویدیویی ۳۲ ساله بسازد که داستان‌شان درباره یک جفت لوله‌کش است که در یک قلمرو فانتزی با لاک‌پشت‌ها و قارچ‌های اهریمنی مبارزه می‌کنند.

مدت‌هاست که هالیوود وسوسه شده فیلمی درباره این شخصیت‌های محبوب کمپانی نینتندو بسازد، مخصوصا حالا که نیروی پیش‌برنده و فروش اصلی هالیوود از ساختن فرنچایزهای محبوب سرچشمه می‌گیرد که متعلق به برندهای شناخته‌شده مثل مارول هستند. خیلی‌ها بر این باور هستند که ده‌ها بازی سوپر ماریو و اسپین‌آف‌های ساخته‌شده بر پایه آن‌ها روی هم رفته موفق‌ترین و پرفروش‌ترین فرنچایز بازی‌های ویدیویی تاریخ را رقم می‌زنند. به گفته نینتندو، این فرنچایز تا به حال بیش از ۳۳۰ میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است.

با استناد به افراد آگاه از قرارداد، دیگر استودیوهای هالیوودی هم تا به حال سعی کرده‌اند حقوق رسمی ساخت فیلم سینمایی برادران سوپر ماریو را خریداری کنند، اما موفق نشده‌اند.

ایلومینیشن که تا به حال فیلم‌های شناخته‌شده‌ای مثل «من نفرت‌انگیز»، «مینیون‌ها» و «زندگی مخفی حیوانات خانگی» ‌ را ساخته، الان بیش از یک سال است که با نینتندو وارد مذاکره شده تا این فیلم را بسازد. این قرارداد بالقوه بعد از تفاهم یونیورسال با نینتندو که دو سال پیش صورت گرفته بود از راه می‌رسد. طبق آن تفاهم، یونیورسال اجازه پیدا کرد چند پارک موضوعی بر پایه شخصیت‌ ماریو و دیگر شخصیت‌های مرتبط با آن بسازد.

نینتندو در سال ۱۹۹۳ قراردادی برای ساخت فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی بر پایه تمام شخصیت‌های شناخته‌شده‌اش در برادران سوپر ماریو بست که نتیجه‌اش یک فیلم سینمایی محصول سال ۱۹۹۳ شد که هم از نظر منتقدان و هم از نظر فروش باکس‌آفیسی یک فاجعه بود و باب هاسکینز، جان لگوییزامو و دنیس هاپر در آن نقش‌آفرینی می‌کردند. از آن موقع تا به حال، نینتندو تنها اجازه ساخت ۲۰ فیلم انیمیشن مخصوص کودکان از روی مجموعه بازی‌های «پوکمون» خود داده که توسط یکی از شرکای خودش تهیه شدند.

افراد مطلع از جزئیات قرارداد جدید می‌گویند یکی از سخت‌ترین نکات مذاکره این بوده که چطور نینتندو می‌تواند حضوری کافی در پروسه خلاقانه تولید فیلم داشته باشد. شیگرو میاموتو که چهره خلاق اصلی این کمپانی است و برادران ماریو را خلق کرده تا به حال بخشی فعال از مذاکرات بوده و احتمالا به عنوان یک تهیه‌کننده در فیلم حضور خواهد داشت.

اگر این قرارداد به سرانجام برسد به ایلومینیشن اجازه داده می‌شود چند فیلم براساس کارکترهای برادران ماریو بسازد، اما در حال حاضر بحث فعلا سر ساخته شدن یک فیلم است. تاتسومی کیمیشیما مدیر عامل نینتندو سال گذشته در مصاحبه‌ای با یک روزنامه ژاپنی اعلام کرده بود که با چند استودیوی هالیوودی در حال مذاکره است تا فیلمی بر پایه برادران ماریو ساخته شود.