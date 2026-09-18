مجلس هفته آینده جلسه علنی دارد؛ بررسی سوال از وزیر نیرو در دستورکار

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشرشده

رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

رسیدگی به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی پهنه کار

بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی فعالان اقتصادی مجاز

بررسی گزارش‌ مربوط به پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی

رسیدگی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت دریای خزر مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹

رسیدگی به لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی

بررسی سوال بیت الله عبدالهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس از وزیر نیرو

بررسی انتخاب دو نفر از نمایندگان برای عضویت در مجامع و شوراها