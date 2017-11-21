۱۰۰ خوابگاه دانشجویی به تجهیزات ورزشی مجهز می شوند

محمد پور کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دانشگاه های شهرستان فضای فیزیکی لازم برای امر ورزش وجود دارد اما به دلیل کمبود امکانات فضای کالبدی آنها در این حوزه شرایط مطلوبی ندارد.

وی افزود: دانشگاه های بزرگ کشور به ویژه دانشگاه های شهر تهران از فضای کالبدی فرسوده و قدیمی برخوردارند که به دلیل کمبود زمین امکان توسعه فضاهای فیزیکی ورزشی وجود ندارد.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: در سال گذشته پیشنهاد ارائه تجهیزات تربیت بدنی و تندرستی برای خوابگاه های دانشجویی به وزیر علوم وقت ارائه شد که بودجه لازم در اختیار دانشگاه ها قرار گرفت.

پورکیانی اظهار داشت: این طرح با همکاری سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم انجام شد.

وی عنوان کرد: اولویت ارائه تجهیزات با خوابگاه های دختران و دانشگاه های کمتر برخوردار بود.

مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: براساس مصوبات صندوق رفاه وزارت علوم قرار است در سال جاری نیز ۱۰۰ خوابگاه دانشجویی مجهز به تجهیزات ورزشی و تندرستی شوند.

کیانی گفت: تاکنون ۳۰ درصد خوابگاه های تعیین شده مجهز به این تجهیزات شده اند و تا پایان سال نیز ۷۰ درصد خوابگاه ها تجهیز خواهند شد.

وی عنوان کرد: قرار است به هر دانشگاه حدود ۳۵ میلیون تومان بودجه برای تجهیز وسایل ورزشی در خوابگاه ها اختصاص داده شود.