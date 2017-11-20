به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با فرمانده سپاه پاسداران ناحیه شاهرود به مناسبت هفته بسیج به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه بسیج با کمترین امکانات در منطقه مقابل تجزیه طلبی و توطئه استکبار می‌ایستد، ابراز داشت: امروز روحیه و فرهنگ بسیج نه تنها در ایران بلکه به همه نقاط دنیا صادر شده است لذا باید به منظور زمینه سازی ظهور امام عصر (عج) این فرهنگ به نسل آینده منتقل شود.

وی افزود: بسیج در کنار دستگاه های اجرایی به سازندگی و توسعه کشور کمک می کند به نحوی که اگر خدمات رسانی این سازمان قطع شود بسیاری از امور نا تمام باقی می ماند لذا این مهم می طلبد تا با این نهاد که معمارش امام راحل است همکاری و مساعدت بیشتری در شهرستان صورت گیرد.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه امام خمینی (ره) همانند اولیاء الهی با دست خالی انقلاب و تمدن اسلام ناب را ایجاد کرد، ابراز داشت: اگر امروز فرهنگ و روحیه بسیج در جهان عالمگیر شده است از اینجا ناشی می شود که مقصد امام راحل تنها ایران نبود بلکه ایشان دنیا را هدف قرار داده بود تا با اخلاص، جهاد و ایثار، بیشترین خدمات به مردم ارائه شود.

امینی با بیان اینکه امام راحل با تشکیل بسیج، اسلام ناب را احیا کرد، ادامه داد: زندگی بدون جهاد و هجرت در درون، بیرون و ایثارگری به سرانجام نمی رسد لذا نقش بسیج در حوزه سازندگی، امنیت بیش از پیش باید مطرح شود که با دست خالی می توان قدم های بزرگی برداشت.

وی افزود: از سال ۵۷ تا سال ۶۰هجری شمسی نهادهای بسیاری در کشور ایجاد شد که اگر نبودند قطعا ضررهای بسیاری را متحمل می شدیم لذا باید قدردان انقلاب و بسیج الهام گرفته از سیره اهل بیت(ع) و تاریخ باشیم که می کوشد اسلام واقعی را به جهان عرضه کند.

امینی به آغاز هجرت پیامبر(ص) نیز اشاره و تصریح کرد: هجرت حضرت محمد (ص) نشان داد که همه چیز پول نیست و می‌توان با چیزهایی دیگر تمدن ساخت و این بزرگترین درسی است که باید از این رویداد بزرگ تاریخی گرفت و آن را سرلوحه امور خود قرار دهیم.