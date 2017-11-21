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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

۱۰۰ خوابگاه دانشجویی به تجهیزات ورزشی مجهز می شوند

۱۰۰ خوابگاه دانشجویی به تجهیزات ورزشی مجهز می شوند

مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: طبق مصوبه صندوق رفاه وزارت علوم قرار است در سال جاری ۱۰۰ خوابگاه دانشجویی مجهز به تجهیزات ورزشی و تندرستی شوند.

محمد پور کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دانشگاه های شهرستان فضای فیزیکی لازم برای امر ورزش وجود دارد اما به دلیل کمبود امکانات فضای کالبدی آنها در این حوزه شرایط مطلوبی ندارد.

وی افزود: دانشگاه های بزرگ کشور به ویژه دانشگاه های شهر تهران از فضای کالبدی فرسوده و قدیمی برخوردارند که به دلیل کمبود زمین امکان توسعه فضاهای فیزیکی ورزشی وجود ندارد.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: در سال گذشته پیشنهاد ارائه تجهیزات تربیت بدنی و تندرستی  برای خوابگاه های دانشجویی به وزیر علوم وقت ارائه شد که بودجه لازم در اختیار دانشگاه ها قرار گرفت.

پورکیانی اظهار داشت: این طرح با همکاری سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم انجام شد.

وی عنوان کرد: اولویت ارائه تجهیزات با خوابگاه های دختران و دانشگاه های کمتر برخوردار بود.

مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: براساس مصوبات صندوق رفاه وزارت علوم قرار است در سال جاری نیز ۱۰۰ خوابگاه دانشجویی مجهز به تجهیزات ورزشی و تندرستی شوند.

کیانی گفت: تاکنون ۳۰ درصد خوابگاه های تعیین شده مجهز به این تجهیزات شده اند و تا پایان سال نیز ۷۰ درصد خوابگاه ها تجهیز خواهند شد.

وی عنوان کرد: قرار است به هر دانشگاه حدود ۳۵ میلیون تومان بودجه برای تجهیز وسایل ورزشی در خوابگاه ها اختصاص داده شود.

کد مطلب 4150162

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